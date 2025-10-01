Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.5 комментариев
Мексиканский стартап научил роботов делать человеческих детей
WP: В Мехико начались клинические испытания роботов для оплодотворения
Первые клинические испытания системы Aura позволили жителям Мексики бесплатно участвовать в эксперименте по автоматизации процесса ЭКО благодаря роботам и ИИ, пишет The Washington Post (WP).
Как сообщает WP, клинические испытания автоматизированной системы Aura в сфере экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) начались в частной клинике Мехико. Бесплодные пары, преимущественно из отдаленных районов, получают возможность пройти процедуру бесплатно, участвуя в эксперименте по использованию ИИ и робототехники в ходе ЭКО.
Система Aura, созданная американским стартапом Conceivable Life Sciences во главе с мексиканским врачом Алехандро Чавес-Бадиола, автоматизирует 205 рутинных этапов ЭКО – от заморозки яйцеклеток до создания эмбрионов. За три года с помощью автоматизации было зачато и родилось не менее 20 детей. «Мы хотим, чтобы технология позволяла каждый раз повторять результат лучшего эмбриолога», – отметил Чавес-Бадиола.
ИИ-алгоритмы осуществляют отбор лучших сперматозоидов и анализируют эмбрионы по миллионам параметров, что позволяет повысить точность отбора по сравнению с человеческим взглядом. Роботизированные манипуляторы воспроизводят самые сложные этапы, включая инъекцию спермы в яйцеклетку, с учетом видео- и математического анализа движений специалистов.
Параллельно другие компании продвигают на рынок роботизированные устройства, способные переносить этапы ЭКО в обычные кабинеты гинекологов. Например, компания Overture Life разработала портативный прибор DaVitri для заморозки яйцеклеток, который уже одобрен в странах Латинской Америки и Турции и проходит сертификацию в США и ЕС. Согласно исследованиям, выживаемость яйцеклеток после разморозки с помощью DaVitri составляет 98,3%.
Ранее ученые превратили клетки кожи человека в функциональные яйцеклетки.