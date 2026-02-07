  • Новость часаПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники в Россию
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    16 комментариев
    7 февраля 2026, 08:29 • Новости дня

    «Калашников» решил предложить тандем дронов «Скат» и «Куб» инозаказчикам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интегрированные в единый комплекс управляемый боеприпас (УБ) «Куб-2» и беспилотник-разведчик «Скат-350М» будут предложены иностранным заказчикам по итогам выставки UMEX 2026 в Абу-Даби, сообщил генеральный директор «Калашникова», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

    По его словам, интегрированный комплекс, состоящий из управляемого боеприпаса «Куб-2» и беспилотного разведчика «Скат-350М», будет предложен иностранным заказчикам, передает ТАСС. Лушников отметил, что компания подготовила коммерческие предложения для зарубежных клиентов, учитывая итоги переговоров на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби.

    По его словам, главная цель – предоставить заказчикам готовое решение, избавив их от необходимости подбирать разрозненные элементы для своих нужд. «Важно минимизировать его поиски отдельных, не связанных решений, предложить готовое системное комплексное решение по привлекательной цене. А это – тандем «Ската» и «Куба». И тут мы, без сомнения, учитываем результаты встреч и переговоров в Абу-Даби», – подчеркнул Лушников.

    Он добавил, что концерн готов предложить заказчикам действительно выгодные условия, что должно повысить интерес к российским беспилотным комплексам на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Рособоронэкспорт анонсировал мировую премьеру бронетранспортёра БТР-22 на этом же мероприятии.

    Ростех также планирует дебютировать с новым реактивным системой залпового огня «Сарма» в Эр-Рияде.

    5 февраля 2026, 07:14 • Новости дня
    Коротченко спрогнозировал появление БЖРК «Баргузин» после отмены СНВ-3
    Коротченко спрогнозировал появление БЖРК «Баргузин» после отмены СНВ-3
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должна принять решение о постановке на вооружение боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», который внешне не отличим от обычного железнодорожного состава и обеспечит гарантированный ответный ядерный удар, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    По его словам, Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает ТАСС. Коротченко подчеркнул, что такой шаг обеспечит гарантированный ответный ядерный удар, поскольку БЖРК внешне не отличается от обычного состава и его невозможно обнаружить средствами спутниковой разведки.

    Коротченко отметил: «Если США выходят из договора, то нам предстоит принять решение о развертывании серийного производства и постановке на боевое дежурство в структуре Ракетных войск стратегического назначения БЖРК «Баргузин». Находясь в позиционном районе от Москвы до Владивостока и внешне неотличимый от обычных рефрижераторных составов, эти ядерные поезда в любой момент и в любой точке маршрута имеют возможность осуществить ракетно-ядерный удар по потенциальному агрессору. Причем вскрыть их текущее местоположение средствами спутниковой разведки противника невозможно».

    Аналитик также добавил, что ракета для «Баргузина» на 90% унифицирована с уже производимыми твердотопливными МБР «Ярс» и БРПЛ «Булава», что позволит ускорить принятие комплекса на вооружение и снизить издержки. Он подчеркнул, что для стратегического баланса с США, Великобританией и Францией, России необходимо иметь минимум пять таких комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России решило довести долю современных ракетных комплексов в составе РВСН до 81%.

    В российском оборонном ведомстве называли сроки создания нового «ракетного поезда».

    СМИ сообщали о приостановке работ над проектом «ракетного поезда» «Баргузин».

    Комментарии (8)
    5 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    @ Northwest Institute of Nuclear Technology

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские ученые создали первую в мире компактную микроволновую установку мощностью 20 гигаватт, пишет South China Morning Post (SCMP). Она предназначена для уничтожения спутников и может размещаться на обычно грузовике.

    Разработка получила название TPG1000Cs, устройство расположено в Институте ядерных технологий Северо-Западного Китая в Сиане, провинция Шэньси, сообщает SCMP.

    Устройство способно работать непрерывно до 60 секунд, что существенно превышает возможности существующих мировых аналогов, которые функционируют не более трех секунд. Длина установки составляет четыре метра, а вес – пять тонн, благодаря чему ее можно размещать на грузовиках, военной технике, кораблях, самолетах или даже на спутниках.

    По оценкам китайских специалистов, наземное микроволновое оружие мощностью свыше одного гигаватта способно нарушать работу или выводить из строя спутники Starlink, находящиеся на низкой околоземной орбите.

    Ранее ученые Китая создали кристалл для сверхмощного лазерного оружия.

    Комментарии (15)
    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска
    Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый российский тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начал массового поступать в войска, сообщил главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов.

    Российские войска начали получать новый тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод», сообщает РИА «Новости». Главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов рассказал, что это самый массовый из отгружаемых сейчас дронов. Он уточнил: «Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон… Сейчас идут отгрузки в том числе на склады министерства обороны, и уже министерство обороны распределяет между подразделениями».

