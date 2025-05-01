Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
В Таиланде зафиксировали смерть мужчины после заражения сибирской язвой
В таиландской восточной провинции Мукдахан, граничащей с Лаосом, от сибирской язвы погиб мужчина, сообщил департамент по контролю и профилактике заболеваний страны.
Жертвой стал 53-летний мужчина, страдающий диабетом, госпитализированный 27 апреля, передает ТАСС со ссылкой на сообщение департамента.
По предварительным данным, инфекция распространилась после забоя крупного рогатого скота и последующей раздачи мяса среди местных жителей.
Власти установили 247 человек, контактировавших с источником инфекции, а также 219 человек, которые употребляли сырое мясо. Всем им выдали необходимые лекарства, чтобы предотвратить развитие заболевания. В районе происшествия проводятся меры по контролю распространения сибирской язвы.
Ведомство обратилось к жителям с предупреждением избегать употребления термически не обработанного мяса, а также не прикасаться к тушам животных, павших по неустановленным причинам.
В сентябре 2023 года в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области госпитализировали семь человек с подозрением на сибирскую язву.