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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    16 января 2025, 18:36 • Новости дня

    Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом на доходы физлиц до 1 млн рублей в год, реализация которого должна завершиться к 15 июля 2025 года.

    Этот инструмент направлен на стимулирование граждан к личным инвестициям с возможностью получения вычета по налогу на доходы физических лиц, сообщает сайт Кремля.

    Параметры использования нового финансового инструмента будут определены к 15 июля 2025 года. Гражданам будет предоставлен налоговый вычет в размере до 1 млн рублей в год на средства, инвестированные в сбережения. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

    Напомним, Путин утвердил перечень поручений, среди которых предусматриваются меры для стимулирования размещения акций на внутреннем рынке и налоговые льготы для физических лиц.

    14 января 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя

    Путин обсудил социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. На совещании обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов, для которой в федеральном бюджете предусмотрено свыше 316 млрд рублей.

    На встрече также обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией. Основное внимание уделено улучшению качества жизни и развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы, передает пресс-служба Кремля.

    «За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», – сказал Путин.

    По его словам, на реализацию государственной программы развития Крыма и Севастополя в период с 2025 по 2027 год предусмотрено более 316 млрд рублей. Эти средства направят на завершение строительства более 230 объектов и реализацию 32 мероприятий в течение трех лет.

    Путин отметил важность дальнейшего развития регионов и подчеркнул, что такие проекты способствуют укреплению социальной и экономической стабильности в Крыму и Севастополе. Он также подчеркнул, что несмотря на уже достигнутые успехи, нужно продолжать работу над улучшением условий жизни местных жителей.

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    14 января 2025, 08:59 • Новости дня
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув обоюдное желание обеих сторон.

    Трамп отметил, что хотел бы встретиться с Путиным «очень оперативно», и добавил, что российский президент выразил аналогичное желание, передает ТАСС.

    При этом избранный президент США добавил, что прежде чем встреча состоится, ему необходимо официально вступить в должность президента.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи. Кроме того, Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» семи городам, среди которых Курган и Миасс.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» семи городам страны. С инициативой присвоения звания выступила «Единая Россия», сообщается в Telegram-канале партии.

    Предложение на заседании организационного комитета «Победа» представил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

    Звание получили Курган, Верхняя Пышма в Свердловской области, Ишимбай в Башкортостане, Миасс в Челябинской области, Зеленодольск в Татарстане, Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области и Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе.

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    15 января 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин сообщил о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще восьми городам

    Путин сообщил о планах присвоить звание «Город трудовой доблести» еще восьми городам

    Путин сообщил о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще восьми городам
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил на заседании оргкомитета «Победа», что звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще восьми городам России, в том числе Кургану и Салехарду.

    По информации ТАСС, в список претендентов вошли Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Ковров, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий и Салехард.

    Президент подчеркнул, что в этих городах продолжают успешно функционировать предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. «Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса», – отметил Путин в ходе заседания.

    Звание «Город трудовой доблести» вручается населенным пунктам за значительные достижения в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне и послевоенный период благодаря самоотверженной работе жителей. Присвоение этого звания является продолжением курса на признание вклада городов в развитие промышленности и экономики страны.

    В 2023 году президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам, включая Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находку (Приморский край), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Московская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

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    15 января 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны
    Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ветераны Великой Отечественной войны получат разовую выплату в размере 80 тыс. рублей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Кроме того, Путин выразил поддержку предложению Минобороны присвоить ветеранам Великой Отечественной войны звания почетных граждан, отметив, что каждый фронтовик достоин этого статуса.

    На заседании российского оргкомитета «Победа» Путин отметил, что многие фронтовики уже имеют этот статус, но подчеркнул, что «его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», сообщает РИА «Новости».

    Предложение было озвучено в рамках обсуждения вопросов, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин добавил, что эта мера станет дополнительным знаком уважения и признания подвига людей, внесших вклад в победу над нацистской Германией.

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    15 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщило издание Hill.

    Издание пишет, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы «подсластить сделку» по Украине, предложив президенту России Владимиру Путину активно сотрудничать в космической отрасли. В обмен на это Россия могла бы поспособствовать быстрому разрешению конфликта на Украине, предполагают авторы статьи, передает сообщает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что Россия может стать участником программы «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну. Также Россия получит доступ к технологиям и поставщикам, включая SpaceX.

    Издание пишет, что такое предложение может быть привлекательным для российского президента Владимира Путина.

    В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Дональде Трампе сотрудничество России и США в космосе оставалось на низком уровне. Однако в прошлом стороны планировали совместную миссию на Венеру, а российские приборы устанавливались на американских станциях.

    В мае текущего года глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что сотрудничество с США фактически ограничивается Международной космической станцией.

    Ранее было подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие еще вопросы могут обсудить Путин и Трамп.

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    16 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин начал переговоры с главой ЦАР в Кремле
    Путин начал переговоры с главой ЦАР в Кремле
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадера.

    «В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадера», – сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Открывая встречу, Путин отметил важность укрепления взаимодействия в области безопасности, подчеркнув, что Россия намерена продолжать действовать в этом направлении, как и ранее, передает ТАСС.

    «Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами в таком широком составе эти перспективы и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», – сказал президент России.

    Накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, где его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Туадера встретятся в Кремле для переговоров, которые будут проходить в два этапа.

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    14 января 2025, 04:11 • Новости дня
    Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа

    Вице-спикер парламента Словакии Данко высказался за проведение встречи Путина и Трампа в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

    «Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», – приводят слова Данко «Известия».

