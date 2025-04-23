Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Пентагон: США больше не могут быть гарантом безопасности Европы
Пентагон: США больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы
Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда Вашингтон был единственным гарантом безопасности европейских стран, закончилась.
Во время выступления в Колледже Сухопутных войск США в Карлайле (штат Пенсильвания) Хегсет отметил, что Соединенные Штаты перестали быть единственным гарантом безопасности для Европы, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в условиях возможного отказа США от поддержки европейские страны разрабатывают новые механизмы военной логистики для усиления обороны континента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Британия договорились подписать пакт о безопасности на фоне заявлений президента США о возможном сокращении военного присутствия США в Европе, Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода до 10 тыс. военных из стран Восточной Европы.