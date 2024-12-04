Полиция в Грузии начала обыски в офисах радикальной оппозиции

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Представители различных оппозиционных партий активно участвуют в акциях протеста в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе используя против полиции «коктейли Молотова» и пиротехнику.

Также поступили сообщения о задержании одного из лидеров радикалов Николоза Гварамия, который препятствовал проведению следственных мероприятий. Представители оппозиции заявили, что «наступила диктатура».

Оппозиция призывает сторонников к зданию парламента на очередной митинг.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что радикалы не уйдут от ответственности.