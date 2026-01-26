  • Новость часаЛитва восстановила оформление грузовиков на границе с Белоруссией
    Украинцы нашли в Польше неожиданного защитника
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    Невеста Лепса Аврора Киба объявила о расставании с певцом
    Офицеры украинского спецназа «Омега» ликвидированы в ДНР
    Песков заявил о спешке США в урегулировании конфликта на Украине
    Медведев рассказал о способе «успокоить врагов» России
    Китайского генерала обвинили в передаче «ядерных секретов» США
    Морозы в США привели к гибели семи человек
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    39 комментариев
    26 января 2026, 08:59

    Актриса Железняк рассказала о возобновлении общения с украинскими родственниками

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Олеся Железняк, известная патриотической позицией по спецоперации, отметила, что поддерживает связь с родственниками на Украине, предпочитая не затрагивать «сложные темы».

    Актриса Олеся Железняк, известная патриотической позицией по спецоперации, рассказала, что сейчас поддерживает отношения с родственниками с Украины, передает РИА «Новости».

    По ее словам, они продолжают общаться и поздравлять друг друга с праздниками, при этом сложные темы, в том числе политические, не обсуждаются.

    Ранее Железняк отмечала, что после начала спецоперации потеряла связь с семьей с Украины из-за своей патриотческой позиции по СВО. В недавнем интервью актриса пояснила, что контакты были восстановлены, но общение строится исключительно на нейтральных темах.

    До этого актер Андрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк попали в базу «Миротворца».

    25 января 2026, 20:35
    Невеста Лепса Аврора Киба объявила о расставании с певцом
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    19-летняя студентка Аврора Киба официально подтвердила окончание романа с певцом Григорием Лепсом, подчеркнув, что разрыв произошел без конфликтов и с уважением.

    Невеста Григория Лепса Аврора Киба объявила о завершении их отношений, сообщает РИА «Новости». В своём заявлении она подчеркнула: «Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара», этот пост она опубликовала в своих соцсетях.

    Киба отметила, что их роман с Лепсом был наполнен многими тёплыми моментами, поэтому разрыв произошёл на «ноте благодарности и взаимоуважения». По её словам, никакой драмы в ситуации нет, и бывшие влюблённые сохраняют дружеские отношения, но теперь каждый готов идти своей дорогой.

    Григорий Лепс пока не прокомментировал ситуацию. Известно, что певец и Киба начали встречаться в 2024 году и планировали свадьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов потребовал отменить концерты певца Григория Лепса.

    Комментарии (11)
    25 января 2026, 12:44
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные улучшили позиции по нескольким направлениям, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительный урон личному составу и технике ВСУ, сообщает Минобороны России.

    Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским силам в Сумской и Харьковской областях, передает Telegram-канал МО. В результате операций в районах Корчаковки, Сосновки, Кучеровки, Стецковки, Волчанских Хуторов и Захаровки украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла потери формированиям ВСУ в Березовке, Нечволодовке, Петровке, Коровьем Яре и Сосновом. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства, уничтожены три склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли новые позиции и вывели из строя личный состав и технику четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Константиновке, Алексеево-Дружковке, Краматорске и Резниковке. Потери украинской стороны составили до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

    «Центр» улучшил положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в Белицком, Гришино, Доброполье, Родинском в Донецкой народной республике и Новопавловке, Новоподгородном в Днепропетровской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях, а также склад материальных средств.

    Подразделения «Днепра» нанесли поражение механизированной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационную станцию, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объект энергетической инфраструктуры, цех по производству и места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и других боевых бронированных машин, 1651 машина реактивных систем залпового огня, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в Донецкой народной республике.

    Российские силы освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (5)
    25 января 2026, 11:20
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 01:51
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (9)
    26 января 2026, 00:47
    Офицеры украинского спецназа «Омега» ликвидированы в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР и Харьковской области Украины ликвидированы несколько офицеров ВСУ, в том числе украинского спецназа «Омега», сообщили в российских силовых структурах.

    В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский с позывным «Сухой». Также уничтожен начальник связи центра спецназа «Омега» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз», который, по словам представителя силовых структур, был активным участником майдана и сторонником бандеровской идеологии.

    В ДНР также был уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, передает РИА «Новости».

    В Харьковской области уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2019 года. Кроме того, в этом же регионе ликвидирован лейтенант Иван Петрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк. Осенью украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Ооперация завершилась уничтожением всей группы ГУР ВСУ.

    Комментарии (4)
    25 января 2026, 17:51
    France 24: Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала на Украину несколько ударных дронов с дальностью полета до 500 километров, сообщили СМИ.

