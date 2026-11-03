  • Новость часаПолитолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
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    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне
    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
    Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России
    Украина заявила о масштабных разрушениях на трех ТЭС
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    НАТО решило усилить патрулирование Черного моря
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

    2 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Политолог Трухачев: Победа Йотовой на выборах в Болгарии станет вызовом для ЕС

    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    @ BORISLAV TROSHEV/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Президентские выборы в Болгарии выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. Во-вторых, они недовольны политикой Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. По его оценкам, радикальных сдвигов в политике Софии ожидать не стоит.

    «Если на весенних парламентских выборах в Болгарии явка составила около 51%, то во втором туре президентских проголосовали лишь около 27%», – отметил политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что по итогам весенней кампании пост премьер-министра занял Румен Радев. Победу Илияны Йотовой на президентских выборах собеседник расценил как продолжение этой политической линии.

    Итоги второго тура эксперт связывает прежде всего с усталостью болгарских граждан от политической нестабильности, которую спровоцировали прежние евроатлантические правительства. «Это голосование, по сути, протест против Бойко Борисова, многолетнего премьер-министра Болгарии. Но, вероятно, еще сильнее, чем сам Борисов, людям надоели недолго находившиеся у власти либералы из партии «Продолжаем перемены». Именно их курс создавал риск отправки болгарских военных на Украину», – детализировал эксперт.

    По его оценкам, выборы выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. «Но в то же время не стоит преувеличивать их русофилию: они не ставят под сомнение членство в ЕС и НАТО, и ни Радев, ни Йотова выходить оттуда не собираются. При этом противостояния они не хотят, а хотят пусть и ограниченного, но сотрудничества», – указал политолог.

    Во-вторых, граждане страны недовольны политикой Евросоюза. «Болгария остается беднейшей страной союза, а ее интересы совершенно не учитываются. Теперь еще и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки могут прислать по новому миграционному пакту. Между тем у Софии и без того есть проблемы с турецким меньшинством и острый цыганский вопрос», – добавил Трухачев.

    Как прогнозирует аналитик, практические шаги болгарских властей останутся преимущественно на уровне риторики – вроде тезиса о желании превратить Болгарию в мост между Россией и ЕС. «Но возникает вопрос: кто позволит им это сделать? В относительных цифрах на душу населения Болгария является крупнейшим получателем дотаций из фондов Евросоюза. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку», – рассуждает он.

    «В связи с этим Радев и Йотова могут ограничиваться лишь пожеланиями. Стоит им предпринять реальные шаги, противоречащие линии Брюсселя, и страну фактически отрежут от финансирования по линии ЕС, что станет серьезным ударом для Болгарии», – уточнил спикер.

    Впрочем, собеседник допускает, что руководство республики способно тормозить продвижение антироссийской политики и блокировать принятие отдельных санкционных пунктов. Однако полностью предотвратить этот курс София не в состоянии.

    Хотя болгарские власти будут создавать проблемы, Евросоюзу придется смириться с результатами выборов в стране. «Мы видели румынский прецедент. Но Румыния граничит с Украиной и критически важна для ее снабжения, а роль Болгарии заметно скромнее. Радев и Йотова – не евроскептики, в отличие от Джордже Симиона, поэтому Брюссель потерпит», – заключил Трухачев.

    Ранее Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии. После обработки 100% протоколов она набрала 57,57% голосов, передает БНТ со ссылкой на данные ЦИК. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов. Он уже признал поражение. «Мы принимаем результаты такими, какими мы их увидели… В конечном итоге так проголосовали граждане Болгарии», – заявил политик.

    Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии на прямых выборах. Она занимала пост вице-президента страны с 2017 года. Формально руководит страной с 23 января, когда Румен Радев досрочно сложил президентские полномочия. После закрытия участков Йотова поблагодарила Радева, который теперь возглавляет правительство, и поддержавшую ее «Прогрессивную Болгарию». «Уважаемый господин Радев, без вас мы бы не справились», – отметила она.

    В ходе предвыборной кампании Йотова выступала против поставок оружия Украине. Она также призывала европейские страны открыть каналы связи с Москвой и заявляла, что Болгария могла бы стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

    Напомним, президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и выполняет преимущественно представительские функции. При этом глава государства обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

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    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения

    МЧС: Выявлена использованная хакерами для кибератаки на приложение уязвимость

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты МЧС выявили уязвимость, которую злоумышленники использовали для кибератаки на мобильное приложение ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

    Информация об инциденте направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает МЧС в Мах. В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения повторных инцидентов и восстановления штатной работы сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям мобильного приложения из-за массированной кибератаки.

    В ведомстве заявили о функционировании системы оповещения населения в штатном режиме.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о росте угрозы кибератак из-за развития искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Дипломатия Путина сорвала попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин успешной дипломатической деятельностью сорвал попытки западных стран изолировать Россию, пишет The New York Times (NYT).

