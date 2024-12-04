Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.0 комментариев
Полиция в Грузии начала обыски в офисах радикальной оппозиции
В офисах грузинских радикальных оппозиционеров проходят полицейские обыски, официальные власти не давали комментарии по этой теме, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Представители различных оппозиционных партий активно участвуют в акциях протеста в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе используя против полиции «коктейли Молотова» и пиротехнику.
Также поступили сообщения о задержании одного из лидеров радикалов Николоза Гварамия, который препятствовал проведению следственных мероприятий. Представители оппозиции заявили, что «наступила диктатура».
Оппозиция призывает сторонников к зданию парламента на очередной митинг.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что радикалы не уйдут от ответственности.