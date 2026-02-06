Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.0 комментариев
Актриса Железняк рассказала о самочувствии
Актриса Железняк сообщила о хорошем самочувствии
Актриса театра и кино Олеся Железняк опровергла слухи о плохом самочувствии, отметив, что чувствует себя хорошо после сообщений о ночных проблемах с давлением и болью в груди.
«Все в порядке», – сказала она, однако не стала уточнять, действительно ли ей требовалась экстренная помощь медиков, передает ТАСС.
Ранее СМИ писали, что ночью актрисе стало плохо – она жаловалась на высокое давление и боли в груди. Сообщалось, что врачи оказали Железняк помощь, однако от госпитализации она отказалась.
Олеся Железняк родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Она известна ролями в театре, кино, на телевидении, а также как певица и ведущая. Зрители знают ее по сериалам и фильмам «Моя прекрасная няня», «Сваты», «Восемь первых свиданий», «Няньки», «СидЯдома» и «Баба Яга спасает мир».
В январе Железняк, известная патриотической позицией по спецоперации, отметила, что поддерживает связь с родственниками на Украине, предпочитая не затрагивать «сложные темы».