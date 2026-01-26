  • Новость часаЛитва восстановила оформление грузовиков на границе с Белоруссией
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    26 января 2026, 08:40 • В мире

    Украинцы нашли в Польше неожиданного защитника

    Украинцы нашли в Польше неожиданного защитника
    @ JAREK PRASZKIEWICZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    За мигрантов с Украины, которые подвергаются в Польше нападкам, вступился Лешек Бальцерович, автор местного «экономического чуда». Утверждения, будто украинцы вредят экономике, он назвал «вероломством» и «невежеством». Но истинных причин нынешней украинофобии поляков распознать не смог. А среди них есть и русофобия.

    «В стране, которая гордится христианством, должна преобладать потребность помогать другим. Доля украинцев, работающих в Польше, высока. Они вносят больше в наш бюджет, чем расходы, которые им направлены. Эти голоса – либо выражение полного, ненавистнического невежества, либо популистская, вероломная пропаганда».

    «Голоса», о которых говорит видный польский экономист Лешек Бальцерович, принадлежат его соотечественникам, переживающим всплеск антиукраинских настроений.

    Перечислять все претензии поляков к украинцам долго – понадобится несколько томов. В данном случае важен сам факт «атмосферы ненависти», частью которой стало утверждение, будто миллион с гаком украинцев, переехавших в Польшу за последние четыре года, жируют за счет гостеприимных хозяев и буквально на шею им сели. По информации Бальцеровича, все в корне не так – наоборот, украинские мигранты дают Польше по 7% ее ВВП ежегодно и «вкладывают больше, чем получают», так что соотечественникам должно быть стыдно.

    Спорить с Бальцеровичем о польской экономике занятие бесперспективное, он в ней действительно разбирается. В историю своей страны этот человек вошел так же, как Егор Гайдар в историю России, только со знаком плюс: как реформатор-рыночник, успешно завершивший социалистический век.

    В Польше перевод народного хозяйства на капиталистические рельсы тоже многим поначалу не понравился. Первый постсоветский президент Лех Валенса, пригласивший Бальцеровича в правительство для осуществления либеральных реформ, переизбраться не смог, проиграв борьбу за президентский пост недавнему коммунисту Александру Квасьневскому. Тем не менее принято считать, что преобразования в Польше стали более успешными, чем во многих других бывших соцстранах. Период шока и «просадки» оказался короток, а после него экономика республики стала расти ударными темпами и является теперь предметом национальной гордости.

    Поляк по-прежнему живет беднее немца и даже чеха, но живет достойно – в «развитой стране», по критериям Всемирного банка. И поляки Бальцеровича за это не то чтобы любят, но как специалиста уважают.

    Впрочем, не нужно быть Бальцеровичем, чтобы сказать, что украинцы как относительно дешевая и относительно квалифицированная рабочая сила скорее дают польскому ВВП, чем отъедают от него. Такова природа трудовой миграции – по крайней мере, «в цифрах» пользу от нее для экономики принимающей страны найдет каждый экономист.

    Другое дело, что такие цифры – это хрестоматийная «средняя температура по палате». В реальности положительные и негативные последствия от миграции распределяются неравномерно.

    Одни отрасли получают сверхприбыли, другие – демпинг на рынке труда. У меньшинства – мигранты в личной охране, у большинства – тревожность из-за роста уличной преступности и возникновения инокультурных районов, «государств в государстве».

    Поэтому противники миграции есть во всех странах, куда едут мигранты. Во многих их подавляющее большинство.

    Польша как раз из таких: миграцию там не любят выраженно и отстаивают свой выбор политически. Но те же самые поляки, казалось, искренне рады были помочь украинским переселенцам в 2022 году и не видели в них ничего демпингового или инокультурного.

    И впрямь: мигранты с Украины в Польше – это явно не то же самое, что мигранты из Сомали в Швеции или сирийские арабы в ФРГ. В том числе, когда речь идет о нагрузке на социальную систему: польская отнюдь не столь щедра в плане распределения благ, как шведская и немецкая.

    Тем не менее люди, принимавшие украинцев с распростертыми объятиями еще пару лет назад, теперь снимают про них крайне неполиткорректные ролики с рефреном «быдло понаехало».      

    Неформальным лидером антиукраинской общественной кампании можно назвать главу польского государства – президента Кароля Навроцкого с его откровенно националистическими взглядами. Он говорит и делает ровно то, что ожидалось, в том числе ожидалось его электоратом. А либерал Бальцерович пытается пристыдить в первую очередь его, но эта попытка обречена на провал.

    Не все на свете измеряется в деньгах. Например, польский гонор не продается.

    История разочарования польских хозяев в украинских гостях неразрывно связана с поведением гостей, некоторые из которых посчитали, будто им теперь все дозволено. Разного рода бандеровская символика, ставшая частью украинского национального выпендрежа, сработала на поляков так, как и должна была сработать – озлобляюще.

    Поляк по-прежнему видит разницу между мигрантом из Сомали и с Украины. Она в том числе в том, что сомалийцы не имеют привычки размахивать флагами, под которыми осуществлялись этнические чистки поляков.

    В общем, природу антиукраинской ксенофобии в Польше достаточно легко понять, несмотря на 7% ВВП и группу поддержки в лице влиятельных либералов. Но это не главное из того, что нужно про нее понимать.

    Объективных свидетельств украинской неблагодарности тоже хватит на несколько томов, однако поляки проговариваются в том, что раздражает их в украинцах более всего. Из всех негативных образов украинского мигранта в польских рассказах чаще всего встречается молодой (то есть призывного возраста) мужчина с элементами показной роскоши, например, на дорогом автомобиле.

    Количество «ухилянтов» с Украины исчисляется миллионами, а выпячивание «красивой жизни» можно назвать украинской национальной чертой, так что картина непротиворечивая. Но в переводе с польского вызываемый ею негатив можно сжать до «мы платим за то, чтобы вы воевали с русскими, а не за то, чтобы вы парковочные места занимали».

    Нарушение именно этого «общественного договора» будоражит поляков настолько, что украинцы превратились из объекта жалости в объект ненависти со стороны, по крайней мере, национал-консервативной части общества, которую представляет президент Навроцкий.

    А либералам, которых представляет экономист Бальцерович, в политике ничего не светит. Даже в польской. Но пусть лучше украинец собирает клубнику под Перемышлем, чем автомат под Запорожьем. Если «автор польского экономического чуда» имел в виду именно это, то либерал в кои-то веки прав. 

