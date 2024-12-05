Глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку

Эксперт указал на «идеологические совпадения» Дональда Трампа и властей Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В интервью газете ВЗГЛЯД аналитик отметил, что «Дональду Трампу нужны консервативно настроенные союзники в Европе, и Грузия вполне может оказаться в их числе».

«Но для этого требуется проактивная работа властей Грузии с окружением избранного президента США», – сказал он.

«Если удастся наладить нормальные, рабочие отношения, это позитивно скажется и на сближении Грузии с Евросоюзом. Там этого не могут не заметить и, думаю, уже замечают. В таких странах, как Венгрия, Словакия, но и не только. Недавно очередные антигрузинские санкции, судя по зарубежным СМИ, блокировали также Болгария и Италия», – отметил Петрэ Мамрадзе.

По его словам, «Дональд Трамп и его команда открыто говорят о невероятных тратах на НПО, а также пропагандируют семейные ценности. То есть здесь есть полное идеологическое совпадение с позицией «Грузинской мечты», критикуемой за соответствующие законы».

Аналитик отметил, что «такие люди, как миллиардеры Илон Маск и Вивек Рамасвами, которым Дональд Трамп поручил проверить целесообразность финансирования тех или иных заграничных программ, уже отметили, что непонятно почему США выделяют так много финансов «гражданскому обществу» Грузии и Сирии и не отмываются ли эти вливания».

Петрэ Мамрадзе сказал, что «эта обеспокоенность понятна, так как есть пример Афганистана, откуда в итоге американцев погнали, невзирая на огромные вливания».

«Что касается отношений с ЕС, то и там уже задают примечательные вопросы. Например, глава МИД Люксембурга заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили просила его не признавать выборы в парламент Грузии от 26 октября. Однако он сказал публично, что сначала познакомится с выводами международных наблюдателей. А мы знаем, что эти выводы вполне позитивные», – отметил Петрэ Мамрадзе.

Ранее в команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.