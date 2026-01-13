В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

Кабмин продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств в России до конца 2027 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Особый порядок продажи зарубежных лекарств в России продлен до 31 декабря 2027 года, сообщает пресс-служба правительства. Согласно подписанному постановлению, иностранные препараты можно реализовывать не только в российской, но и в оригинальной упаковке, при условии наличия этикетки на русском языке.

В пресс-службе правительства отметили, что такой подход позволит поддерживать стабильные поставки жизненно необходимых медикаментов в аптеки, поликлиники и больницы.

Постановление уже подписано, и оно распространяется на все зарегистрированные зарубежные препараты, которые соответствуют установленным требованиям и допущены межведомственной комиссией к реализации в особом порядке. В состав комиссии входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной таможенной службы, уточнили в Кабмине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные компании заметно укрепили позиции на рынке ветеринарных лекарств, доведя свою долю до 76% и выпустив рекордное количество новых препаратов.

Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал инициативу о продаже лекарств в селах через передвижные аптечные пункты.

А федеральная антимонопольная служба планирует расследовать рост цен на препараты вне перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, отмечая тревожные ценовые тенденции..