Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар»
Несколько граждан Ирака участвовали в радикальных акциях протеста в Тбилиси против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».
«В социальных сетях распространены кадры, вызвавшие большую обеспокоенность. Несколько участников акции во время столкновений с силами правопорядка кричат «Аллах Акбар». По нашим сведениям, это граждане Ирака», – отметила телекомпания.
Официальных комментариев МВД Грузии пока нет.
Накануне гражданин Украины был задержан в четверг в Тбилиси правоохранительными органами за участие в радикальных акциях протеста. У украинского гражданина изъяты баллоны с перцовым газом. Ранее в офисах оппозиционных партий МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.
Ранее на акциях были задержаны восемь граждан России и по одному – Великобритании и Белоруссии.