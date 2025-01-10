Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.5 комментариев
Politico: ЕС готов защитить Данию при вторжении США в Гренландию
Politico: ЕС применит положение о взаимной обороне при вторжении США в Гренландию
Попытка избранного американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США военным путем могла бы активировать положения Лиссабонского договора о взаимной обороне стран ЕС, хотя это может быть проблематично из-за отсутствия реальной военной силы, сообщили СМИ.
Как пишет Politico, Трамп рассматривал возможность присоединения Гренландии к Соединенным Штатам военным путем. В случае реализации такого сценария это привело бы к применению пункта 7 статьи 42 Лиссабонского договора о ЕС, который требует от членов союза оказания помощи любой стране ЕС, подвергшейся вооруженной агрессии, передает ТАСС.
Дэниел Фиотт из Брюссельской школы управления считает, что данное положение договора бессмысленно в его нынешнем виде, так как оно не подкреплено реальной военной силой. Он отмечает, что если Дания решит противостоять планам Трампа, она может обратиться за юридической помощью к Евросоюзу. Однако, как замечает издание, исход такой борьбы не вызывает сомнений.
Вдобавок остается неясным, как будет применяться статья 5 Североатлантического договора, подписанного в 1949 году, в случае аннексии Гренландии Соединенными Штатами. Агат Демаре из Европейского совета по международным отношениям утверждает, что это будет новым и абсурдным прецедентом, когда один член НАТО аннексирует территорию другого участника.
Ранее датское телевидение заявило, что Трамп подкупил бездомных, чтобы снять видеообращение жителей Гренландии с просьбой приобрести остров.
Напомним, Трамп разместил в соцсетях видео, на котором жители Гренландии в кепках MAGA призывают США купить их остров и выражают поддержку идее присоединения к Соединенным Штатам. Ранее он заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира».