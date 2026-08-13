Экономист объяснил, как не потратить лишнего при сборах в школу

Экономист Соломатин рекомендовал использовать списки при сборах в школу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Маркетологи активно используют предшкольный ажиотаж, пояснил Соломатин в беседе с «Газетой.Ru».

«Маркетологи прекрасно знают, что родители в августе испытывают стресс и хотят закрыть вопрос со сборами как можно быстрее. Именно поэтому в этот период появляется огромное количество «выгодных» предложений, которые далеко не всегда действительно помогают сэкономить. Очень часто скидка распространяется на товар, который семье вообще не нужен», – объясняет Соломатин.

Эксперт рекомендует превратить сборы в школу в урок критического мышления для ребенка.

Совместный поиск отзывов, сравнение характеристик и стоимости товаров помогут научить детей отличать реальную пользу от рекламы и принимать самостоятельные решения.

Для защиты от лишних трат экономист советует ходить в магазин только с заранее составленным списком. Он также предостерег от покупки готовых школьных наборов, в которых часто оказываются ненужные вещи, и посоветовал не ориентироваться исключительно на высокую цену товаров, отдавая предпочтение удобству и практичности.

В Общественной палате предупредили о мошеннических рассылках с предложениями дешевых школьных товаров.

Эксперт Минфина Ольга Дайнеко назвала отсутствие заранее составленного плана расходов главной ошибкой родителей.

В прошлом году стоимость минимального набора школьных принадлежностей выросла на 5,4%.