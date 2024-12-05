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    25 комментариев
    5 декабря 2024, 10:21 • Новости дня

    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Ночь на 5 декабря в Тбилиси впервые за последнюю неделю прошла без столкновений стражей порядка с радикалами на акции перед парламентом против решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, тысячи протестующих мирно разошлись на рассвете, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани объяснила это тем, что 4 декабря в результате соответствующих мероприятий «выявили и обезвредили безродных политиков и их «боевые» запасы».

    По ее словам, после этого «акция стала мирной».

    «Теперь в реальности видно, кто в ответе за каждого пострадавшего полицейского или участника акций», – заявила Нино Цилосани.

    «Что касается наших полицейских, то они герои!» – сказала зампред парламента.

    Накануне грузинские правоохранители задержали организаторов и участников насильственных действий на акциях протеста, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД страны Теймураз Купатадзе.

    В частности, были задержаны в Тбилиси и регионах семь организаторов группового насилия и его участников, им грозит до девяти лет лишения свободы. По словам директора департамента криминальной полиции МВД Грузии, также задержаны шесть участников насильственных действий, которым грозит до семи лет лишения свободы.

    Теймураз Купатадзе сообщил, что в результате следственных мероприятий из офисов ряда оппозиционных партий и НПО изъяты «коктейли Молотова», противогазы, пиротехника, компьютерная техника и так далее. «Соответствующие мероприятия продолжатся для установления и задержания всех совершивших противоправные действия», – заявил представитель МВД.

    МВД также задержало двух членов оппозиционной партии «Лело». Подозреваемые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов.

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    В Тбилиси не прекращаются протесты оппозиции, центр города взят под охрану силовиками.

    4 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Церковь Грузии объяснила Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США

    Церковь Грузии объяснила президенту Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США

    Церковь Грузии объяснила Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская Православная церковь в среду вновь подвергла критике президента страны Саломе Зурабишвили за ее призывы к школам поддержать протесты против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава Службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе напомнил президенту, что посольство США призвало своих граждан не приближаться к местам проведения акций протеста.

    «Посольство США говорит о «непрогнозируемых больших массах людей», «насилии», призывает «воздерживаться от зон протеста», а вы призываете наших детей, школьников?» – заявил он.

    В Грузии наблюдается все больше противостояний родителей с оппозиционерами, которые приходят в школы и пытаются увести учащихся на акции. Часть родителей патрулирует прилегающие к школам территории и отгоняет радикалов, а также просит власти немедленно вмешаться в процессы.

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    4 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Оппозиция Грузии призвала ко всеобщему неповиновению

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Ко всеобщему неповиновению и забастовкам призвала грузинская оппозиция в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Лидеры оппозиции провели совещание, после которого Георгий Вашадзе из блока «Единство-Национальное движение» заявил, что «достигнута договоренность о том, чтобы в координации всего оппозиционного спектра привести Грузию ко всеобщему неповиновению и к забастовкам по всей стране».

    По его словам, «режим стоит только на органах правопорядка, которые на деле являются «шпаной», а также на дезинформации».

    В Тбилиси продолжается митинг сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом. Оппозиция решила собраться после того, как в ее офисах МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

    Изъяты «коктейли Молотова», пиротехника, компьютеры и так далее. По данным телекомпании «Имеди», за нападение на председателя Национального конгресса азербайджанцев Грузии задержан один из радикалов, экс-депутат Александр (Алеко) Элисашвили.

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    4 декабря 2024, 21:10 • Видео
    Что случилось в Южной Корее

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    Коментарии (0)
    4 декабря 2024, 17:25 • Новости дня
    Полиция в Грузии начала обыски в офисах радикальной оппозиции
    Полиция в Грузии начала обыски в офисах радикальной оппозиции
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В офисах грузинских радикальных оппозиционеров проходят полицейские обыски, официальные власти не давали комментарии по этой теме, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Представители различных оппозиционных партий активно участвуют в акциях протеста в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе используя против полиции «коктейли Молотова» и пиротехнику.

    Также поступили сообщения о задержании одного из лидеров радикалов Николоза Гварамия, который препятствовал проведению следственных мероприятий. Представители оппозиции заявили, что «наступила диктатура».

    Оппозиция призывает сторонников к зданию парламента на очередной митинг.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что радикалы не уйдут от ответственности.

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    5 декабря 2024, 00:25 • Новости дня
    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии

    Захарова связала решение Зеленского ввести санкции против Грузии с отказом Тбилиси от украинского сценария

    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский решил ввести санкции против Грузии, поскольку его, вероятно, «злоба заела» из-за отказа Грузии от украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью», – заявила Захарова в Telegram.

