Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.7 комментариев
Стоимость газа на биржах Европы достигла 512 долларов
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 512 долларам
Стоимость июльских фьючерсов на газовом рынке Европы увеличилась на 1%, достигнув отметки почти в 512 долларов за тысячу кубометров.
Котировки на энергоресурсы продолжают демонстрировать положительную динамику. Ближайшие контракты по индексу крупнейшего распределительного центра TTF начали торговую сессию на уровне 512,2 доллара, передает РИА «Новости».
К утру вторника показатель зафиксировался на отметке 511,9 доллара, что на 1,1% превышает расчетную стоимость предыдущего дня.
Весной этого года на европейском рынке наблюдались значительные колебания. В марте средняя стоимость голубого топлива подскочила почти на 60% по сравнению с февралем из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Тогда цены впервые с февраля 2023 года преодолели порог в 600 долларов за тысячу кубометров.
Пиковое значение в период обострения конфликта было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий скачок произошел после того, как глава Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении производственных линий в Катаре. Исторический максимум стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июня стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов за тысячу кубометров.
3 июня цена голубого топлива на европейских площадках преодолела рубеж в 586 долларов.
В конце мая котировки природного газа закрепились выше отметки 570 долларов.