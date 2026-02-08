  • Новость часаВ Белгородской области предложили на время вывезти школьников в безопасные регионы
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    8 февраля 2026, 23:50 • Новости дня

    Японские ученые создали препарат для перенастройки биологических часов

    Японские ученые создали препарат для перенастройки биологических часов
    @ Cover Images/zumapress.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые из Университета Канадзавы разработали препарат Mic-628, позволяющий «перенастраивать» биологические часы. Препарат действует через активацию гена Per1, отвечающего за циркадные ритмы организма, пишет журнал PNAS.

    Исследователи из Японии предложили соединение Mic-628, которое активирует ген Per1 и ускоряет перестройку биологических часов у мышей. В ходе экспериментов было установлено, что однократный прием препарата у мышей сокращал период перестройки внутренних часов с семи до четырех дней.

    Авторы работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), отмечают, что новое соединение может стать основой для создания эффективных средств против джетлага и нарушений сна у людей, связанных с работой в сменном режиме.

    Исследование показало, что Mic-628 может быть более результативным по сравнению с традиционными средствами, такими как светотерапия или мелатонин.

    «Трансконтинентальные перелеты с запада на восток более разрушительны, чем перелеты с востока на запад, из-за трудностей с опережением циркадных ритмов человека. Здесь мы обнаружили специфический индуктор Per1 <...>, позволяющий резко сдвигать фазу в поведенческих ритмах мышей», – говорится в публикации.

    Специалисты планируют продолжить исследования по оценке безопасности и эффективности препарата сначала на животных, а затем на людях. Также подчеркивается, что восстановление режима сна после смены часовых поясов может занимать больше времени, чем возвращение общей продолжительности сна.

    В отдельном исследовании, опубликованном в 2023 году, ученые из Северо-Западного университета США создали математическую модель оптимальной адаптации к смене часовых поясов.

    Они пришли к выводу, что плотный завтрак и отказ от ужина в первые дни поездки способствует ускоренной перестройке биоритмов – до трех дней быстрее обычного. Однако авторы подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности такого подхода у людей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, космонавт Новицкий посоветовал способ борьбы с джетлагом. В открытый доступ выложен список веществ для коррекции биологических часов человека. Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания.

    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    6 февраля 2026, 04:35 • Новости дня
    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением

    Нейробиолог назвал поколение Z первым, уступающим предшественникам по уму

    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением
    @ Bo Van Wyk/imago/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Нейробиолог Джаред Хорват рассказал, что поколение, родившееся в период с 1997 года по начало 2010-х годов, страдает когнитивной отсталостью из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе.

    Поскольку с конца 1800-х годов велись записи о когнитивном развитии, поколение Z (зумеры) официально является первой группой, которая набрала меньше баллов, чем предыдущее поколение, из-за снижения внимания, памяти, навыков чтения и математики, способности решать проблемы и общего IQ, пишет Daily Mail.

    Хорват рассказал комитету сената США по торговле, науке и транспорту, что интеллект поколения Z снизился, несмотря на то, что подростки и молодые люди проводили в школе больше времени, чем дети в XX веке.

    Причина, по словам Хорвата, напрямую связана с увеличением объёма обучения, которое в настоящее время проводится с использованием того, что он назвал «образовательными технологиями» или EdTech, включая компьютеры и планшеты.

    Нейробиолог объяснил, что нынешнее поколение отстало, потому что человеческий мозг никогда не был приспособлен к обучению на основе коротких видеороликов, просмотренных в Интернете, и чтения коротких предложений, которые суммируют гораздо более объёмные книги и сложные идеи.

    «Более половины времени, когда подросток бодрствует, он проводит, уставившись в экран. Люди биологически запрограммированы учиться у других людей и проводить глубокие исследования, а не листать страницы в поисках кратких изложений», – сказал учёный в интервью New York Post.

