Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.0 комментариев
В открытый доступ выложен список веществ для коррекции биологических часов человека
В открытом доступе появилась уникальная база данных препаратов, способных влиять на суточные биоритмы и восстанавливать внутренние часы организма.
Появление первой в мире фармакологической базы данных модуляторов циркадных ритмов стало возможным благодаря работе молодых исследователей Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, передает Минобрнауки.
ChronobioticsDB содержит сведения о более чем 300 соединениях, которые были исследованы в последние десятилетия, включая как природные хронобиотики, так и синтетические препараты.
Каждое вещество снабжено карточкой с подробным описанием, химической формулой, структурой, списком генов и белков-мишеней, а также информацией о потенциальных применениях и побочных эффектах. Помимо этого, база данных указывает, одобрено ли вещество к медицинскому использованию и интегрирована с международными ресурсами PubChem и DrugBank для получения актуальных сведений.
Руководитель проекта Илья Соловьев отметил: «ChronobioticsDB предоставляет простые инструменты для поиска информации о каждом веществе. С ее помощью любой желающий может быстро узнать химическую формулу вещества, увидеть его структуру и, ознакомившись со списком генов и белков – мишеней лекарства, понять, как именно конкретное вещество воздействует на внутренние часы человека».
Разработчики уверены, что ChronobioticsDB поможет медикам точно подбирать препараты для коррекции нарушений сна, а исследователям – искать новые безопасные средства для нормализации биологических ритмов.