    Как пишет France 24 со ссылкой на Франс Пресс, речь идет о беспилотниках модели Rodeur, которые могут находиться в воздухе до пяти часов и преодолевать значительные расстояния. По словам главы EOS Technologie Жана-Марка Зюлиани, эти аппараты способны выполнять как разведывательные операции, так и наносить удары в режиме дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».

    Количество поставленных Украине дронов не раскрывается. СМИ также отмечают, что французские БПЛА, поставленные EOS Technologie, могут стать новым инструментом для ВСУ благодаря своей универсальности и большой дальности действия.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.

    Напомним, Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину.

    Комментарии (8)
    26 января 2026, 00:57
    Песков заявил о спешке США в урегулировании конфликта на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ускорить переговорный процесс по конфликту на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину подчеркнул, что Москва с самого начала подчеркивала сложность и длительность пути к завершению конфликта на Украине.

    Песков указал, что определенная формула решения территориального вопроса была выработана еще во время российско-американского саммита на Аляске 15 августа, и именно этот подход, по его словам, должен быть применен в нынешних переговорах. «Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение», – сказал он.

    Также Песков выразил мнение, что современное европейское руководство не способно противостоять напористости президента США Дональда Трампа. Песков сказал, что Трамп – опытный политик и бизнесмен, который «отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас. Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби.

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 08:40
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Димитрова группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром добровольно сложила оружие и попала в плен.

    Шестеро боевиков группировки «Азов» сдались в плен в районе Димитрова, передает ТАСС. Среди них оказался и командир группы – темнокожий боевик по имени Даниэль.

    По словам самих сдавшихся, в окрестностях Димитрова в окружение попали пять групп «Азова». Четыре из этих групп были уничтожены в ходе боестолкновения, а оставшиеся бойцы приняли решение сдаться.

    Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Димитрова в ДНР.

    Российский штурмовик сообщал, что ВС России ликвидировали в этом городе до трех батальонов противника, украинские позиции располагались среди жилых домов и подвалов, боевики ВСУ укрывались вместе с мирными жителями.

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 03:46
    Зеленский едва не заговорил по-русски в Вильнюсе

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе, сообщают информационные агентства.

    Зеленский выступил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким. Во время заявления о гарантиях безопасности для Киева он сказал, что конкретные гарантии безопасности для Украины дают «возмо... можливість [«возможность» на украинском]», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине с 2014 года проводится политика ограничения русского языка. В 2019 году в стране приняли закон, который сделал украинский обязательным практически для всех сфер жизни. Местные власти ввели запреты на русскоязычные произведения искусства и ограничения на изучение русского языка в образовательных учреждениях.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 01:16
    В Google Play и App Store появилась игра «Побег из ТЦК»

    Tекст: Антон Антонов

    В Google Play и App Store предлагают игру «Побег из ТЦК» – симулятор побега из военной тюрьмы от первого лица, сообщили украинские СМИ.

    Игроку предлагается сбежать, используя подземные туннели, обход охраны и обмен предметами с заключенными. В проекте реализована система развития навыков, а также различные инструменты, которые можно улучшать по мере прохождения. Особое внимание разработчики уделили реалистичности тюремной обстановки и сюжетной линии, в которой необходимо раскрывать «секреты режима» и принимать решения, влияющие на ход побега.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на январь 2026 года в розыске как уклонисты числятся 2 млн украинцев. В октябре 2025 года это число составляло 1,5 млн человек.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, затем возраст был снижен до 25 лет. В соцсетях постоянно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.

    Так, молодой украинец 26 лет из Одессы описал немецким СМИ шокирующие условия во время мобилизации: насилие на улицах, поддельные документы, коррумпированные врачи. В январе в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования применили огнестрельное оружие против автомобиля мужчины, пытавшегося избежать мобилизации.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 03:15
    Беспилотники атаковали Краснодарский край
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани зафиксированы повреждения частных домов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что обломки украинских беспилотников повредили три частных дома. Никто не пострадал. В результате падения фрагментов БПЛА в домах выбило окна, а в одном из зданий оказалась повреждена кровля. На местах находятся сотрудники оперативных и специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара.

    Комментарии (634)
    25 января 2026, 20:28
    Украинский курорт Буковель оказался переполнен туристами из-за блэкаутов в стране

    Tекст: Ольга Иванова

    Горнолыжный курорт Буковель продолжает работать без перебоев, несмотря на массовые отключения электроэнергии в других регионах страны, сообщает издание «Страна».

    Крупнейший горнолыжный курорт на западе Украины Буковель переполнен отдыхающими на фоне масштабных блэкаутов в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». Несмотря на перебои с электричеством в других населённых пунктах, на Буковеле свет не отключается.

