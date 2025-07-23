Минпросвещения установило новые нормы нагрузки для младших школьников

Tекст: Ирма Каплан

Согласно утвержденным правилам, начиная с первого сентября 2025 года, первоклассники будут учиться от 20 до 21 часа в неделю. Ученики второго, третьего и четвертого классов – от 23 до 26 часов в неделю. Количество часов зависит от вариантов федеральных учебных планов, приводит РИА «Новости» данные из документе.

Кроме того, за четыре учебных года общее количество учебных занятий не должно быть меньше 2 966 и больше 3 305 часов вне зависимости от того, пятидневная или шестидневная учебная неделя действует в школе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рамках пилотного проекта ученики младших и средних классов в ряде регионов России должны будут получать отдельные оценки за поведение.

До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем увлекаются детсадовцы и младшеклассники.