    «На прошлой неделе в российской столице Путин вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой возвращается на главную сцену мировой политики», – отмечает New York Times.

    Обозреватель газеты указал, что об этом свидетельствуют телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также визиты африканских лидеров в Москву и контакты с администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России в декабрьском саммите G20.

    В прошлую среду профессор Университета Тампере Туомас Форсберг назвал звонок президента Финляндии и премьера Норвегии Путину дипломатической победой Москвы.

    Днем ранее политолог Павел Данилин заявил об осознании Западом провала антироссийской политики.

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    2 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск

    МЧС: В Луганске в результате атаки дронов ВСУ повреждены дома и автомобили

    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Два многоквартирных дома и 13 легковых автомобилей повреждены в Луганске в результате массированной атаки беспилотников ВСУ, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    «В результате агрессии со стороны врага серьезно пострадали административные и нежилые здания. Предварительно повреждены 13 легковых автомобилей. <…> По предварительным данным, повреждения также получили два многоквартирных дома – пострадало остекление», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате удара беспилотника по зданию интернет-провайдера «Лугаком» произошло возгорание четырехэтажного административного здания, строительные конструкции разрушены. Сотрудники МЧС продолжают тушение возгорания.

    При атаке на здание Луганской телефонной компании частично обрушились строительные конструкции, на прилегающей территории загорелся строительный мусор. Еще один беспилотник ударил по недействующему автосалону: одноэтажное строение загорелось и частично обрушилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на здания интернет-провайдера «Лугаком» и Луганской телефонной компании в Луганске.

    В воскресенье он рассказал о гибели четырех мирных жителей в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.

    На прошлой неделе в министерстве образования и науки республики заявили о повреждении двух школ и Дворца творчества детей и молодежи в результате атаки беспилотников на Луганск.

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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Команда проекта «Московское долголетие», состоящая из москвичей старшего поколения, одержала победу над сборной молодых блогеров со счетом 13:10 на турнире по Counter-Strike 2.

    Матч прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы. Старшее поколение представляли пять жителей столицы в возрасте от 55 до 64 лет.

    Им противостояла сборная зумеров, в которую вошли блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак. По ходу игры на помощь молодежной команде пришел популярный стример Recrent, который заменил Сарокина, однако это не помогло им одержать победу.

    «Таким соперникам и проиграть не обидно. В какой-то момент мы напряглись, сказали друг другу, что надо собраться и обыграть их, но у нас так и не получилось», – признался Лутчак.

    Участник команды победителей Юрий Кононов отметил, что ключевым преимуществом старшего поколения стали жизненный опыт и неделя совместной подготовки. По словам другой участницы сборной Ирины Макаровой, появление профессионального стримера в команде противника только раззадорило игроков «Московского долголетия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.

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    2 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    «Калашников» передал МВД партию беспилотников «Скат-350 М»

    Концерн «Калашников» поставил транспортной полиции партию дронов «Скат-350 М»

    Tекст: Ольга Иванова

    Концерн «Калашников» отгрузил крупную партию беспилотных летательных аппаратов «Скат-350 М» управлению на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, заявил глава компании Алан Лушников.

    Новые аппараты получило крупнейшее подразделение транспортной полиции в стране, передает ТАСС. «Мы только что сдали крупную партию в Министерство внутренних дел – управлению по транспорту Центрального федерального округа. И, в общем, не только для боевых задач, но и для полицейских задач «Скат-350 М» прекрасно подходит», – заявил Лушников.

    Глава концерна выразил уверенность, что сотрудники МВД останутся довольны новой техникой так же, как и представители Министерства обороны.

    Комплекс «Скат-350 М» предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в суровых погодных условиях. Он отличается высокой надежностью, износостойкостью и способен находиться в воздухе до четырех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об отправке на боевую апробацию безэкипажного катера.

    Ранее Россия и Индия договорились о локализации производства российских охотничьих ружей для борьбы с беспилотниками.

    В прошлом месяце глава Российской академии наук Геннадий Красников заявил о превосходстве отечественных алгоритмов управления роями беспилотников над зарубежными разработками.

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    2 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    На строящемся ледоколе «Чукотка» запустили оба реактора

    На строящемся атомном ледоколе «Чукотка» запустили второй реактор

    На строящемся ледоколе «Чукотка» запустили оба реактора
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты Балтийского завода провели физический пуск реакторной установки левого борта на строящемся атомном ледоколе «Чукотка», теперь работают оба реактора судна.

    Физический пуск прошел в штатном режиме, реакторы выведены на минимально контролируемый уровень мощности, сообщается на сайте Балтийского завода. Предприятие приступило к комплексным испытаниям ядерной энергетической установки. В дальнейшем судно ожидает выход на заводские ходовые испытания.

    «Чукотка» – пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу Росатома. Двухосадочная конструкция позволяет таким ледоколам работать как в глубоких арктических морях, так и в устьях сибирских рек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах спустить на воду серийный атомный ледокол «Ленинград» 3 декабря.

