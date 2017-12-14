Назван срок появления новых майских указов президента

Источник в российском правительстве сообщил, в какой срок могут появиться новые майские указы президента Владимира Путина.

«Новые указы могут появиться уже с новым кабмином», – сказал собеседник РИА «Новости».

По словам источника, нынешние члены кабмина ожидают, что формирование нового состава правительства завершится в течение нескольких недель.

После инаугурации вступивший в должность президент вправе внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра на рассмотрение. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Дмитрий Медведев, вероятно, сохранит пост главы правительства и после 7 мая, и перечисляла задачи, которые глава государства поставит перед кабмином.