    По словам инженера, расчеты войск, которые уже получили новые комплексы беспилотников, дали положительные отзывы. Иванов отметил, что компания получает множество видеоматериалов с успешными примерами применения дрона и продолжает массовые поставки.

    «Провод» относится к тяжелым FPV-дронам и оснащен оптоволоконным каналом связи, что отличает его от аналогов. Такие технологии дают надежный контроль даже в условиях борьбы с радиоэлектронными средствами противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия добилась технологического перелома в боевом применении беспилотников.

    Дрон «Бумеранг» установил рекорд по дальности поражения цели – 57 км.

    Вооруженные силы России начали использовать новый тяжелый дрон «Воган».

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского Владимир Зеленский заявил, что на поле боя погибло около 55 тыс. украинских солдат с начала российской спецоперации в феврале 2022 года, заявил о в программе «20 часов» на канале France 2.

    В конце интервью Зеленского спросили о количестве жертв на украинской стороне фронта. После того, как с февраля 2025 года погибло более 46 тыс. украинских военнослужащих и 380 тыс. получили ранения, глава киевского режима довел число погибших до 55 тыс., пишет Le Monde.

    «На Украине, официально, на поле боя число погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тыс.», – сказал он, добавив, что «ещё велик процент людей, которых на Украине считают пропавшими без вести».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ только за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ.

    Комментарии (13)
    5 февраля 2026, 19:52 • Новости дня
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    @ Сергей Субботин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 82-м году жизни ушел из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов, который долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

    Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

    Куроедов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России с 1997 по 2005 годы. В 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.

    Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза Гречко, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени Ворошилова.

    7 ноября 1997 года назначен Главнокомандующим ВМФ Россия. 21 февраля 2000 года получил звание адмирала флота. После гибели подводной лодки «Курск» в 2000-м году подал в отставку, но прослужил на должности до 2005 года. В отставке возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ».

    Комментарии (3)
    6 февраля 2026, 08:37 • Новости дня
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индии на следующей неделе в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели может обсудить предложение о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает агентство АНИ со ссылкой на источники.

    Министерство обороны Индии на следующей неделе рассмотрит вопрос о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АНИ. Обсуждение пройдёт в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Источник агентства отметил: «Предложение, вероятно, будет рассмотрено на следующей неделе на заседании высокого уровня в министерстве обороны и рассматривается как критически важное для удовлетворения оперативных потребностей ВВС Индии в свете нынешней ситуации с безопасностью в регионе». Ранее, в январе, Совет по оборонным закупкам Индии уже предварительно одобрил приобретение 88 одноместных и 26 двухместных Rafale.

    Сделка, как ожидается, позволит ВВС Индии усилить состав боевых эскадрилий и получить современные многоцелевые истребители поколения 4+. После завершения контракта у индийских ВВС будет 150 Rafale, а ВМС получат 26 истребителей, модифицированных для авианосцев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Нью-Дели 18 февраля, чтобы принять участие в саммите India-AI Impact Summit 2026, который состоится 19-20 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    Выведенные из эксплуатации в Индии истребители МиГ-21 решили передать в исторический парк.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    Комментарии (10)
    4 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек

    Tекст: Денис Тельманов

    После применения украинских дронов на территории Белгородской области ранения получили шесть мирных жителей.

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, передает ТАСС.

    В результате применения вражеских беспилотников шесть мирных жителей получили различные травмы, сообщили в оперативном штабе региона.

    Власти не уточнили степень тяжести травм и подробности инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили двадцать четыре украинских беспилотника над страной.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун».

    В течение шести часов средства ПВО сбили двадцать один украинский беспилотник, большинство из которых были зафиксированы в небе над Белгородской и Волгоградской областями.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов

    Коротченко заявил о высокой эффективности нового 30-мм снаряда Ростеха

    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что дистанционно управляемый взрыватель на 30-мм снаряде позволит эффективно бороться с дронами самолетного типа.

    Разработанный Ростехом 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем сможет эффективно бороться с дронами самолетного типа. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, которое он высказал в беседе с ТАСС, новая разработка превращает обычные зенитные установки и пушки в высокоточное оружие.

    «Дистанционный программируемый подрыв означает, что обычная зенитная установка или пушка превращается в высокоточное оружие. Это исключительно эффективное средство для поражения дронов самолетного типа, которые сегодня представляют главную угрозу для объектов критической инфраструктуры», – отметил Коротченко.

    Эксперт пояснил, что подобные снаряды используют оптико-электронные системы или мини-РЛС для вычисления параметров цели. В результате снаряд взрывается в наиболее оптимальной точке, создавая осколочное поле, которое гарантированно поражает дроны.