    Он полагает, что далее последует «диалог с Украиной». Комментируя заявления Трампа о Панамском канале, Данко отметил, что те свидетельствуют о готовности Трампа «говорить обо всем». Данко добавил: «То, что произошло на Украине, не случилось за один день. Это история».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи.

    Трамп ранее заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия использования не будут пересмотрены, высказав недовольство высокими тарифами.

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    14 января 2025, 12:23 • Новости дня
    Стало известно о встрече Путина и Пезешкиана в Кремле

    Местом для переговоров Путина с президентом Ирана выбрали Кремль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кремле 17 января состоятся переговоры Владимира Путина и Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

    Переговоры между президентами России Владимиром Путиным и Ирана Масудом Пезешкианом пройдут 17 января в Кремле, как сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил место проведения встречи. Он отметил, что Москва придает большое значение этому событию.

    Одним из ключевых моментов встречи станет подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Песков подчеркнул, что это важная составляющая визита президента Пезешкиана. Хотя детали документа пока не раскрываются, пресс-секретарь указал на его значимость для двусторонних отношений.

    Песков также добавил, что после переговоров лидеры стран выступят с заявлениями для СМИ. На вопрос о сходстве нового договора с уже существующим соглашением между Россией и КНДР Песков отметил, что не следует забегать с анонсами вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который будет включать в себя обширное сотрудничество в различных сферах. Готовящийся договор с Ираном назвали всеобъемлющим, что подчеркивает его важность и масштабность для обеих стран.

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    16 января 2025, 06:09 • Новости дня
    В Госдуме призвали советников Трампа «не изобретать велосипед» по Украине

    Депутат Шеремет предложил советникам Трампа изучить мирные предложения Путина по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал советников Трампа поддержать мирные инициативы Владимира Путина для урегулирования конфликта на Украине, отказавшись от собственных разработок.

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советникам избранного президента США Дональда Трампа не следует изобретать велосипед для прекращения конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Вместо этого, по мнению Шеремета, они должны изучить и принять предложения, изложенные президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что достаточные условия для мира уже обозначены российским лидером.

    Шеремет также отметил, что Трампу предстоит исправить ошибки своего предшественника Джо Байдена, которые, по его словам, угрожают ядерной безопасности. Он подчеркнул необходимость личной встречи и диалога между Россией и США для снижения напряженности, которую, как считает депутат, искусственно создала администрация Байдена.

    Напомним, накануне Reuters сообщило о поддержке большинством советников Трампа идеи создания демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными. Также было предложено заморозить текущую линию фронта.

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    14 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал правительство и регионы к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров
    @ Елена Задворная/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

    Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой активно содействовать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «В целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами», – сказал Путин. Он также выразил благодарность волонтерам за их активное участие в работах по очистке берегов и ликвидации последствий аварии с первых дней после инцидента.

    Глава государства особо отметил важность сотрудничества всех служб и ведомств для выполнения полного комплекса мероприятий. Он подчеркнул, что это критически важно для сохранения экологического баланса и улучшения качества жизни в причерноморских регионах, включая Крым и Севастополь.

    Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил о создании постоянно действующего оперативного штаба для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

    Сообщалось, что в Краснодарском крае начат этап обвалования танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Анапы, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря, а специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.

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    14 января 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин одобрил продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением продлить программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

    Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что за время, прошедшее с момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились значительных успехов в различных областях, включая улучшение качества жизни и развитие социальной сферы.

    Глава государства подчеркнул важность комплексного и системного подхода в реализации программы, отметив, что общий объем ее финансирования составляет полтора триллиона рублей на период с 2015 по 2027 год.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, на котором обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов с бюджетом свыше 316 млрд рублей.

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    14 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Кремль анонсировал заседание оргкомитета «Победа» с участием Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание организационного комитета «Победа», на котором обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что 47-е заседание организационного комитета «Победа» будет посвящено подготовке к празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин обновил состав организационного комитета «Победа», включив в него нового главу Росмолодежи Григория Гурова и полномочного представителя президента на Урале Артема Жогу.

    10 января Путин провел совещание с Советом безопасности для обсуждения вопросов обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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    14 января 2025, 11:51 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина по развитию Крыма и Севастополя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин намерен обсудить итоги и перспективы социально-экономического развития Крыма и Севастополя на совещании, запланированном на середину дня.

    Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин проведет совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что мероприятие запланировано на середину дня.

    Он подчеркнул, что эти регионы имеют особое значение для России, и на совещании будут обсуждаться итоги выполнения программы их развития, а также проблемные места и перспективные задачи.

    Кроме того, в течение дня у президента России запланирована серия закрытых внутренних встреч и совещаний, которые не будут освещаться в прессе.

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    16 января 2025, 00:14 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о выплате остатков маткапитала

    Законопроект увеличит выплату остатков маткапитала с десяти до 20 тыс. рублей

    Tекст: Максим Попов

    Законопроект о выплате неистраченных остатков материнского капитала до 20 тыс. рублей внесли в Госдуму, что позволит семьям получать большую единовременную выплату.

    Документ, разрешающий выплату неистраченных остатков материнского капитала до 20 тыс. рублей, внесли на рассмотрение Государственной думы, передает ТАСС.

    В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о выплате до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала. Это решение было поддержано во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное».

    Новый законопроект предлагает увеличение максимальной суммы единовременной выплаты до 20 тыс. рублей. В пояснительной записке указано, что изменения будут внесены в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Это позволит семьям, имеющим детей, получить большие выплаты из оставшихся средств материнского капитала.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 14 января депутаты Госдумы в первом чтении поддержали проект закона, который предполагает продление программы материнского капитала на шесть лет. При этом Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной, чтобы поддержать более 3,2 млн российских семей.

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      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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