Захарова предложила ЕС рассмотреть США и Британию для расширения

Захарова иронично предложила ЕС рассмотреть США и Британию как новых членов

Tекст: Евгения Караваева

Захарова прокомментировала, что амбиции ЕС в расширении уже выглядят карикатурно, и саркастически предложила задуматься о расширении на запад, включая Лондон и Вашингтон в состав ЕС, передает ТАСС. Она подчеркнула, что, возможно, Евросоюз снова предложит Лондону интеграцию, а также ассоциированное членство Вашингтону.

«Если не только страны, которые граничат с пространством ЕС, могут претендовать на членство или какое-то ассоциированное партнерство, пожалуйста, они могли бы Соединенным Штатам Америки предложить самих себя в качестве организации, в которой Штаты могут поучаствовать», – заметила Захарова.

Дипломат отметила, что, несмотря на саркастический характер ее слов, амбиции Брюсселя по расширению действительно выглядят абсурдно. «Это напоминает эстафету НАТО по бесконечной экспансии на Восток», – добавила она. Захарова также обратила внимание на слияние милитаристских задач ЕС и НАТО, утверждая, что речь идет не только об экономике, но и о военно-политической интеграции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Андрей Климов заявил, что претензии Литвы на Калининград могут привести к очень тяжелым правовым последствиям для Вильнюса, а также сообщалось, что Евросоюз готов защитить Данию при вторжении США в Гренландию.