    Как предположила Захарова, Зеленского разозлило то, что Грузия смогла «отказаться от украинского сценария».

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина собирается ввести санкции против властей Грузии из-за «позорных» действий «против народа». В Тбилиси продолжаются протесты сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом

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    5 декабря 2024, 05:53 • Новости дня
    Глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку

    Tекст: Антон Антонов

    Ираклий Шаишмелашвили сообщил, что подал в отставку с должности главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии.

    Шаишмелашвили в своем заявлении, направленном на имя министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, отметил, что причиной его решения стали «семейные обстоятельства». В публикации в соцсетях он добавил знаки флагов Грузии и Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси не прекращаются протесты оппозиции, центр города взят под охрану силовиками.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламент Грузии «незаконным» и объявила об отказе уступать должность после истечения срока мандата.


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    4 декабря 2024, 11:39 • Новости дня
    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии
    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии
    @ @kimberlyloweforvirginia

    Tекст: Александра Юдина

    С новой администрацией Дональда Трампа отношения США и Грузии улучшатся, важно возобновить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз, заявила кандидат на должность представителя США в ЕС Кимберли Лоу.

    Лоу заявила о несправедливости некоторых действий США в отношении Грузии, передает «Интерфакс».

    В интервью грузинскому Первому каналу она подчеркнула, что нынешнее руководство Грузии стремилось продолжить переговоры о вступлении в ЕС, но ухудшение отношений с США помешало этому процессу.

    Лоу выразила уверенность, что с новой администрацией Трампа отношения улучшатся, и Соединенные Штаты помогут Грузии возобновить переговоры. Она отметила, что при сильной американской дипломатии в Грузии может быть достигнут мир.

    Также она также заявила о готовности стать посредником между политическими партиями в Грузии в случае ее назначения на пост специального представителя США в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза. Как отметил глава комиссии Василий Пискарев, западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции.

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    4 декабря 2024, 18:37 • Новости дня
    Полиция Грузии задержала говоривших о подготовке диверсий оппозиционеров
    Полиция Грузии задержала говоривших о подготовке диверсий оппозиционеров
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Два члена оппозиционной партии «Лело», которые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов, задержаны МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Их диалог был записан скрытой камерой и показан телекомпаний «Имеди».

    Кроме того, полиция Грузии, которая продолжает обыски в офисах радикальной оппозиции, задержала пять членов молодежного крыла саакашвилевского «Единого национального движения».

    Из офисов изымаются пиротехника, шлемы и другие предметы, которые радикалы приносили на акции протеста против решения властей не просить ЕС начать переговоры о членстве до 2028 года.

    Члены оппозиционных партий проведут встречу вечером в среду для выработки дальнейших планов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в офисах грузинских радикальных оппозиционеров проходят полицейские обыски, официальные власти не давали комментарии по этой теме.

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    5 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    США собрались ввести новые санкции против Грузии

    Блинкен сообщил о планах США ввести новые санкции из-за подавления протестов в Грузии

    США собрались ввести новые санкции против Грузии
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты готовятся применить дополнительные санкции в отношении Грузии в связи с подавлением протестов грузинскими властями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен заявил о солидарности США с народом Грузии и подчеркнул, что Вашингтон готов привлечь к ответственности тех, кто «подрывает демократические процессы», в том числе «право грузинских граждан на свободу мирных собраний», передает РИА «Новости».

    «В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты готовятся сейчас задействовать имеющиеся у нас инструменты, включая дополнительные санкции», – говорится в заявлении Блинкена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Данниган заявил, что санкции США по отношению к гражданам Грузии «приблизили отношения к критической черте», и еще одно такое решение может привести к пересмотру позиций Грузии в отношениях с Америкой. Кобахидзе обвинил США в разрушении отношений.

    С 2009 года две страны являются стратегическими партнерами. Однако летом США заявили, что на неопределенный срок переносят военные учения с Грузией из-за «пересмотра отношений».

    При этом грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе настроен оптимистично в плане потепления грузино-американских отношений при президенте Дональде Трампе из-за идеологических совпадений его администрации и правительства Грузии.

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    4 декабря 2024, 19:32 • Новости дня
    Премьер Грузии рассказал об угрозах европейских политиков устроить «майдан»

    Премьер Грузии заявил о провалившемся плане европейских политиков устроить «майдан»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что план европейских политиков и бюрократов устроить «майдан» в стране провалился, подчеркнув, что это была уже четвертая попытка.

