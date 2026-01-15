Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.4 комментария
Роспотребнадзор запросил данные о вспышке инфекции на Пхукете
Роспотребнадзором направлен запрос в Минздрав Таиланда и АТОР по сообщениям туристов о кишечной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Таиланда в связи с сообщениями о случаях кишечной инфекции среди россиян в отеле Kora Beach Resort на Пхукете, передает ТАСС.
В обращении содержится просьба предоставить результаты расследования и дать оценку рисков ухудшения эпидемиологической ситуации на курорте.
Запрос был сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности. Аналогичный официальный запрос направлен и в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
В ведомстве подчеркнули, что профилактика подобных заболеваний включает тщательное мытье рук перед едой, использование только бутилированной или кипяченой воды, а также мытье фруктов и овощей. Кроме того, рекомендуется избегать контактов с людьми, у которых есть признаки инфекций.
Роспотребнадзор призвал немедленно обращаться к врачу при ухудшении самочувствия, появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов.
