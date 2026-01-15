  • Новость часаСК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 14:15 • Новости дня

    Роспотребнадзор запросил данные о вспышке инфекции на Пхукете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Роспотребнадзором направлен запрос в Минздрав Таиланда и АТОР по сообщениям туристов о кишечной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Таиланда в связи с сообщениями о случаях кишечной инфекции среди россиян в отеле Kora Beach Resort на Пхукете, передает ТАСС.

    В обращении содержится просьба предоставить результаты расследования и дать оценку рисков ухудшения эпидемиологической ситуации на курорте.

    Запрос был сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности. Аналогичный официальный запрос направлен и в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

    В ведомстве подчеркнули, что профилактика подобных заболеваний включает тщательное мытье рук перед едой, использование только бутилированной или кипяченой воды, а также мытье фруктов и овощей. Кроме того, рекомендуется избегать контактов с людьми, у которых есть признаки инфекций.

    Роспотребнадзор призвал немедленно обращаться к врачу при ухудшении самочувствия, появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда обнаружили кишечную палочку в партии авокадо из Европы.

    В Таиланде зарегистрировали смерть мужчины после заражения сибирской язвой.

    15 января 2026, 09:37 • Новости дня
    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса

    Губернатор Середюк сообщил о масштабной проверке всех 14 роддомов Кузбасса

    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса
    @ Ярослав Беляев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кузбассе началась масштабная проверка родильных отделений и перинатальных центров с участием федеральных и региональных специалистов, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

    Все родильные учреждения Кузбасса будут проверены до 9 февраля, сообщил Середюк в Telegram-канале .

    В регионе работают 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Губернатор Кемеровской области сообщил, что в Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения, которую возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

    К работе подключились также специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

    Эксперты анализируют истории болезней, организацию медицинской помощи беременным и новорожденным, а также соблюдение всех необходимых стандартов. Пока федеральные эксперты работают в Новокузнецкой городской больнице №1, начата региональная проверка всех роддомов Кузбасса.

    В состав региональной комиссии вошли сотрудники областного минздрава и специалисты родильных домов высшего уровня. Первым проверили роддом Прокопьевска, где одновременно могут находиться 26 пациенток, и функционируют акушерское отделение, а также отделение для новорожденных и недоношенных детей.

    Проверяющие уделяют внимание исполнению протоколов медицинской помощи, санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащению оборудованием и организации работы персонала. Результаты проверки станут известны в ближайшие недели.

    Следственный комитет начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице за период с 2018 по 2024 годы.

    Главный врач и временно исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержаны по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности.

    Шестерых новорожденных из роддома, где погибли девять малышей, отправили в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние тяжелое, но стабильное.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей.

    13 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Госдума одобрила эксперимент по торговле лекарствами в передвижных аптеках

    Госдума приняла в первом чтении закон о передвижных аптеках

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты поддержали начало эксперимента по продаже лекарств в мобильных аптеках для сел без стационарных точек, исключив ряд препаратов.

    Законопроект о запуске федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках одобрили в первом чтении, передает ТАСС. Документ внесли парламентарии от партии «Единая Россия».

    Эксперимент планируют проводить с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Нововведение позволит аптечным организациям осуществлять розничную продажу лекарственных препаратов с помощью передвижных аптечных пунктов в селах, где отсутствуют стационарные аптеки.

    В то же время в законопроекте установлены ограничения. В частности, из продажи в мобильных аптеках исключат лекарства с содержанием наркотических и психотропных веществ, а также их прекурсоров.

    Запрет распространяется на сильнодействующие препараты, иммунобиологические лекарства, препараты с содержанием спирта свыше 25% и лекарства, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов.

    Перечень запрещенных к продаже в передвижных аптеках препаратов детально прописан в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фракция «Единая Россия» рассчитывает на быстрое принятие законопроекта о передвижных аптеках.

    Правительство ищет пути решения проблемы с доступом к лекарствам в населенных пунктах, где нет стационарных аптек.