    Кобахидзе в интервью венгерскому политическому YouTube-каналу заявил, что некоторые европейские политики и бюрократы угрожали Грузии «майданом». По его словам, эта попытка госпереворота стала уже четвертой по счету, но она также оказалась неудачной, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что не видит существенных рисков для Грузии в связи с этой ситуацией, отметив, что план не принес результатов.

    Ранее глава комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил, что западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции. В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.

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    4 декабря 2024, 19:46 • Новости дня
    В Грузии задержали семерых организаторов беспорядков на акциях протеста
    В Грузии задержали семерых организаторов беспорядков на акциях протеста
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские правоохранители задержали организаторов и участников насильственных действий на акциях протеста, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД страны Теймураз Купатадзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Акции протеста вышли за законные нормы, носят насильственный и деструктивный характер, пострадало более 150 стражей порядка, гражданские лица и журналисты», – сказал Купатадзе.

    «В связи с этим 4 декабря в результате соответствующих следственных мероприятий в Тбилиси и регионах задержаны семь организаторов группового насилия и его участников, им грозит до девяти лет лишения свободы», – добавил он.

    По словам директора департамента криминальной полиции МВД Грузии, также задержаны шесть участников насильственных действий, которым грозит до семи лет лишения свободы.

    Купатадзе сообщил, что в результате следственных мероприятий из офисов ряда оппозиционных партий и НПО изъяты «коктейли Молотова», противогазы, пиротехника, компьютерная техника и так далее.

    Он отметил, что в результате акций серьезно страдает инфраструктура. «Соответствующие мероприятия продолжатся для установления и задержания всех совершивших противоправные действия», – заявил представитель МВД.

    Тем временем на проспекте Руставели в Тбилиси возобновилась акция протеста.

    Ранее МВД страны задержало двух членов оппозиционной партии «Лело». Подозреваемые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов.

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    4 декабря 2024, 23:18 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке санкций против Грузии

    Зеленский обвинил власти Грузии в «позорных» действиях и поручил подготовить санкции

    Зеленский объявил о подготовке санкций против Грузии
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина собирается ввести санкции против властей Грузии из-за «позорных» действий «против народа», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Был доклад по ситуации в Грузии. <...> Это просто позорно, на какие вещи они идут против своего народа», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Он заявил, что Киев готовит юридическую реакцию на поступки грузинских властей. В своем выступлении Зеленский отметил, что Украина работает с европейскими и другими международными партнерами над «конкретными действиями».

    Зеленский заявил, что велел «подготовить соответствующие санкционные решения», не уточнив, какие именно санкции будут введены и когда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси продолжаются протесты сторонников оппозиции, а центр города взят под охрану полицией и спецназом. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что план европейских политиков и бюрократов устроить «майдан» в стране провалился, подчеркнув, что это была уже четвертая попытка. Кобахидзе подчеркнул, что сценарий украинского «майдана» не состоится в Грузии. Мэр Тбилиси и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе также заявил, что план «украинизации Грузии» обречен на провал.

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    4 декабря 2024, 12:09 • Новости дня
    Эксперт указал на «идеологические совпадения» Дональда Трампа и властей Грузии
    Эксперт указал на «идеологические совпадения» Дональда Трампа и властей Грузии
    @ Allison Robbert/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе «оптимистично» настроен в плане потепления грузино-американских отношений при президенте Дональде Трампе, в том числе из-за «идеологических совпадений» его администрации и правительства Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью газете ВЗГЛЯД аналитик отметил, что «Дональду Трампу нужны консервативно настроенные союзники в Европе, и Грузия вполне может оказаться в их числе».

    «Но для этого требуется проактивная работа властей Грузии с окружением избранного президента США», – сказал он.

    «Если удастся наладить нормальные, рабочие отношения, это позитивно скажется и на сближении Грузии с Евросоюзом. Там этого не могут не заметить и, думаю, уже замечают. В таких странах, как Венгрия, Словакия, но и не только. Недавно очередные антигрузинские санкции, судя по зарубежным СМИ, блокировали также Болгария и Италия», – отметил Петрэ Мамрадзе.

    По его словам, «Дональд Трамп и его команда открыто говорят о невероятных тратах на НПО, а также пропагандируют семейные ценности. То есть здесь есть полное идеологическое совпадение с позицией «Грузинской мечты», критикуемой за соответствующие законы».

    Аналитик отметил, что «такие люди, как миллиардеры Илон Маск и Вивек Рамасвами, которым Дональд Трамп поручил проверить целесообразность финансирования тех или иных заграничных программ, уже отметили, что непонятно почему США выделяют так много финансов «гражданскому обществу» Грузии и Сирии и не отмываются ли эти вливания».

