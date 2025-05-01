В Таиланде зафиксировали смерть мужчины после заражения сибирской язвой

Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

Tекст: Валерия Городецкая

Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

«Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.