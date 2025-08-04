Минпросвещения объяснило сокращение уроков родной речи в первых классах

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве уточнили: недельная нагрузка первоклассников скорректирована согласно постановлению главного государственного санитарного врача, который ограничил максимально допустимое количество уроков четырьмя в день и не более 20 часов в неделю, передает ТАСС.

В Минпросвещения отметили, что исключение делается только для дополнительного часа физкультуры, ведь это связано с борьбой против гиподинамии у детей. В случае, если на физическую культуру в учебном плане отведено три часа, недельная нагрузка может составить 21 час. Такой подход, как утверждают в министерстве, помогает снизить утомляемость, улучшить здоровье детей и сформировать привычку к занятиям спортом.

Согласно федеральным учебным планам, во всех пяти вариантах для школ с изучением родных языков нагрузка для первоклассников сохраняется на уровне 20 часов. В некоторых вариантах только один час отводится на родной язык и литературное чтение, а в пятом варианте – два часа. Существенных изменений в расписании со 2 по 9 классы не происходит.

В ведомстве подчеркнули: речь не идет о сокращении общего объема преподавания родного языка. Предлагается использовать внеурочную деятельность для развития языковой среды, языкового погружения и тренировок устной речи. Такой формат позволяет расширить возможности для практического применения языка с учетом возрастных особенностей детей.

Ранее Минпросвещения сообщило, что с 1 сентября 2025 года изменятся нормативы учебной нагрузки для начальных классов в зависимости от выбранного учебного плана. Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рамках пилотного проекта ученики младших и средних классов в ряде регионов России должны будут получать отдельные оценки за поведение.