    Президент Владимир Путин ранее поддержал инициативу по передвижным аптекам. Путин также подчеркнул важность сохранения фиксированных цен на льготные лекарства и призвал внимательнее контролировать этот вопрос.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 17:56 • Новости дня
    В Архангельске осудили врача за смерть пациентки на МРТ

    В Архангельске осужден врач за смерть пациентки на процедуре МРТ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу, ошибочно отправившему пациентку с кардиостимулятором на МРТ, после чего женщина умерла.

    Бывший врач одной из больниц Архангельской области признана виновной по части 2 статьи 109 УК РФ, сообщает Октябрьский суд Архангельска. Она направила пациентку, у которой был имплантирован электрокардиостимулятор, на магнитно-резонансную томографию, что является абсолютным противопоказанием для данной процедуры.

    Во время проведения МРТ у пациентки произошла остановка кровообращения из-за нарушения работы кардиостимулятора, затем развилась острая сердечная недостаточность, и женщина скончалась в стационаре после экстренной госпитализации.

    Врач не признала свою вину, однако не отрицала, что именно она выдала направление на МРТ, принесла извинения родственникам погибшей и частично возместила им вред.

    С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и исключительно положительных характеристик, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска в Ставропольском крае.

    До этого следователи Подольска открыли дело по факту смерти 47-летней москвички после пластической операции в частной клинике.

    А Росздравнадзор начал выяснять причины смерти ребенка на приеме у остеопата в Казани.

    12 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Правительство утвердило программу гарантий бесплатной медицинской помощи

    Мишустин: Правительство утвердило программу гарантий бесплатной медицинской помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

    По словам главы кабмина, положения программы направлены на реализацию новой стратегии в сфере здравоохранения, которую президент подписал в декабре прошлого года, передает ТАСС.

    Мишустин подчеркнул, что документ также помогает достижению национальных целей развития.

    Ранее в России утвердили новый список болезней для бесплатной медпомощи.

    13 января 2026, 14:24 • Новости дня
    В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

    Кабмин продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств в России до конца 2027 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России зарегистрированные зарубежные лекарства продолжат продавать в особом порядке, включая возможность реализации в иностранной упаковке с русской этикеткой, сообщили в правительстве.

    Особый порядок продажи зарубежных лекарств в России продлен до 31 декабря 2027 года, сообщает пресс-служба правительства. Согласно подписанному постановлению, иностранные препараты можно реализовывать не только в российской, но и в оригинальной упаковке, при условии наличия этикетки на русском языке.

    В пресс-службе правительства отметили, что такой подход позволит поддерживать стабильные поставки жизненно необходимых медикаментов в аптеки, поликлиники и больницы.

    Постановление уже подписано, и оно распространяется на все зарегистрированные зарубежные препараты, которые соответствуют установленным требованиям и допущены межведомственной комиссией к реализации в особом порядке. В состав комиссии входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной таможенной службы, уточнили в Кабмине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные компании заметно укрепили позиции на рынке ветеринарных лекарств, доведя свою долю до 76% и выпустив рекордное количество новых препаратов.

    Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал инициативу о продаже лекарств в селах через передвижные аптечные пункты.

    А федеральная антимонопольная служба планирует расследовать рост цен на препараты вне перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, отмечая тревожные ценовые тенденции..

    14 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Россия и Турция заняли 46-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский паспорт вышел на 46-е место в мировом рейтинге, обеспечив безвизовый доступ в 113 стран наравне с Турцией, следует из рейтинга Henley Passport Index, составленного консалтинговой компанией Henley & Partners.

    Согласно свежим данным, паспорта обеих стран позволяют их гражданам посещать без визы 113 государств мира, включая страны Европы, Латинской Америки, Африки и Океании, передает РИА «Новости».

    Лидером рейтинга второй год подряд остается Сингапур, граждане которого могут без визы посещать 192 страны. На втором месте разместились Япония и Южная Корея с доступом к 188 направлениям. На третьем месте оказались сразу пять стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария, чьи паспорта дают право безвизового въезда в 186 государств.

    Отмечается рекордный скачок в рейтинге паспорта ОАЭ, который за два десятилетия поднялся на 57 позиций и в 2026 году занял пятую строчку с безвизовым доступом в 184 страны. Эксперты Henley & Partners объясняют этот успех наращиванием дипломатических связей и стратегической визовой политикой ОАЭ.

