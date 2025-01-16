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Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом
Президент России Владимир Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом на доходы физлиц до 1 млн рублей в год, реализация которого должна завершиться к 15 июля 2025 года.
Этот инструмент направлен на стимулирование граждан к личным инвестициям с возможностью получения вычета по налогу на доходы физических лиц, сообщает сайт Кремля.
Параметры использования нового финансового инструмента будут определены к 15 июля 2025 года. Гражданам будет предоставлен налоговый вычет в размере до 1 млн рублей в год на средства, инвестированные в сбережения. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Напомним, Путин утвердил перечень поручений, среди которых предусматриваются меры для стимулирования размещения акций на внутреннем рынке и налоговые льготы для физических лиц.