    Хорват и другие эксперты, выступая в конгрессе, объяснили, что люди эволюционировали, чтобы лучше учиться через реальное взаимодействие с людьми, лицом к лицу с учителями и сверстниками, а не с экранов.

    Он добавил, что экраны нарушают естественные биологические процессы, которые способствуют глубокому пониманию, запоминанию и концентрации внимания.

    Дело не в плохом внедрении, недостаточном обучении или потребности в более совершенных приложениях в школах. Учёные заявили, что технология не соответствует тому, как наш мозг работает естественным образом, усваивает и сохраняет информацию.

    Хорват, директор LME Global, группы, которая занимается исследованиями мозга и поведения совместно с предприятиями и школами, сказал, что данные ясно показывают – когнитивные способности начали снижаться примерно в 2010 году.

    «Ответ, по-видимому, кроется в инструментах, которые мы используем в школах для стимулирования этого обучения. Если посмотреть на данные, то, как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, успеваемость значительно снижается», – заявил Хорват в сенате 15 января.

    Он добавил, что США не единственная страна, пострадавшая от цифрового когнитивного спада. Его исследование охватило 80 стран и выявило 60-летнюю тенденцию ухудшения результатов обучения по мере того, как в классы поступало больше технологий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, OpenAI профинансировала разработку интеграции мозга и компьютера без чипа. Платформа Pinterest представила тренды 2026 года для всех поколений. Сексолог объяснил разные взгляды на секс миллениалов и зумеров.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое будущее построят зумеры и альфы.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    7 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    В России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц

    В России представили самый маленький в мире дрон с распознаванием лиц

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили обновлённую версию самого маленького дрона в мире с искусственным интеллектом, способного распознавать лица и автоматически следовать за человеком.

    Российская компания «Сверх» представила обновленную версию самого маленького в мире дрона с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    Новинка оснащена системой распознавания лиц и функцией автоматического следования за человеком. Дрона также оснастили радионавигацией и датчиком оптического потока, что позволяет ему работать в сложных помещениях и удерживать позицию даже при слабом освещении или отсутствии спутникового сигнала.

    Масса квадрокоптера составляет всего 85 граммов, что делает его уникальным среди аналогов. Нейросетевые алгоритмы функции распознавания лиц запускаются непосредственно на борту устройства и работают в реальном времени. При кратковременной потере из виду нужного человека дрон способен прогнозировать его траекторию и самостоятельно восстанавливать сопровождение или переходить в режим активного поиска.

    Основатель компании «Сверх» Андрей Коригодский отметил: «Наша задача – сделать микродрон не просто »летающей камерой«, а полноценным автономным инструментом для бизнеса». В компании добавили, что обновленная платформа уже проходит тестирование и готовится к внедрению в логистику и автоматизацию складов.

    Кроме того, дрон предназначен для инвентаризации в логистических центрах и умеет распознавать штрихкоды и QR-коды. Разработчики также усилили конструкцию, оптимизировали электронику и предусмотрели возможность установки дополнительных аккумуляторов для увеличения времени полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Рособоронэкспорта заявили, что российская военная продукция подтвердила свою эффективность в бою.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о развитии в России технологий «роев» беспилотников.

    Ростех пообещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    7 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Робот Atlas научился делать колесо и сальто назад

    Робот Atlas выполнил колесо и сальто назад

    Tекст: Вера Басилая

    Человекоподобный робот Atlas продемонстрировал сальто назад и колесо, что подчеркивает рост его координации и устойчивости.

    Компания Boston Dynamics представила обновленные возможности своего человекоподобного робота Atlas, передает радио Sputnik.

    На опубликованных кадрах видно, как Atlas сначала выполняет колесо, а затем безошибочно совершает сальто назад. По словам разработчиков, эти движения требовали сложной координации и точного управления балансом.

    Китайские роботы UBTech Robotics выполнили синхронное сальто на концерте известного певца.

    Компания UBTech Robotics  презентовала первого искусственного интеллекта-уборщика для общественных мест.

