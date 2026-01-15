Роспотребнадзор запросил данные о вспышке инфекции на Пхукете

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Таиланда в связи с сообщениями о случаях кишечной инфекции среди россиян в отеле Kora Beach Resort на Пхукете, передает ТАСС.

В обращении содержится просьба предоставить результаты расследования и дать оценку рисков ухудшения эпидемиологической ситуации на курорте.

Запрос был сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности. Аналогичный официальный запрос направлен и в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В ведомстве подчеркнули, что профилактика подобных заболеваний включает тщательное мытье рук перед едой, использование только бутилированной или кипяченой воды, а также мытье фруктов и овощей. Кроме того, рекомендуется избегать контактов с людьми, у которых есть признаки инфекций.

Роспотребнадзор призвал немедленно обращаться к врачу при ухудшении самочувствия, появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов.

