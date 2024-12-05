Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.4 комментария
Украинца задержали за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси
Гражданин Украины задержан в четверг в Тбилиси правоохранительными органами за участие в радикальных акциях протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным телекомпании «Имеди», у украинского гражданина изъяты баллоны с перцовым газом. Также вечером в четверг задержаны еще два гражданина Грузии, участвовавшие в радикальных акциях.
Накануне в офисах оппозиционных партий МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.
Акция в Тбилиси на проспекте Руставели продолжается. В четверг она собрала несколько сотен человек. Сначала митинг проходил мирно, но в последние минуты часть митингующих вновь стала использовать петарды против полиции, поэтому вблизи здания парламента появился спецназ.
Ранее на акциях были задержаны восемь граждан России и по одному - Великобритании и Белоруссии.