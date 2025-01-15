Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

Tекст: Валерия Вербинина

Американцы сделали сенсационное открытие в области биологии: оказывается, у людей существует всего два пола – мужской и женский. А началось с того, что свежеизбранный президент Дональд Трамп еще в декабре сделал заявление, что при нем картина будет именно такой, и заодно пообещал «убрать мужчин из женского спорта», то есть запретить трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях, где они имеют изначальное преимущество ввиду биологических данных. И это еще не все: отказ от навязанного размывания норм только начинается.



Трамп еще не является действующим президентом, а американское общество, бизнес и политики уже выразили готовность следовать за ним. Так, 15 января Палата представителей Конгресса США 218 голосами против 206 одобрила законопроект, который запрещает трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных командах. Те из школ, которые откажутся от выполнения закона, рискуют лишиться финансирования.

Обратите внимание на цифры проголосовавших: они вполне отражают степень ожесточенного сопротивления провозглашенному трампистами возврату к норме. В последние годы защита прав ЛГБТ* и апелляция к ним при всяком удобном и неудобном случае превратились в источник колоссальных финансовых вливаний, в беспроигрышный способ сделать карьеру, опередив в том числе тех, кто умнее, талантливее или в спорте ограничен биологией своего пола.

Если ты слабый боксер и не устоишь против соперника-мужчины, объяви себя женщиной и уйди в женский спорт, где имеешь шансы даже на победу в Олимпиаде. Если ты прожженный демагог, объяви себя защитником прав меньшинств – разумеется, не каких-то небольших народов и не загнанных в резервации индейцев, а черных или гомосексуалистов. Потому что меньшинство меньшинству рознь, и, как сказал бы английский классик, одни меньшинства более равны, чем другие.

Защита прав людей – конечно, дело благородное, но когда она происходит за счет других, потому что они не могут похвастаться цветом кожи модного меньшинства или модной ориентацией, – все же совсем другое. По сути, создавались некие привилегированные группы, которые стремились всеми способами расширять сферу своего влияния и на любые претензии записывали оппонентов чуть ли не во враги общества. Когда лесбиянка Кристин Кроули стала главой пожарной службы Лос-Анджелеса, в заместительницы себе она назначила также двух лесбиянок и прежде всего принялась насаждать так называемые принципы DEI – разнообразия, равенства и инклюзивности, как будто в пожарной службе больше нечем заняться. То, что принято сегодня называть либеральной повесткой.

Английский язык отреагировал на новую реальность, создав слово «вокизм» (wokeism, пробуждение), которое обозначает повышенное внимание к вопросам половой и расовой справедливости. И хотя его адепты (политически это обычно либералы и часть левых) всеми способами пытались утвердить себя как сторонников прогресса, и сам термин, и его жрецы с течением времени вызывали все больше критики.

Отстаивающий интересы левой повестки телеканал CNN жалуется, что «давление в интернете, юридические угрозы и противодействие клиентов побудили многие компании, в том числе «Уолмарт» (сеть супермаркетов), «Форд», «Харлей-Дэвидсон», «Джон Дир» (производитель сельскохозяйственной и специализированной техники) и другие, внести изменения в свои инициативы DEI». Их примеру последовал и «Макдональдс».

Впрочем, транс-адвокат по фамилии Карр предпочитает надеяться, что «DEI не исчезнет, его признаки просто меняются». Пока что лишь 14 компаний из списка Fortune 500 стали менять свои команды или программы DEI. Как полагает Карр, «модификации, которые внесли эти компании, не привели к глобальным переменам, и обязательство сосредоточиться на основных компонентах работы DEI осталось неизменным», хотя некоторые стали даже отказываться от этого термина и заменять его словами вроде «инклюзия».

Иного мнения придерживается режиссер и политический активист Робби Старбак, который считает, что «любое движение к коренным преобразованиям начинается с импульса, и он явно у нас есть. Я бы описал нынешний период как начало конца DEI и вокизма».

Не исключено, что роль в этом сыграет и грандиозный пожар либеральной цитадели США, богатого и успешного Лос-Анджелеса, где внезапно выяснилось, что насаждение либеральной повестки в ущерб основным обязанностям привело к коллапсу пожарной службы. Первыми, кстати сказать, это осознали богачи, которые для спасения своего имущества предпочли задействовать частные пожарные службы, нередко из других штатов.

Удовольствие, мягко говоря, не из дешевых (один день дежурства на месте специального расчета с сопутствующей техникой и цистернами воды наготове может встать в 10 тыс. долларов). Но лучше нанимать частных пожарных, чем приехать потом на пепелище и слушать умиротворяющие речи гражданки Кроули или ее заместительниц о том, как замечательно в пожарной службе города ведется борьба с непозволительно большим количеством мужчин на рабочих местах.

Такое бедствие, как пожар в огромном городе, позволило и начать открыто оспаривать назначение на ведущие должности по принципу принадлежности к модному меньшинству.

Известные личности, включая миллиардера Илона Маска, обрушились на начальство пожарной службы. Причем Маск придумал крайне удачный каламбур «DEI means people DIE», который можно перевести как «DEI значит смерть». И хотя либеральная пресса пытается свалить пожар на «глобальное потепление», раз уж никак нельзя свалить на Россию, кому-то придется отвечать за случившееся. Слишком много вопросов накопилось у американского общества.

Признаком того, что ветер в американском обществе меняется, стали и изменения правил модерации контента корпорации Meta. Ее глава Марк Цукерберг заявил, что на площадках компании, оказывается, «пришло время восстановить свободу слова». Ни более ни менее.

Как выяснилось, это означает отказ от так называемого фактчекинга («проверки фактов»), который на деле стал инструментом прямой цензуры, и легитимацию некоторых экспрессивных выражений вне зависимости от того, к кому они обращены. Раньше за их использование можно было схлопотать всевозможные интернет-кары, наименьшей из которых был временный бан. Теперь же изменения дошли до того, что (цитата из новых правил): «мы допускаем обвинения в психических заболеваниях или отклонениях, если они основаны на гендерной или сексуальной ориентации, учитывая политические и религиозные дискуссии о трансгендеризме и гомосексуализме».

В прошлом Цукерберг показательно отличился в травле Трампа. Всего несколько лет назад он без тени сомнения заблокировал аккаунты президента США, причем решение босса тогда, как отмечают, «вызвало взрыв радости внутри компании».

Теперь же интернет-магнат бежит впереди паровоза, демонстрируя свою готовность подчиниться новым веяниям.

Неизвестно, вызвало ли нынешнее решение тоже взрыв радости – или, возможно, скрежет зубовный. Что-то есть в американском воздухе, в американской истории, что неизбежно приводит к крайностям. Так, около века тому назад благое намерение ограничить чрезмерное потребление алкоголя привело к тотальному сухому закону, расколу общества и среди прочего – грандиозному росту организованной преступности. Сейчас американское общество расколото по иному поводу – и, кажется, пришло к выводу, что уступки, на которые оно пошло, оказались чрезмерными, и настало время возвращаться к норме.

Причем норма – это вовсе не вопрос о допустимых в интернете ругательствах. Норма – это когда пожарные заняты тушением пожаров, а не участием в гей-парадах. Когда учреждение возглавляет человек, имеющий соответствующие знания и компетенции, а не назначенный туда по причине его сексуальной ориентации или цвета кожи. Норма – это когда в женском спорте состязаются женщины, а в мужском – мужчины.

И да, кому-то норма может показаться скучной – но когда ее нет, все летит кувырком. Или горит синим пламенем – как Лос-Анджелес прямо сейчас.