    В  Мехико начались клинические испытания роботов для оплодотворения.

    6 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия заняла первое место в Европе по золотым медалям школьных олимпиад

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские школьники показали лучшие результаты на международных олимпиадах по шести научным дисциплинам, получив наибольшее количество золотых медалей среди европейских стран, отметили в Минпросвещения.

    Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на международных школьных олимпиадах, сообщает Минпросвещения РФ. Речь идет о соревнованиях по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту.

    Такие достижения, по мнению ведомства, подтверждают высокий уровень подготовки российских школьников и эффективность образовательных программ, реализуемых в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники на 20 международных интеллектуальных состязаниях в 2025 году завоевали 115 медалей.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил команду российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде.

    Победители и призеры школьных олимпиад смогут поступить в ведущие российские вузы даже при нехватке бюджетных мест, так как вузы зачислят их за свой счет, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

    7 февраля 2026, 12:28 • Новости дня
    Физик Кип Торн предсказал поиск инопланетян с помощью гравитационных волн

    Кип Торн допустил использование гравитационных волн для связи с инопланетянами

    Tекст: Мария Иванова

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска внеземных цивилизаций, поскольку сигналы этого типа проходят сквозь любые преграды во Вселенной, заявил нобелевский лауреат, иностранный член Российской академии наук, астрофизик Кип Торн.

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска инопланетных цивилизаций и установления с ними контакта, заявил ТАСС нобелевский лауреат Кип Торн.

    Известный астрофизик, иностранный член Российской академии наук, отметил, что «очень продвинутая цивилизация сможет использовать гравитационные волны для изучения Вселенной или даже для налаживания контактов с другими разумными существами, не опасаясь того, что на пути сигнала появится непроходимое для него препятствие».

    Торн подчеркнул уникальные свойства гравитационных волн: по его словам, в отличие от электромагнитных волн, они способны проникать сквозь любые преграды, что делает их идеальным средством для межзвездной связи и научных исследований.

    Помимо научной деятельности, Кип Торн известен широкой публике благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом. Во время создания фильма «Интерстеллар» он выступал в роли научного консультанта, а позже написал книгу, в которой подробно объяснил научные идеи, положенные в основу сюжета картины.

    Между тем российские ученые отмечали, что академик Владислав Пустовойт первым описал механизм детектирования гравитационных волн.

    7 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    В отеле на Пхукете опровергли массовое отравление россиян

    В MBC Condotel на Пхукете опровергли случаи массового отравления россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отеле MBC Condotel на Пхукете заявили об отсутствии массовых случаев отравления среди россиян, несмотря на сообщения в Telegram-каналах о подобных инцидентах.

    Сотрудники отеля MBC Condotel на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян, которые появились утром субботы в Telegram-каналах, пишет РИА «Новости» . Представительница гостиницы отметила, что случаи пищевого отравления иногда происходили, однако они были связаны с питанием гостей вне отеля.

    Она подчеркнула: «Массовых отравлений у нас никогда не было. Бывали, конечно, случаи пищевого отравления, когда наши гости питались где-то на стороне, не у нас, и получали пищевое отравление, но такое случается, отель это предотвратить не может».

    Собеседница агентства добавила, что водопроводная вода в гостинице не предназначена для питья, а для мытья посуды всегда используются моющие средства, исключающие заражение. По ее словам, в отеле всегда используют только бутилированную воду проверенных производителей, и другой питьевой воды для гостей не предусмотрено.

    В гостинице пояснили, что MBC Condotel относится к категории кондотелей, где во всех сдаваемых квартирах есть оборудованные кухни для самостоятельного приготовления пищи. Также в здании работают собственные заведения общепита.

    Отель обладает сертификатом SHA, удостоверяющим соблюдение стандартов эпидемической безопасности и здоровья, выданным минздравом Таиланда и подтверждающим регулярные проверки медкомиссий провинции Пхукет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор три недели назад направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Таиланда после сообщений о случаях кишечной инфекции среди россиян в отеле Kora Beach Resort на Пхукете.

