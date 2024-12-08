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    8 декабря 2024, 10:00 • В мире

    Трамп способен перевернуть ситуацию с Грузией

    Трамп способен перевернуть ситуацию с Грузией
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Отношения коллективного Запада и Грузии, кажется, зашли в тупик. По крайней мере, именно такой вывод напрашивается из происходящего на улицах Тбилиси противостояния: Запад поддерживает грузинскую оппозицию. Однако совсем скоро эта ситуация может радикально перемениться. Кто это способен сделать и почему?

    Грузинский майдан, похоже, теряет силу. Лидер радикальной грузинской оппозиции отправлен под арест, у его соратников изымают оружие, а ночь на 5 декабря впервые за несколько дней прошла без протестов и столкновений.

    Однако победу грузинские власти одерживают победу пока лишь на внутреннем треке. На внешнем они до сих пор находятся в состоянии осады. Страны-члены Евросоюза либо отказываются признать парламентские выборы в Грузии честными и справедливыми, либо требуют от  правящей партии «Грузинская мечта» не трогать выходящих на улицы оппозиционеров.

    Ряд стран-членов ЕС (в частности, Прибалтика) уже ввели санкции против Тбилиси, другие государства этот вопрос обсуждают. Судя по всему, новые санкции будут введены в ближайшие две недели – когда парламент выберет нового президента Грузии, и нынешнего (кадрового сотрудника французского МИДа Саломе Зурабишвили) выставят за дверь резиденции. Сохранение Зурабишвили ее поста имеет для ЕС критическое значение, поскольку в условиях нелегтимного (по мнению Европы) парламента она в случае падения «Грузинской мечты» может сформировать переходное правительство.

    Попытки «мечтателей» договориться с Европой ни к чему не привели. В результате грузинские власти решили подойти к ЕС с другой стороны – с американской.

    Но не нынешней американской, где представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией. В Тбилиси рассчитывают наладить отношения с новоизбранной администрацией Трампа, которая уже, в свою очередь, урезонит европейских сторонников грузинского Майдана. Именно поэтому грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что отношение с Трампом для него «имеет наиважнейшее значение», а «все остальное (то есть ЕС – прим. ВЗГЛЯД) вторично».

    И Трамп действительно может помочь Грузии - по трем причинам.

    Во-первых, у них с Грузией общие ценности. Если ЕС со своим либерально-демократическим крестовым походом не воспринимает нацинально-онсервативное грузинское правительство, то Трамп наверняка воспримет.

    «Дональд Трамп и его команда открыто говорят о невероятных тратах на НПО, а также пропагандируют семейные ценности. То есть здесь есть полное идеологическое совпадение с позицией «Грузинской мечты», критикуемой за соответствующие законы», – объясняет газете ВЗГЛЯД грузинский политолог Петрэ Мамрадзе.

    По словам Ираклия Кобахидзе, два принятых недавно Грузией закона – об иностранных агентах и о запрете ЛГБТ-пропаганды – полностью соответствует взглядам администрации Трампа. И это совпадение «обеспечит полную перезагрузку двусторонних отношений», – уверен премьер.

    Во-вторых, Трамп – в отличие от его предшественника Джозефа Байдена и нынешних европейских лидеров – не готов класть на алтарь поддержки киевского режима все и вся. «Действующая администрация стремится оставить как можно более сложную ситуацию в нашем регионе следующей администрации. Это касается Украины, Грузии, всего региона», – говорит Ираклий Кобахидзе. Трамп же не будет требовать от Тбилиси открывать второй фронт против России – а такие требования, опять же по словам Ираклия Кобахизде, исходили от двух европейских чиновников.

    Наконец, в-третьих, Дональд Трамп намерен договориться с Москвой о завершении конфликта на Украине. И если это будет сделано, то западное давление на Грузию (и по второму фронту, и по разрыву отношений с РФ) резко ослабнет. Более того, западные страны будут заинтересованы в восстановлении отношений с Тбилиси – ведь им не нужен прецедент прозападной страны, которая разворачивается назад в сторону России.

    Администрация Трампа надежды «мечтателей» поддерживает. «Отношения между США и Грузией ухудшились. Знаем, что вместе с новой администрацией Трампа, это улучшится, и мы планируем помочь вновь в открытии переговоров» о членстве (в ЕС – прим. ВЗГЛЯД)», – заявила кандидат на должность спецпредставителя США в ЕС Кимберли Лоу.

    И если расчеты Кобахидзе сбудутся, то Трамп будет совсем иначе выстраивать отношения США с Грузией.

    Защитит Грузию от давления европейских либералов – как будет защищать ту же Венгрию, Словакию и другие правонационалистические страны. Даст возможность выстраивать конструктивные взаимоотношения с Москвой (а Грузия не хочет входить в Евразийский экономический союз и ОДКБ – лишь сбалансировать за счет России отношения с Турцией и поднять собственную экономику). Ну и, наконец, будет ценить в качестве самого успешного прозападного эксперимента на постсоветском пространстве.

    Однако все надежды грузинских властей основаны на одном условии: что Трамп будет реализовывать курс на стабилизацию отношений с Россией. Если же «перезагрузка» российско-американских отношений не состоится, то не исключено, что республиканский президент будет принуждать Грузию присоединиться к давлению на Россию. И через санкции, и через поддержку Украины, и даже через второй фронт. И тогда уже перед «мечтателями» встанет выбор: либо распрощаться с мечтами править Грузией, либо с мечтой вести ее на Запад.

    Но в Тбилиси предпочитают пока мечтать о хорошем. И ждать 20 января – даты инаугурации нового президента США.

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