    В прошлом месяце глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков рассказал о реализации крупнейшей в российской истории серии атомных ледоколов проекта 22220.

    В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о планах по масштабному пополнению отечественного флота новыми атомными ледоколами.

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    2 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) проводит в Москве тестирование биоморфных роботов-собак для технического осмотра электропоездов «Ласточка».

    «Собака» представляет собой робота с сенсорами и интеллектуальным модулем, разработанным Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), передает РИА «Новости».

    В РЖД отметили, что робот проходит испытания в депо Подмосковная. Главная задача машины – визуальный контроль экипажной части поездов «Ласточка». Применение робособак позволит автоматизировать часть операций техосмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава.

    Подконтрольную эксплуатацию биоморфных роботов в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения планируют начать в 2027 году. В компании также рассматривают возможности применения роботов для цифровизации сортировочных станций, автоматизированного осмотра составов и контроля инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава РЖД Олег Белозеров анонсировал появление в российских поездах уникальных роботов-проводников.

    В августе в Москве начали тестировать беспилотный электропоезд «Ласточка».

    В 2025 году руководство РЖД сообщило о планах внедрить поезд с четвертым уровнем автоматизации.

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    2 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок пребывания иностранных граждан в России по единой электронной визе могут увеличить до 45 суток, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

    В Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в закон о порядке выезда из России и въезда в страну, передает РИА «Новости». Документ предлагает убрать различие между сроком действия единой электронной визы и разрешенным сроком пребывания по ней, увеличив этот срок с 30 до 45 суток.

    Законопроект также предусматривает отмену ограничений на въезд и выезд по единой электронной визе через специально оборудованные пункты пропуска. После принятия поправок визой можно будет воспользоваться через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.

    Кроме того, электронную визу предлагают дополнить возможностью транзитного проезда через территорию России. Это позволит иностранцам следовать в третьи страны при наличии визы или права на безвизовый въезд в государство назначения.

    Сейчас единая электронная виза действует 120 суток со дня оформления, а разрешенный срок пребывания по ней составляет до 30 суток с момента въезда. Для ранее оформленных виз предлагается сохранить действующие сроки и ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство установило квоту на выдачу разрешений на временное проживание иностранцам в 2027 году на уровне 3010.

    В начале года в России ужесточили условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство.

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    2 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность МЧС

    Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 944 человек

    Путин увеличил штатную численность МЧС
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Министерства по чрезвычайным ситуациям до 307 944 человек.

    Предельная штатная численность министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий установлена в количестве 307 944 единицы, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Предыдущим указом главы государства штатная численность МЧС России устанавливалась на уровне 307 101 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте МЧС подготовило проект указа о возможности прохождения военной службы в подразделениях федеральной противопожарной службы.

    В прошлом году президент Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра МЧС.

    Глава государства назначил руководителя Академии государственной противопожарной службы Вячеслава Бутко заместителем министра МЧС.

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    2 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Уголовное дело возбуждено в Омске после избиения школьницы в лицее

    В Омске возбудили дело из-за избиения школьницы подростком в лицее

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Омске 17-летний лицеист нанес множественные удары 11-класснице, девушка госпитализирована, возбуждено уголовное дело, сообщило управление Следственного комитета по Омской области.

    По предварительным данным, 31 октября в омском лицее 17-летний ученик нанес старшекласснице множественные удары, сообщается в канале ведомства в Max. Потерпевшая госпитализирована. Полученные ей травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

    Следователи намерены выяснить причины и обстоятельства преступления, а также дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.

    В ведомстве добавили, что проверят информацию о возможном нарушении прав и законных интересов других учеников лицея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Следственный комитет завел уголовное дело после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками на территории образовательного учреждения.

    В прошлом году в полицию Краснодара доставили 16-летнюю девушку после нападения на 14-летнюю школьницу у школы.

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    2 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    Путин подписал указ о передаче государству невостребованных вкладов умерших

    Путин утвердил порядок изъятия выморочных вкладов в пользу государства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке передачи государству признанных выморочным имуществом денег и драгоценных металлов умерших граждан.

    Документ регламентирует обращение с рублями, иностранной валютой и драгметаллами на банковских счетах и вкладах лиц, со дня смерти которых прошло более пяти лет, передает ТАСС.

    Имущество должно быть признано выморочным, в его отношении не должно быть открытых наследственных дел, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

    Перечень такого имущества сформирует Росимущество. Для этого Федеральная налоговая служба (ФНС) до 1 декабря 2026 года соберет сведения об умерших гражданах и их банковских счетах. Эту информацию Росимущество направит в Федеральную нотариальную палату для проверки отсутствия открытых наследственных дел.

    Средства в иностранной валюте будут перечисляться в рублях. Стоимость драгоценных металлов определят по условиям договора банковского счета или по учетной цене Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам вывозить в ряд стран наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    В прошлом году нотариусов обязали информировать наследников о наличии кредитных обязательств у умершего родственника.

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