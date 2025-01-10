Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.4 комментария
Датское ТВ обвинило Трампа в подкупе бездомных для видео о покупке Гренландии
Датское телевидение заявило, что команда избранного президента США Дональда Трампа подкупила бездомных, чтобы снять видеообращение жителей Гренландии с просьбой приобрести остров.
Согласно заявлению датских журналистов, для создания ролика, в котором жители Гренландии просят Трампа приобрести остров, были использованы бездомные, которым за участие предложили еду, передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп разместил в соцсетях видео, на котором жители Гренландии в кепках MAGA призывают США купить их остров и выражают поддержку идеи присоединения к Соединенным Штатам. Ранее он заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира».