Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.5 комментариев
СК назвал ошибку пилота возможной причиной крушения самолета в Подмосковье
Падение легкомоторного воздушного судна на аэродроме Вихрево в Московской области могло произойти из-за ошибки пилотирования, сообщили в Западном Межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
«Следствие рассматривает различные версии происшествия, среди которых ошибка пилотирования, в том числе в связи с состоянием здоровья одного из погибших, техническая неисправность воздушного судна и другие», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В СК пояснили, что за штурвалом разбившегося самолета находился летчик-испытатель Петр Тутакин, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека. Среди жертв трагедии оказался заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин.
Росавиация классифицировала данное происшествие как катастрофу.