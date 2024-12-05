Украинца задержали за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По данным телекомпании «Имеди», у украинского гражданина изъяты баллоны с перцовым газом. Также вечером в четверг задержаны еще два гражданина Грузии, участвовавшие в радикальных акциях.

Накануне в офисах оппозиционных партий МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Акция в Тбилиси на проспекте Руставели продолжается. В четверг она собрала несколько сотен человек. Сначала митинг проходил мирно, но в последние минуты часть митингующих вновь стала использовать петарды против полиции, поэтому вблизи здания парламента появился спецназ.

Ранее на акциях были задержаны восемь граждан России и по одному - Великобритании и Белоруссии.