    Издание отмечает, что на курорте электричество есть круглосуточно благодаря прямому импорту энергии из Европы. Это позволяет туристам и местным жителям продолжать отдых и занятия спортом в привычном режиме, несмотря на общие сложности с энергоснабжением на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко признал, что город обеспечен энергией только на 50%.

    Власти Киева допустили массовое расселение жителей из домов, оставшихся без тепла и света.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 19:32
    Пушилин сообщил о продвижении ВС России в Константиновке

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВС РФ ведут наступление в районах Константиновки, Красного Лимана и на славянском направлении, охватывая несколько ключевых населенных пунктов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    ВС РФ продвигаются в Константиновке в районе железнодорожного вокзала, а также в районах Бересток, Степановка и Ильиновка, передает РИА «Новости». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, движение войск также отмечено на краснолиманском направлении вблизи Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево.

    Пушилин заявил: «Константиновское направление: видим продвижение в самой Константиновке в районе ж/д вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка».

    На славянском направлении, по информации главы ДНР, продолжаются ожесточенные бои в районе Березняковки и Никифоровки. Вблизи Красного Лимана фиксируется продвижение российских войск непосредственно к городу и его окрестностям. Пушилин подчеркнул, что ситуация на этих направлениях остается напряженной, однако наступательные действия ВС РФ продолжаются.

    Таким образом, российские силы развивают успех сразу на нескольких участках фронта, укрепляя свои позиции и расширяя зону контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска увеличили скорость продвижения на север Донецкой народной республики, в том числе в сторону Славянска.

    Подразделения России продолжают выявлять и уничтожать украинские группы в районе северной части Клебан-Быкского водохранилища.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 05:27
    Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали с травмой, не представляющей угрозы для жизни. На территории предприятий также произошло возгорание, сообщил оперштаб в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани зафиксированы повреждения частных домов.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 02:31
    Спикер парламента Чехии счел провокацией 30-метровый флаг Украины в Праге
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Размещение посольством Украины 30-метрового флага Украины на Карловом мосту в центре Праги стало «ненужной провокацией», заявил спикер чешского парламента Томио Окамура.

    Флаг был размещен посольством Украины в Праге в субботу в честь 107-й годовщины объединения Украины, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику», – заявил Окамура в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он считает, что такие действия не способствуют хорошим отношениям между Чехией и Украиной. Окамура заявил, что уважение к стране пребывания и ее символам должно быть само собой разумеющимся.

    Окамура отметил, что уже обсудил ситуацию с министром иностранных дел Петром Мацинкой, чтобы такие инциденты не повторялись в знаковых местах города. Он также сообщил, что правительство Чехии готовит новый закон, который предусматривает ужесточение условий пребывания иностранцев, в том числе граждан Украины.

    «Мы здесь не на Украине, а в Чехии. Можете ли вы себе представить, чтобы в прошлом чешские эмигранты вывешивали бы 28 октября [день образования независимой Чехословакии] 30-метровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бене и так далее?» – заявил Окамура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в новогоднем обращении Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Посол Украины Зварич возмутился и заявил, что слова спикера парламента Чехии о «хунте» Зеленского полны ненависти.  Глава МИД Чехии Петр Мацинка сказал, что реакция Зварича на слова Окамуры является неуместной. Премьер Чехии Андрей Бабиш отметил, что Зварич нарушил дипломатический этикет.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 17:44
    Ермак вновь стал адвокатом после ухода с поста главы офиса Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак вновь начал адвокатскую практику после длительного перерыва, связанного с работой в администрации президента.

    Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вновь начал адвокатскую деятельность, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальной ассоциации адвокатов Украины. В реестре указано, что Ермак возобновил работу адвокатом 23 января 2026 года. До этого он прекратил адвокатскую практику в феврале 2020 года, когда занял пост главы офиса Зеленского.

    Ермак получил право заниматься адвокатской деятельностью еще в 1995 году и до перехода на государственную службу работал в этой сфере почти 25 лет. В октябре 1997 года, по информации украинского издания «Главком», он вместе с коллегами Василием Ващенко и Михаилом Приходько основал «Международную юридическую компанию».

    Согласно декларациям, даже в 2019-2020 годах Ермак продолжал получать доход от этой фирмы – за два года ему было выплачено 72,1 тыс. гривен, что соответствует примерно 1,6 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ермак подал в отставку после проведения обысков украинскими антикоррупционными органами. Он заявил, что не держит зла на Зеленского. Издание Economist сообщило, что Ермак был «вне себя», когда покидал пост главы офиса Зеленского.


    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации