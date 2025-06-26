Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Эксперимент с оценками за поведение решили проводить в 1-8 классах
В рамках пилотного проекта ученики младших и средних классов в ряде регионов России должны будут получать отдельные оценки за поведение.
Пилотный проект по оцениванию поведения школьников стартует с первого сентября 2025 года в 84 школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия, сообщает РИА «Новости».
Заместитель главы Минпросвещения России Ольга Колударова заявила: «Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся».
По окончании эксперимента его итоги и промежуточные результаты будут обсуждаться с профессиональным педагогическим сообществом и представителями родителей. Планируется изучить, как система влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также оценить возникающие технические и организационные вопросы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора призвал четко прописать критерии оценки поведения школьников. Минпросвещения выбрало три варианта оценки поведения для внедрения в школах. Министерство также анонсировало пилотный проект по введению оценок за поведение.