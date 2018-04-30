Спортсменка и телеведущая Киселева попала в базу «Миротворца»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая Мария Киселева попала в базу украинского сайта «Миротворец».

«Миротворец» обвиняет Киселеву в «сознательное нарушение государственной границы Украины через закрытые пункты пропуска» с целью участия в организации и содействии проведения «незаконных выборов президента России» в Крыму, сообщается на сайте организации.

Ранее сообщалось, что актер Андрей Леонов, актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк попали в базу «Миротворца».

Мария Киселева – российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта (2000), ведущая телеигры «Слабое звено» на «Первом канале» (2001-2005).