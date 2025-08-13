Минпросвещения дало новые рекомендации для школьного расписания

Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.18 комментариев
Минпросвещения дало новые рекомендации для расписания уроков
В новом учебном году школы получат утвержденные рекомендации по составлению расписания, предусматривающие снижение учебной нагрузки для учеников.
Министерство просвещения России подготовило варианты расписаний уроков для 1-11-х классов на 2025-2026 учебный год, передает ТАСС.
В сообщении ведомства отмечается: «Для оптимизации образовательной нагрузки Министерство просвещения РФ разработало варианты расписаний уроков для 1-11-х классов при организации обучения в 2025-2026 учебном году. Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и доведены до субъектов РФ».
Отмечается, что каждая школа получит возможность адаптировать предложенную модель расписания с учетом собственных обстоятельств, однако все изменения должны соответствовать новым федеральным стандартам. Разработанные рекомендации уже согласованы с Роспотребнадзором и переданы на места для внедрения.
В Минпросвещения подчеркивают, что цель нововведения – снизить чрезмерную учебную нагрузку и обеспечить более здоровый режим обучения для российских школьников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минпросвещения объяснило сокращение уроков родной речи в первых классах особенностями обновленных образовательных программ.
Министерство также представило образцы школьной формы, разработанные по новому ГОСТу.
Ведомство объявило даты начала и окончания нового учебного года.