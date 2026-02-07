«Калашников» решил предложить тандем дронов «Скат» и «Куб» инозаказчикам

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, интегрированный комплекс, состоящий из управляемого боеприпаса «Куб-2» и беспилотного разведчика «Скат-350М», будет предложен иностранным заказчикам, передает ТАСС. Лушников отметил, что компания подготовила коммерческие предложения для зарубежных клиентов, учитывая итоги переговоров на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби.

По его словам, главная цель – предоставить заказчикам готовое решение, избавив их от необходимости подбирать разрозненные элементы для своих нужд. «Важно минимизировать его поиски отдельных, не связанных решений, предложить готовое системное комплексное решение по привлекательной цене. А это – тандем «Ската» и «Куба». И тут мы, без сомнения, учитываем результаты встреч и переговоров в Абу-Даби», – подчеркнул Лушников.

Он добавил, что концерн готов предложить заказчикам действительно выгодные условия, что должно повысить интерес к российским беспилотным комплексам на мировом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

Рособоронэкспорт анонсировал мировую премьеру бронетранспортёра БТР-22 на этом же мероприятии.

Ростех также планирует дебютировать с новым реактивным системой залпового огня «Сарма» в Эр-Рияде.