    Британия заняла седьмое место, разделив его с Австралией, Латвией и Лихтенштейном (182 страны), а Канада, Исландия и Литва оказались на восьмой позиции (181 страна). США вернулись в десятку, заняв десятое место с возможностью безвизового въезда в 179 государств. Замыкает список Афганистан: его граждане могут посещать всего 24 страны без визы.

    Российский паспорт укрепил свои позиции – в прошлом году он занимал 50-ю строчку, а в 2025 и 2026 годах – уже 46-ю. Такой рост отражает тенденцию последних лет, когда Россия постепенно расширяет список стран с безвизовым режимом.

    Ранее Саудовская Аравия выразила надежду на скорое подписание безвиза с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может установить безвизовый режим для туристов из Китая, Саудовской Аравии и Малайзии. Президент России Владимир Путин выразил благодарность странам, которые содействуют поиску решения украинского кризиса и не занимают однозначную позицию.

    13 января 2026, 13:09 • Новости дня
    В России стали бесплатными новые генетические тесты для будущих родителей

    Новые генетические тесты для будущих родителей в России стали бесплатными

    Tекст: Вера Басилая

    С 2026 года генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) войдут в перечень государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

    Граждане России, планирующие рождение детей, получат доступ к бесплатным генетическим тестам на наследственные заболевания с 2026 года. В перечень вошли генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП), передает ТАСС.

    Эти тесты применяются в рамках программ вспомогательных репродуктивных технологий и рекомендованы пациентам с высоким риском рождения детей с наследственными патологиями, такими как носительство генных мутаций или хромосомных аномалий.

    Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина уточнила: «Преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания и/или на структурные хромосомные перестройки проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий, и их рекомендовано назначать пациентам, имеющим высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями».

    В рамках обязательного медицинского страхования родители, у которых дети имеют выявленные генетические заболевания по результатам расширенного неонатального скрининга, смогут рассчитывать на поддержку государства. Теперь такие семьи получат возможность воспользоваться программой ПГТ-М и/или ПГТ-СП бесплатно при планировании следующей беременности.

    Ранее правительство России одобрило план по внедрению молекулярно-генетического скрининга для выявления скрытых генетических рисков у будущих родителей.

    13 января 2026, 13:25 • Новости дня
    Посольство России в Бангкоке призвало туристов оформлять страховку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Туристам следует оформлять расширенную медицинскую страховку с покрытием не менее 100 тыс. долларов перед поездкой в Таиланд, заявило посольство России в Бангкоке.

    Наличие страхового полиса обеспечивает оперативное получение медицинской помощи, покрытие расходов на лечение, госпитализацию или экстренную эвакуацию, а также снижает финансовые риски в непредвиденных ситуациях, указали в дипмиссии, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули важность оформления страховки на весь срок пребывания и проверки покрытия активных видов отдыха. Им рекомендовано всегда иметь при себе контакты страховой компании.

    Поводом для обращения послужил недавний инцидент 11 января, когда прогулочный катер Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовецким судном в Андаманском море. На борту катера находились 33 гражданина России, а также туристы из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Польши и Британии. Судно затонуло после удара.

    Ранее генконсул России в Пхукете Егор Иванов сообщал, что 23 российских гражданина попали в больницу на острове после столкновения прогулочного катера с рыболовецким судном.

    Само генконсульство сообщало, что российская гражданка погибла при аварии с туристическим катером в Таиланде.

    13 января 2026, 10:55 • Новости дня
    Полиция Пхукета задержала россиян за продажу галлюциногенных грибов

    Полиция Пхукета задержала трех россиян за продажу галлюциногенных грибов

    Tекст: Мария Иванова

    На популярном у туристов острове Пхукет полиция выявила нелегальный бизнес россиян, изъяв у них около 10 кг галлюциногенных грибов и предъявив обвинения в хранении и продаже.

    Трое граждан России были задержаны на Пхукете за незаконную продажу галлюциногенных грибов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Matichon.

    Полицейские обнаружили у задержанных около 10 кг псилоцибиновых грибов при проведении обыска.

