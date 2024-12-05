Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани объяснила это тем, что 4 декабря в результате соответствующих мероприятий «выявили и обезвредили безродных политиков и их «боевые» запасы».

По ее словам, после этого «акция стала мирной».

«Теперь в реальности видно, кто в ответе за каждого пострадавшего полицейского или участника акций», – заявила Нино Цилосани.

«Что касается наших полицейских, то они герои!» – сказала зампред парламента.

Накануне грузинские правоохранители задержали организаторов и участников насильственных действий на акциях протеста, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД страны Теймураз Купатадзе.

В частности, были задержаны в Тбилиси и регионах семь организаторов группового насилия и его участников, им грозит до девяти лет лишения свободы. По словам директора департамента криминальной полиции МВД Грузии, также задержаны шесть участников насильственных действий, которым грозит до семи лет лишения свободы.

Теймураз Купатадзе сообщил, что в результате следственных мероприятий из офисов ряда оппозиционных партий и НПО изъяты «коктейли Молотова», противогазы, пиротехника, компьютерная техника и так далее. «Соответствующие мероприятия продолжатся для установления и задержания всех совершивших противоправные действия», – заявил представитель МВД.

МВД также задержало двух членов оппозиционной партии «Лело». Подозреваемые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов.

Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

В Тбилиси не прекращаются протесты оппозиции, центр города взят под охрану силовиками.