Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Лидер радикальной оппозиции Грузии отправлен в заключение на 12 суток
Один из лидеров радикалов Грузии («Коалиция перемен») Николоз Гварамия, ранее хотевший мочиться в посылаемое в Россию вино, отправлен в заключение на 12 суток Тбилгорсудом за неподчинение полиции и мелкое хулиганство, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Гварамия оскорблял полицию, когда та 4 декабря проводила обыски в офисах радикальной оппозиции.
«Да здравствует Грузия, смерть рабам!», – прокричал Гварамия в зале суда.
Полиция продолжает задержания радикалов, которые участвуют в митингах против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года
Ранее в Госдуме призвали украинцев осознать истинных врагов.