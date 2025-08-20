Эксперты сообщили о росте стоимости школьных товаров на 5,4%

Стоимость школьных принадлежностей выросла на 5,4% за год

Tекст: Ольга Иванова

Минимальный набор школьных принадлежностей подорожал на 5,4% за год, что оказалось ниже ожиданий, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

Эксперты отметили, что на фоне ожидаемой инфляции в 13% и годового потребительского индекса в 8,8% собрать ребенка в школу сейчас дешевле, чем предполагали ранее. Директор центра Даниил Наметкин заявил: «В этом году можно утверждать, что собрать ребенка в школу оказалось дешевле, чем ожидалось».

По данным Росстата, сильнее всего за год подорожали тетради (на 11,9%, до 15,7 руб.), ручки (на 10,8%, до 34,8 руб.) и карандаши (на 9,6%, до 26,9 руб.). Цены на ранцы и рюкзаки выросли на 5,2% – до 2662,5 руб., а учебники – на 4,2%, до 654,6 руб. В то же время ноутбуки подешевели на 4%, а планшеты и смартфоны увеличились в цене только на 1% и 2,3% соответственно.

Одежда для школьников в июле 2025 года стала дороже на 6%, средний комплект стоит теперь 20 306 руб. Особенно выросли цены на детские брюки, рубашки для мальчиков и колготки – в пределах 8–9%. Больше всего подорожали школьные вещи во Владимирской, Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Петербурге и Новгородской области – от 13,6% до 15,3%.

В ряде регионов отмечено как существенное повышение, так и снижение цен. Лидерами по росту стоимости канцелярских товаров стали Ивановская область (+25%), Карачаево-Черкесия (+21,8%) и Московская область (+21,6%). Наиболее заметное снижение зафиксировано в Чукотском автономном округе (-22,7%) и Севастополе (-11,9%). В Москве цены на школьные принадлежности снизились на 1,6% за год, а всего в 14 регионах отмечено удешевление этой категории товаров.

Эксперты ЦСР подчеркивают, что ощущение подорожания для семей может различаться – многое зависит от запросов детей и выбора торговых площадок, а в этом году за школьные парты сядет более 18 млн учеников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения подготовило расписание уроков со сниженной учебной нагрузкой для школьников. Ведомство объявило даты начала и окончания нового учебного года. Министр просвещения Сергей Кравцов указал рекомендуемые сроки школьных каникул для обучающихся по четвертям.