    Ранее в Таиландк обнаружили кишечную палочку в партии авокадо из Европы. До этого сообщалось, что власти Таиланда запустят кампанию по сохранению воды в местных отелях на острове для восполнения ее нехватки в туристической индустрии.

    7 февраля 2026, 09:05 • Новости дня
    Ростех анонсировал премьеру цифровых инноваций на ИННОПРОМе в Саудовской Аравии

    Ростех решил представить на «ИННОПРОМе» новейшие цифровые разработки

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии российские компании представят новейшие решения в сфере цифровых технологий, включая систему маркировки товаров «Честный ЗНАК».

    Ростех представит новейшие отечественные разработки в цифровых технологиях, радиоэлектронике и машиностроении на международной выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал корпорации.

    Среди ключевых экспонатов – система маркировки товаров «Честный ЗНАК», которую можно будет протестировать на интерактивном стенде. Посетители смогут сканировать коды на упаковках и узнавать подробную информацию о продукции в специальном приложении.

    Вниманию гостей также будут представлены два гражданских вертолета от «Вертолетов России»: Ми-171А3, предназначенный для перевозки людей и грузов на шельфовые буровые платформы и проведения спасательных операций в открытом море, и многоцелевой Ка-62, который применяют для транспортных, медицинских, патрульных и спасательных задач.

    Холдинг «Росэл» покажет ручную зондовую станцию OmegaAir-150COAX, которая используется для измерения и контроля электрических параметров полупроводниковых устройств. Компания NtechLab презентует платформу FindFace Multi – решение на основе искусственного интеллекта для распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также автомобилей и номерных знаков.

    Заместитель гендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов подчеркнул: «Страны Ближневосточного региона – наши традиционные партнеры по широкому спектру программ. Здесь хорошо знакомы в первую очередь с нашим оружием, но сегодня все более заметной становится российская гражданская продукция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интегрированные в единый комплекс управляемый боеприпас «Куб-2» и беспилотник-разведчик «Скат-350М» будут предложены иностранным заказчикам по итогам выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

    Каталог поставляемой иностранным заказчикам военной техники в 2025 году пополнился более чем на 50 образцов, среди которых есть бронетехника и беспилотные летательные аппараты, рассказал накануне гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show 2026.

    Он отметил, что главное конкурентное преимущество российской военной продукции заключается в подтвержденных в реальных условиях характеристиках и учете опыта современных боевых действий при создании и модернизации техники.

    6 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Ученый объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Ученый Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье, сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Балтийское море начало покрываться льдом из-за месяца устойчивых морозов, рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Он сообщил: «Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать».

    По его словам, процесс идет неравномерно: на мелководье возле Пионерского лед простирается более чем на 100 метров, а в районах Светлогорска и Зеленоградска, где глубже и сильнее ветер, ледяная полоса заметно короче, передает РИА «Новости».

    Белов отметил, что подобные явления происходят не впервые: «Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно».

    Напомним, в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Синоптики ранее назвали регионы с отрицательной аномалией температуры.

    Между тем в прошлом году Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды.

    6 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    В России заблокировали две тысячи сайтов за продажу БАДов

    Роспотребнадзор заблокировал две тысячи сайтов за незаконную продажу БАДов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России были заблокированы две тысячи интернет-ресурсов, предлагавших к продаже биологически активные добавки (БАД), не прошедшие обязательную регистрацию и представляющие угрозу потребителям.

    Роспотребнадзор заблокировал две тысячи интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД). В сообщении на сайте ведомства отмечается: «По результатам решений, подготовленных Роспотребнадзором, заблокировано две тысячи интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России».

    По данным ведомства, среди заблокированных оказались страницы, где предлагались экстракты и концентраты с биологически активными веществами, а также добавки, ориентированные на детей. Эта продукция не прошла обязательную государственную регистрацию и может представлять риск для потребителей.

