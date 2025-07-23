А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Минпросвещения установило новые нормы нагрузки для младших школьников
С первого сентября 2025 года изменятся нормативы учебной нагрузки для начальных классов в зависимости от выбранного учебного плана, сказано в соответствующем документе Минпросвещения.
Согласно утвержденным правилам, начиная с первого сентября 2025 года, первоклассники будут учиться от 20 до 21 часа в неделю. Ученики второго, третьего и четвертого классов – от 23 до 26 часов в неделю. Количество часов зависит от вариантов федеральных учебных планов, приводит РИА «Новости» данные из документе.
Кроме того, за четыре учебных года общее количество учебных занятий не должно быть меньше 2 966 и больше 3 305 часов вне зависимости от того, пятидневная или шестидневная учебная неделя действует в школе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рамках пилотного проекта ученики младших и средних классов в ряде регионов России должны будут получать отдельные оценки за поведение.
До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем увлекаются детсадовцы и младшеклассники.