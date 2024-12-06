В Грузии изъяли незарегистрированное оружие и деньги у оппозиции

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии изъяло большое количество огнестрельного оружия и других предметов во время обысков офисов оппозиционных партий и квартиры, связанной с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили. Среди найденных вещей также были значительные суммы денег, карты памяти, компьютерная техника, шлемы, противогазы, пиротехника и «коктейли Молотова».

По данным ведомства, из тайников, в частности, изъяты автоматы и пистолеты различных модификаций. Некоторые из них были зарегистрированы на имя Кезерашвили, обвиняемого в хищении более 5 млн евро у армии, однако десятки единиц оружия оказались незарегистрированными. Видео обысков было продемонстрировано для подтверждения находок.

Кезерашвили, ранее упомянутый BBC в контексте расследования обмана европейских пенсионеров через кол-центры, сейчас скрывается за рубежом. В его бывшей квартире проживает Дмитрий Чиковани, близкий родственник Кезерашвили и один из лидеров «Единого национального движения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.