    Петрэ Мамрадзе сказал, что «эта обеспокоенность понятна, так как есть пример Афганистана, откуда в итоге американцев погнали, невзирая на огромные вливания».

    «Что касается отношений с ЕС, то и там уже задают примечательные вопросы. Например, глава МИД Люксембурга заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили просила его не признавать выборы в парламент Грузии от 26 октября. Однако он сказал публично, что сначала познакомится с выводами международных наблюдателей. А мы знаем, что эти выводы вполне позитивные», – отметил Петрэ Мамрадзе.

    Ранее в команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.

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    4 декабря 2024, 14:24 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о полном контроле ситуации в стране и «предательстве» со стороны президента

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о полном контроле ситуации в стране, несмотря на непрерывные радикальные акции протеста против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции 4 декабря он заявил, что правительство «все контролирует, «майдан» провалился».

    При этом он подверг критике представительства ЕС и США за то, что те «не осуждают системное наследие» со стороны радикальных митингующих.

    Как сказал Ираклий Кобахидзе, «отсутствие такого осуждения является «зеленым светом» для продолжения насилия».

    Премьер-министр заявил, что «действующая администрация США оставляет в Грузии максимально тяжелое наследие», но предположил грядущие изменения в отношениях Вашингтона и Тбилиси после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

    По его словам, «лидеры оппозиции и богатых НПО прячутся в офисах, но они не уйдут от ответственности».

    «Агрессивное меньшинство, либеральные фашисты, получают западное финансирование и на эти деньги проповедуют идеологию либерального фашизма, в том числе аморально вовлекая детей в протесты», – отметил он.

    Также глава правительства Грузии назвал «предательством страны» призывы президента Саломе Зурабишвили к иностранным политиками не признавать итоги парламентских выборов 26 октября.

    «Раньше она изменяла в личной жизни, теперь изменяет стране», – сказал он.

    Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе сообщил, что значительная часть участников акций в Тбилиси – иностранцы.

    Премьер Грузии обвинил Запад в финансировании протестов в Тбилиси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.

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    4 декабря 2024, 11:51 • Новости дня
    Мэр Тбилиси предсказал провал плана «украинизации Грузии»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    План «украинизации Грузии» обречен на провал, заявил 4 декабря мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе в связи с неделей протестов против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ни у кого не получится осуществить план «украинизации Грузии»! Не будет здесь «майдана»!» – сказал он.

    По его словам, «государственные институты Грузии сильны и работают исправно».

    «Обрушить страну никто не сможет!» – заявил Каха Каладзе.

    Он обвинил оппозицию в «подготовке к государственному перевороту» и «гражданскому противостоянию», отметив, что власти страны, обещающие населению «достойное европейское будущее», пользуются «большой поддержкой».

    Мэр Тбилиси заявил, что сценарий происходящего «написан за границей для местных безродных агентов».

    Напомним, в ночь на среду протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом.

    В конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года.

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    4 декабря 2024, 13:54 • Новости дня
    Захарова: Призывать школьников к протестам может человек без ума и сердца

    Захарова осудила призывы Зурабишвили к протестам школьников

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила резкое осуждение в адрес президента Грузии Саломе Зурабишвили за призывы школьников участвовать в уличных протестах, называя это проявлением безумия и бессердечности.

    Дипломат раскритиковала заявления Зурабишвили относительно призывов школьников участвовать в уличных протестах, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что подобные призывы могут исходить только от человека «без ума и без сердца». Она выразила недоумение, как взрослый человек, который заявляет о заботе о людях, может вовлекать детей в подобные акции.

    В своем заявлении Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, сочетание безумия и бессердечности крайне редко, и призналась, что ранее не встречала таких людей.

    «Это нужно быть человеком без ума либо человеком без сердца. Возможно, редчайшее сочетание – без ума и без сердца. Я таких людей не видела, правда», – заявила она.

    Захарова также выразила удивление тем, что женщина-политик, которая должна понимать важность материнства и заботы о детях, может призывать их к участию в протестах, особенно учитывая насилие и беспорядки, происходящие на улицах. Она подчеркнула, что такие действия могут иметь опасные последствия для жизни детей.

    Захарова высоко оценила реакцию грузинского общества на заявления Зурабишвили, отметив «гражданскую зрелость» и «четкость мысли» тех, кто осудил втягивание детей в политическую борьбу.

    Она выразила восхищение ответственностью и собранностью грузинских граждан, выступивших против подобных инициатив.

    Напомним, Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обыкновенным фашизмом» призывы к вовлечению в акции протеста детей. Патриархия Грузии также призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детсадовцев.

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