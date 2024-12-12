Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Срок запуска синхротрона СКИФ перенесли на 2025 год
Запуск синхротрона СКИФ в Новосибирской области перенесен на 2025 год
Срок запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области перенесен на 2025 год из-за необходимости разработки ряда систем российскими учеными в условиях ограниченного доступа к иностранному оборудованию.
Окончательный срок запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области переносится на 2025 год, сообщает ТАСС. Губернатор региона Андрей Травников сообщил, что линейный ускоритель синхротрона будет запущен до конца 2025 года. Изначально ввод в эксплуатацию был намечен на 31 декабря 2024 года согласно указу президента России.
Травников уточнил, что в декабре планируется запуск линейного ускорителя, который является источником первого пучка с жесткими требованиями. Губернатор подчеркнул, что завершение монтажа, наладка оборудования и первые исследования на станциях будут проходить в 2025 году. Основной причиной изменения сроков стали сложности с разработкой ряда систем установки, которые российские ученые создавали с нуля из-за отсутствия доступа к иностранному оборудованию.
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») – это проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Комплекс включает 34 здания и сооружения и предназначен для выполнения научных исследований на пучках синхротронного излучения.
Новый источник синхротронного излучения будет обладать уникальными характеристиками, позволяя проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в различных областях науки. Проект также направлен на решение актуальных задач, стоящих перед инновационными и промышленными предприятиями России. СКИФ создается в рамках национального проекта «Наука и университеты».
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты запустили первую очередь линейного ускорителя для будущей установки СКИФ в тестовом режиме.
Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера получили мировой научный результат на коллайдере ВЭПП-2000.
Между тем кандидат наук Илья Духовлинов заявил, что российские ученые вполне обойдутся без Большого адронного коллайдера, так как отечественные коллайдеры ВЭПП-4М и ВЭПП-2000 дают отличные возможности, а СКИФ превосходит в своей области все мировые аналоги.