    Ранее Коротченко отметил, что Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» после истечения Договора СНВ-3.

    До этого холдинг «Высокоточные комплексы» разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», которые повышают эффективность борьбы с малоразмерными БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский оборонно-промышленный комплекс заслуживает самой высокой оценки, а отечественные инженеры в годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 11:33 • Новости дня
    Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польская армия сталкивается с серьезными техническими проблемами при эксплуатации закупленных в Южной Корее танков К2 «Черная пантера», сообщает интернет-портал wPolityce.pl со ссылкой на военного эксперта Ярослава Вольского.

    Польская армия сталкивается с серьезными техническими трудностями при эксплуатации танков К2 «Черная пантера», поставленных из Южной Кореи, передает ТАСС со ссылкой на портал wPolityce.pl и эксперта Ярослава Вольского.

    По его словам, «двигатели [танка К2] рассыпаются как новогодние елки». Вольский отмечает, что начало эксплуатации в Польше оказалось сложным из-за проблем с топливом и смазочными материалами.

    Эксперт подчеркивает, что количество неисправностей вызывает серьезные опасения, особенно перегрев двигателей и их полный выход из строя. Одной из главных причин проблем Вольский называет недостаток опыта польских военных в обслуживании новых танков, а также отсутствие учебной техники, что приводит к неправильной эксплуатации и повреждениям моторов.

    Вольский добавляет, что танки Leopard 2A5/PL, закупленные в ФРГ, отличаются большей надежностью и простотой использования для польских военных.

    Напомним, что в июле 2022 года Польша и Южная Корея подписали соглашение на поставку около 1000 танков К2. В августе того же года был заключен контракт на сумму более 3 млрд долларов на первые 180 единиц, а к ноябрю 2025 года эта партия была полностью поставлена польской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши предсказал банкротство военного ведомства страны.

    Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро.

    Польские власти объявили о пятикратном увеличении производства артиллерийских снарядов.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы российских средств ПВО за короткий промежуток времени были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Системы противовоздушной обороны России сбили 40 украинских беспилотников с 13:00 до 18:00 по московскому времени, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны говорится: «5 февраля с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Курской области».

    Удары БПЛА по российским регионам происходят регулярно, и средства ПВО фиксируют и уничтожают большинство летательных аппаратов до достижения ими целей.

    Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.

    За одну ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модернизированный пистолет-пулемет СР2М поступил в серийное производство в России в рамках нового государственного заказа, отличаясь компактностью и высокой пробивной силой.

    ЦНИИточмаш (концерн «Калашников», входит в Ростех) начал серийный выпуск 9-миллиметрового пистолета-пулемета СР2М по новому госконтракту, передает ТАСС. В концерне «Калашников» уточнили: «Данное оружие свыше 20 лет остается популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают легкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона. 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М – улучшенная версия пистолета СР2, также разработанного в ЦНИИточмаш».

    Отличительной чертой СР2М стал складной металлический приклад, позволяющий уменьшить габариты оружия для переноски. Новый механизм фиксации приклада обеспечивает надежное удержание в сложенном положении, а также быстрый и удобный перевод из походного положения в боевое.

    В концерне также напомнили, что среди других известных серийных разработок ЦНИИточмаш – пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М, а также целый ряд других стрелковых изделий.

    Ранее ЦНИИточмаш поставил заказчику комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» для противодействия высокоточному оружию. А конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, улучшив его технические характеристики и расширив ассортимент используемых патронов.

    До этого концерн «Калашников» объявил о планах увеличить производство ракет на 60%.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 17:22 • Новости дня
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине, пишет Axios.

    Источники Axios отметили, что обсуждение велось в течение последних 24 часов, передает ТАСС. Не уточняется, была ли достигнута финальная договоренность по данному вопросу.

    Тем не менее собеседники издания считают, что стороны приблизились к соглашению. Окончательное решение должен утвердить каждый из лидеров двух стран.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 01:15 • Новости дня
    Военный эксперт назвал точки концентрации нацбатальона «Азов» в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) собрало боевиков нацбатальона «Азов» (признанного террористической организацией и запрещенного в России) на нескольких точках фронта в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за «Азов» и другие националистические подразделения, то они, в основном, задействованы сейчас в Харьковской области и на оккупированной части Донецкой Народной Республики», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что незначительные подразделения националистов зафиксированы в Сумской и Запорожской областях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-боевика «Азова» во Львове соседи избили собственными костылями. Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым. WSJ: Молодых контрактников ВСУ отправили на фронт в «гущу наступления России».


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    Комментарии (0)
    Церемония открытия Олимпийских игр в Италии завершилась
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    Бывшая жена топ-менеджера «Альфа-банка» Галицкая арестована за вымогательство
    Группу московских полицейских обвинили в легализации 2 тыс. мигрантов
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

