Лапкеры и петрокеры: чем увлекаются детсадовцы и младшеклассники

Tекст: Ольга Никитина

Кто такие лапкеры?

В 2024 году мир детских увлечений пополнился новым явлением – лапкерами. Это дети, увлеченные игрушками-сквишами, выполненными в форме кошачьей лапки, так называемыми таба-лапками.

Сам тренд зародился в Китае в 2023 году и быстро распространился по социальным сетям. Игрушки активно демонстрировались англоязычными DIY-блогерами (от английского do it yourself – «сделай сам»). В России первые лапкеры появились осенью 2024 года.

Увлечение захватило внимание преимущественно дошкольников и учеников младших классов.

Что такое таба-лапка?

Прежде чем говорить о лапкерах, стоит разобраться, что же такое таба-лапка. Это разновидность игрушки-сквиша, изготовленная из мягкого и эластичного силикона. Слово «сквиш» происходит от английского squishy – «мягкий», «легко сдавливаемый». Таба-лапки отличаются от классических сквишей своей липкостью и способностью прилипать к различным поверхностям. Они напоминают популярных в 1990-х «лизунов», но, в отличие от них, не меняют свою форму, а только растягиваются.

Таба-лапки представлены в широком ассортименте: от крошечных, размером с ноготь, до внушительных, умещающихся на двух ладонях. Они бывают разных цветов, с блестками, стразами, пушистыми элементами, имитируют лапки разных животных и даже могут быть выполнены в новогоднем дизайне. Приобрести их можно на маркетплейсах по цене от 90 до 4,5 тыс. рублей. Также существуют наборы для самостоятельного изготовления таба-лапок.

Как появились лапкеры?

Дети, увидев в соцсетях яркие и необычные сквиши, начали активно их покупать, снимать распаковки, собирать коллекции, обмениваться друг с другом и делиться советами по украшению лапок. Именно увлеченных таба-лапками детей и стали называть лапкерами.

Возраст лапкеров:

Основная аудитория лапкеров – дети в возрасте от четырех до 11 лет, то есть дошкольники и ученики младших классов. Этот возраст характеризуется сильной потребностью в игре, желанием следовать моде и быть частью группы сверстников.

Что думают о лапкерах психологи?

Психологи отмечают, что подобные увлечения помогают детям почувствовать себя частью социальной группы и получать удовольствие от простых вещей. Это, по оценке специалистов, нормальное явление для данного возраста. При этом психологи призывают родителей следить за тем, как ребенок использует игрушку.

Положительные стороны увлечения таба-лапками:

– Стимуляция тактильных ощущений. Мягкая и приятная на ощупь текстура лапок способствует развитию сенсорного восприятия.

– Социализация. Обмен лапками, обсуждение их в кругу сверстников помогает детям социализироваться и устанавливать контакты.

– Развитие творческого мышления. Украшение лапок, создание видеороликов с их участием стимулирует творческое мышление и фантазию.

Отрицательные стороны и возможные риски:

– Конфликты. Неправильное использование лапок, например, приклеивание к чужим вещам или использование в качестве инструмента для хулиганства, может привести к ссорам.

– Чрезмерное увлечение. Сильная увлеченность лапками может отвлекать от учебы и других важных занятий.

– Деструктивное поведение. Эксперименты с лапками, такие как поджигание, разрезание или сбрасывание с высоты, могут быть попыткой проверить границы дозволенного и требуют внимания со стороны родителей.

Рекомендации для родителей лапкеров

– Перед покупкой таба-лапки обсудите с ребенком правила ее использования.

– Обратите внимание на качество игрушки и наличие мелких деталей, чтобы исключить риск их проглатывания ребенком.

В целом увлечение таба-лапками – это безобидная и временная мода, сравнимая с популярностью спиннеров или поп-итов. Однако важно помнить о мере и контролировать поведение ребенка, чтобы избежать негативных последствий.

Кто такие петрокеры?

Наряду с лапкерами, в 2024 году среди детей младшего возраста появилось еще одно необычное увлечение, породившее так называемых петрокеров. Если лапкеры коллекционируют и играют с мягкими силиконовыми игрушками, то петрокеры заводят себе… камни-питомцы.

Происхождение термина и суть явления

Слово «петрокер» происходит от английских слов pet (домашний питомец) и rock (камень). Суть увлечения заключается в том, что дети выбирают себе камень и относятся к нему как к настоящему домашнему животному: дают ему имя, «ухаживают» за ним, «играют» с ним и даже «дрессируют».

В Сети распространяются видео, в том числе снятые родителями детей-петрокеров, на которых взрослые рассказывают, что ребенок просил купить ему игрушку – крупный гладкий камень с приклеенными «глазками», чтобы начать о нем «заботиться». При этом, судя по этим роликам, такой «питомец» вызывает у детей нежные чувства.

Возраст петрокеров

В основном петрокерами становятся дети в возрасте от шести до 12 лет. Это младшие школьники, находящиеся в периоде активного познания мира и склонные к фантазированию и играм на воображение.

Коммерциализация тренда

Предприимчивые продавцы быстро подхватили новый тренд. На маркетплейсах появились предложения о продаже камней-питомцев, к которым прилагаются инструкции по уходу и даже «паспорта». Продавцы акцентируют внимание на необходимости дать камню имя для «установления эмоциональной связи». Цены на такие наборы стартуют от 500 рублей.

История возникновения идеи

Идея «камней-питомцев» не нова. Еще в 1975 году американец Гэри Росс Даль начал продавать наборы с камнями-питомцами, зарабатывая на этом миллионы. К слову, он же ввел понятие «экономика для глупых», что характеризует продажу простых вещей по завышенной цене, опираясь на сиюминутный спрос.

Психологический аспект

Увлечение петрокерами можно рассматривать с разных точек зрения. С одной стороны, это безобидная игра, развивающая фантазию и воображение ребенка. С другой стороны, она может свидетельствовать о потребности ребенка в эмоциональной связи и заботе, которую он переносит на неодушевленный предмет. В некоторых случаях это может указывать на недостаток внимания со стороны близких.

Отличия от других детских трендов

В отличие от квадроберов, имитирующих поведение животных, или лапкеров, увлеченных коллекционированием игрушек, петрокеры делают акцент на уходе и взаимодействии с камнем как с живым существом. Это более пассивное увлечение, основанное на воображении и фантазии.

Заключение

Таким образом, и лапкеры, и петрокеры представляют собой интересные феномены современной детской культуры, отражающие потребности детей в игре, социализации и самовыражении. Важно понимать, что за этими, на первый взгляд, простыми увлечениями стоят важные психологические процессы. Родителям стоит не игнорировать эти тренды, а проявлять интерес к увлечениям своих детей, обсуждать с ними правила безопасного использования игрушек и при необходимости оказывать поддержку и внимание. Ведь именно в детстве формируются важные социальные навыки и представления о мире, и каждое увлечение, будь то лапки-сквиши или камни-питомцы, оставляет свой след в этом процессе.