    По версии следствия, россияне организовали на острове заведение под названием «Грибной храм». В нем они якобы предоставляли туристам услуги по применению грибов в лечебных целях, несмотря на отсутствие соответствующих разрешений.

    Всем задержанным предъявлены обвинения в хранении и продаже наркотических средств без лицензии. Сейчас полиция готовит материалы для передачи дела в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Таиланда в этом году задержала россиянина за нелегальную работу гидом.

    В конце 2025 года бывший депутат Приморского края Дмитрий Назарец был арестован в Таиланде по обвинению в организации незаконного вывоза древесины на крупную сумму.

    Ранее в декабре два россиянина были выдворены из Таиланда: один за нарушение сроков безвизового пребывания, второй находился в международном розыске.

    15 января 2026, 07:28 • Новости дня
    Суд решил избрать меру пресечения главврачу Новокузнецкой больницы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральный районный суд города Новокузнецка Кемеровской области 15 января изберет меру пресечения главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталию Херсакову по делу о смерти девяти младенцев, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

    Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области 15 января проведет заседание по избранию меры пресечения главному врачу городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову, передает ТАСС.

    Заседание назначено на 14.0 по местному времени (10.00 по Москве), уточнили в пресс-центре судов региона. В четверг суд рассмотрит аналогичный вопрос в отношении исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха, также задержанного по этому делу.

    По данным следствия, девять младенцев скончались в период новогодних праздников в роддоме № 1. В больнице объяснили временное закрытие учреждения санитарно-эпидемиологическими причинами и превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Херасков временно отстранен от должности и находится под стражей, вопрос о предъявлении обвинения решается. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Херасков возглавил больницу в 2024 году, ранее был заместителем министра здравоохранения Кемеровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новокузнецке заменили персонал роддома после гибели младенцев. Росздравнадзор пообещал разобрать все происшествия, связанные с этими случаями.

    Главврач и заведующий отделением реанимации больницы задержаны после смерти детей.

    15 января 2026, 10:49 • Новости дня
    Росздравнадзор начал изучать обращения о продаже в Сети опасных глазных капель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Росздравнадзор изучает обращение ассоциации «Антиконтрафакт», которая сообщала по результатам исследования о свободной продаже в интернете потенциально опасных капель для глаз, рассказали в пресс-службе ведомства.

    Росздравнадзор начал проверку после обращения ассоциации «Антиконтрафакт» по поводу свободной продажи в интернете опасных глазных капель, передает РИА «Новости».

    Общественники выяснили, что на онлайн-площадках можно приобрести капли, не имеющие государственной регистрации, а также препараты, действие деклараций на которые приостановлено или прекращено.

    В ассоциации «Антиконтрафакт» заявили, что всего выявили 43 позиции глазных капель без сведений о госрегистрации и 21 препарат с приостановленными или утратившими силу декларациями о соответствии. Организация направила официальное обращение в ведомство с просьбой проверить продавцов и принять меры.

    В пресс-службе Росздравнадзора подчеркнули, что каждое обращение тщательно проверяется. Благодаря взаимодействию с маркетплейсами препараты сомнительного качества быстро блокируются на их площадках.

    Ведомство также напомнило, что с 2020 года ведет постоянный мониторинг интернет-пространства с целью выявления незаконных предложений недоброкачественных и незарегистрированных лекарств. За этот период сотрудники Росздравнадзора проанализировали 176474 интернет-ресурса.

    По итогам мониторинга, Роскомнадзор по заявкам ведомства заблокировал 117075 сайтов, на которых дистанционно продавались лекарства сомнительного происхождения и качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росздравнадзор начал выяснять причины гибели ребенка на приеме у остеопата в Казани.

    Ведомство пообещало разобрать все происшествия в роддоме Новокузнецка.

    В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств.

    15 января 2026, 11:46 • Новости дня
    Потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке признаны девять матерей

    Tекст: Вера Басилая

    По делу о смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка Кемеровской области девять матерей признаны потерпевшими, сообщил представитель следствия.

    Девять матерей признаны потерпевшими по уголовному делу о смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка, передает ТАСС.

