Каллас: Израиль перешел границы допустимого

Каллас обвинила Израиль в превышении допустимых мер в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Каллас в интервью итальянской газете Repubblica отметила, что несмотря на право Израиля на самооборону, последние события продемонстрировали нарушение границ допустимого, что привело к гибели людей.

«Гибель людей, которую мы там видим, ужасает», – подчеркнула она, передает РИА «Новости».

Она также добавила, что Европейский союз старается оказать максимальную помощь палестинцам. Каллас подчеркнула, что безопасность Израиля не может быть обеспечена без соблюдения прав палестинского народа.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о возможности расширения военной операции в секторе Газа, если ХАМАС откажется от соглашения об освобождении заложников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев, что стало причиной очередного обострения конфликта. ООН решила сократить число сотрудников в Газе в связи с ухудшением ситуации и ростом угрозы безопасности сотрудников.