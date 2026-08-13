Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистическим центрам, отчитались в Минобороны.
Кроме того удары наносились по цехам сборки, местам хранения ударных БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 1150 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 206 167 беспилотников, 669 ЗРК, 30 566 танков и других бронемашин, 1 770 боевых машин РСЗО, 36 138 орудий полевой артиллерии и минометов, 69 169 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
В четверг утром ВС России поразили два порта Украины на Дунае.
Напомним, накануне Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров
Ранее ВС России также поразили объекты энерго-транспортной инфраструктуры ВСУ.