ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цехам сборки, местам хранения ударных БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 1150 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 206 167 беспилотников, 669 ЗРК, 30 566 танков и других бронемашин, 1 770 боевых машин РСЗО, 36 138 орудий полевой артиллерии и минометов, 69 169 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

В четверг утром ВС России поразили два порта Украины на Дунае.

Напомним, накануне Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров

Ранее ВС России также поразили объекты энерго-транспортной инфраструктуры ВСУ.