    Решения о блокировке были направлены в Роскомнадзор для ограничения доступа к запрещённой информации в интересах общественного здоровья и соблюдения законодательства. Основанием для этого стал приказ Роспотребнадзора от 1 ноября 2025 года № 768, в котором определён перечень сведений, подлежащих блокировке.

    В ведомстве добавили, что мониторинг интернет-пространства продолжается: ежедневно специалисты отслеживают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет наличия сведений о продаже запрещённых БАД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи БАДов, если они не прошли регистрацию, содержат запрещенные вещества, не имеют данных изготовителя, продаются как пищевые добавки или содержат несоответствующие количества нормируемых веществ.

    До этого правительство поручило Росздравнадзору следить за тем, чтобы врачи назначали только разрешенные в России БАДы по медицинским показаниям.

    А Минздрав подготовил проект дополнительных требований к качеству и безопасности добавок, которые может назначить врач, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

    6 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    В Румынии за неделю зафиксировали 11 смертей от гриппа

    В Румынии число умерших от гриппа достигло 68 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Румынии количество умерших от гриппа за последние семь дней увеличилось на 11 человек, а общее число случаев инфицирования резко возросло, сообщили местные органы здравоохранения.

    В Румынии за последнюю неделю скончались 11 человек из-за осложнений, вызванных вирусом гриппа, передает РИА «Новости». Всего с начала декабря количество жертв гриппа в стране достигло 68, сообщили в пресс-службе Национального института общественного здоровья (INSP).

    За минувшую неделю по всей стране было зарегистрировано 9039 клинических случаев гриппа. Это в 1,6 раза превышает средний показатель за аналогичный период последних пяти сезонов. Пациенты с гриппом выявлены во всех уездах, чаще всего болезнь фиксируется в городах Бухарест, Прахова и Констанца.

    Согласно данным Национального электронного реестра вакцинации, около 1,3 млн граждан Румынии уже прошли вакцинацию от гриппа. Власти страны продолжают призывать население к профилактическим мерам и своевременной иммунизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Британии отмечено почти втрое больше госпитализаций с гриппом по сравнению с прошлым годом.

    Между тем, в Новосибирске разработали мультивалентную мРНК-вакцину от гриппа, структуру которой можно быстро изменять под актуальный штамм. А в Федеральном медико-биологическом агентстве планируют запустить новую вакцину от менингококка к 2027 году.

    6 февраля 2026, 20:32 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препарата от шизофрении

    Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препарата «Латуда» в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В стране по состоянию на текущий момент насчитывается 39 тысяч упаковок препарата «Латуда», применяемого для лечения шизофрении и биполярного расстройства, отметили в Росздравнадзоре.

    Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препарата «Латуда». Его применяют для лечения шизофрении и биполярного расстройства первого типа. В ведомстве ТАСС заявили, что в российских регионах имеется 39 079 упаковок этого лекарства, а обеспеченность по всем организациям составляет восемь месяцев. Препарат с международным непатентованным названием «Луразидон» доступен в достаточном количестве.

    Ранее RTVI сообщал о пропаже «Латуды» из аптек крупных городов, однако в Росздравнадзоре пояснили, что в государственном реестре лекарственных средств содержатся две действующие записи: на препарат «Латуда» и «Луразидон Кроно».

    Регистрационное удостоверение на «Латуду» переоформлено в соответствии с требованиями ЕАЭС и действует бессрочно. На «Луразидон Кроно» оно выдано 26 августа 2025 года сроком на пять лет.

    В ведомстве также подчеркнули, что с 2022 по 2025 годы отмечается стабильный выпуск «Луразидона» в гражданский оборот. В 2025 году в продажу поступила 74 301 упаковка, что сопоставимо с 2024 годом, когда было выпущено 80 477 упаковок. Организации, осуществляющие ввоз препарата в Россию, писем о прекращении или приостановлении поставок не направляли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росздравнадзор ранее опровергал сообщения о дефиците аналогов препарата «Оземпик» в аптеках.