    Как сообщил представитель следствия на заседании по избранию меры пресечения, среди потерпевших – две женщины, которым подозреваемый оказывал медицинскую помощь.

    Следствие ходатайствует о заключении под стражу и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха на период в один месяц и 27 суток до 13 марта 2026 года.

    Ранее исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации роддома Новокузнецка отказался признать свою вину по делу о гибели девяти младенцев.

    Главврача и врио заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержали по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности.

    Шестерых новорожденных из роддома, где погибли девять младенцев, транспортировали в детскую клиническую больницу имени Малаховского.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как роддом в Новокузнецке стал местом массовой гибели новорожденных.

    15 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Адвокат: У матери погибшего младенца из Новокузнецка была 19-я беременность

    Tекст: Вера Басилая

    В Новокузнецке у одной из женщин, потерявшей младенца в роддоме, беременность была 19-й по счету, выявлены сопутствующие патологии, заявила адвокат и. о. заведующего отделением роддома Алексея Эмиха Ольга Следзовская.

    Одна из рожениц, у которой в роддоме Новокузнецка скончался новорожденный, была беременна уже в 19-й раз, передает ТАСС. Об этом сообщила адвокат исполняющего обязанности заведующего отделением роддома Алексея Эмиха Ольга Следзовская во время судебного заседания по вопросу меры пресечения.

    По словам Следзовской, у потерпевших, чьим новорожденным оказывал помощь Эмих, были выявлены серьезные патологии и вирусные инфекционные заболевания, которые впоследствии передались детям. Также отмечалось, что один из младенцев родился недоношенным и с крайне низкой массой тела.

    Адвокат подчеркнула, что многократные беременности могут значительно осложнить течение болезни у рожениц. Она добавила, что у пострадавших наблюдался целый ряд других заболеваний, усугубляющих ситуацию.

    Ранее суд признал девять матерей потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке.

    Главврача и врио заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержали по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    15 января 2026, 12:39 • Новости дня
    Стало известно о вспышке ОРВИ среди сотрудников роддома Новокузнецка

    Суд установил, что заболевший ОРВИ персонал роддома в Новокузнецке не работал

    Tекст: Вера Басилая

    В январе главврач роддома Новокузнецка и несколько сотрудников болели ОРВИ, однако заболевшие не выходили на работу, оставаясь дома, заявила судья Инна Ма.

    Главный врач больницы Новокузнецка Виталий Херасков в январе болел респираторным заболеванием, сообщает ТАСС.\

    Судья Инна Ма огласила эти сведения на судебном заседании по делу о гибели девяти младенцев в роддоме.

    «Сам Херасков приехать в больницу после смерти одного из младенцев в начале января не мог, так как он болел респираторным заболеванием», – зачитала она из протокола допроса.

    Суд также отметил, что в декабре и январе часть медицинского персонала роддома болела ОРВИ, однако все заболевшие сотрудники находились дома и не приходили на работу. Эти данные фигурируют в материалах дела.

    Следственный комитет начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице за период с 2018 по 2024 год.

    По делу о гибели младенцев в Новокузнецке признаны потерпевшими девять матерей.

    Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать свою вину по этому делу.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как новокузнецкий родильный дом стал местом массовой гибели новорожденных.

    15 января 2026, 13:09 • Новости дня
    Кремль назвал большим горем смерти детей в роддоме Новокузнецка

    Песков назвал большим горем смерти детей в роддоме Новокузнецка

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родителям погибших младенцев в Кузбассе и подчеркнул необходимость расследования трагедии в роддоме Новокузнецка.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал трагедию в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы, передает РИА «Новости».

    «Это действительно большое горе», – заявил Песков.

    Песков выразил соболезнования родителям, потерявшим детей. По его словам, в Кремле глубоко сочувствуют семьям погибших.

    Также Дмитрий Песков подчеркнул необходимость принять меры для предотвращения подобных трагедий в будущем. Он добавил, что предстоит выяснить все причины происшествия, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

    Ранее суд признал девять матерей потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке.

    Главврача и врио заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержали по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как новокузнецкий родильный дом стал местом массовой гибели новорожденных.

    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

  О газете