    Позже глава Минздрава Михаил Мурашко дал поручение Росздравнадзору следить за обеспеченностью аптечных и лечебных сетей в регионах жизненно важными лекарствами. А 13 января в России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств.


    7 февраля 2026, 11:49 • Новости дня
    Невестка Фроловцевой опровергла слухи о госпитализации актрисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актриса Анна Фроловцева находится дома, а сообщения о ее госпитализации с нарушением ритма сердца являются ложными, заявила невестка артистки Эльмира Кузьменко.

    Информация о том, что актриса Анна Фроловцева была госпитализирована с нарушением ритма сердца, не подтвердилась, отмечает ТАСС.

    Невестка Фроловцевой Эльмира Кузьменко подчеркнула: «Это неправда. Моя свекровь дома».

    В ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что Фроловцева якобы попала в больницу из-за проблем со здоровьем. Кузьменко опровергла эти публикации, добавив, что актриса чувствует себя нормально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне актриса Олеся Железняк опровергла слухи о плохом самочувствии и заявила, что чувствует себя хорошо.

    Ранее жена Алексея Серебрякова заявила, что сообщения о госпитализации актера не соответствуют действительности.

    До этого супруга народного артиста РФ Бориса Щербакова Татьяна Бронзова также назвала недостоверной информацию о его госпитализации и подчеркнула, что актер чувствует себя хорошо.

    6 февраля 2026, 12:10 • Новости дня
    В России представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева

    В России представили препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили уникальное отечественное лекарство «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева, которое успешно прошло регистрацию и применяется у более 50 пациентов.

    В России представлен первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщает РИА «Новости».

    Новое отечественное лекарство под названием «Сенипрутуг» сейчас проходит клинические исследования: завершается вторая и идет третья фаза, в которых участвуют более 600 пациентов по всей стране.

    По словам директора Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой Александра Лилы, более 50 пациентов уже получают «Сенипрутуг» вне клинических испытаний, так как препарат зарегистрирован для применения в России.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором иммунитет воспринимает хрящевую ткань как инородную и заменяет ее костной, что приводит к болям, скованности и снижению подвижности позвоночника. Чаще всего болезнь диагностируют у людей в возрасте до 40 лет, она может затрагивать также и другие суставы, например, тазобедренные.

    «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который сам страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    6 февраля 2026, 05:50 • Новости дня
    Врач на дрейфующей станции назвал способы борьбы с авитаминозом в Арктике

    Tекст: Катерина Туманова

    На дрейфующей станции участники экспедиции поддерживают уровень витаминов с помощью орехов, печени трески и мяса, что помогает избежать нарушений сна, рассказал врач ледостойкой платформы «Северный полюс-42» в Арктике Андрей Лебедев.

    По словам врача, недостаток витаминов D, C и группы В особенно остро ощущается во время полярной ночи на платформе. Дефицит этих витаминов может привести к нарушениям сна и вымыванию кальция из организма, передает РИА «Новости».

    «Недостаток витаминов восполняется качественным питанием. В рационе полярников всегда присутствуют грецкие орехи, печень трески, качественные жиры и мясо», – рассказал он.

    Врач отметил, что реакция на экстремальные условия зависит от индивидуальных особенностей – возраста, пола, стрессоустойчивости и психического состояния. В каждой экспедиции обязательно присутствует врач, который следит за здоровьем и при необходимости назначает витамины.

    Кроме того, на судне оборудован солярий, который помогает поддерживать здоровье в условиях нехватки солнечного света.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, полярники дрейфующей экспедиции «Северный полюс-41» вернулись на Большую землю. Эксперт Воротников рассказал об использовании ИИ в условиях Арктики. В ИКИ заявили о равной значимости Луны и Арктики для России.

