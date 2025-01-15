Конгрессмены США проголосовали против участия трансгендеров в женском спорте

Палата представителей США проголосовала за запрет участия трансгендеров в женских школьных спортивных командах

Tекст: Антон Антонов

Законопроект запрещает федеральное финансирование школ, включающих трансгендерных (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) учеников в женские спортивные команды. Законопроект был принят 218 голосами против 206, почти полностью по партийной линии, с двумя демократами, поддержавшими республиканцев, пишет New York Times.

Законопроект направлен на «выравнивание условий» для спортсменок. «Большинство считает, что мужчины не должны участвовать в женском спорте», – заявил конгрессмен Грег Стюби.

Демократы назвали этот законопроект вторжением в личную жизнь учеников. Дебаты разгорелись вокруг механизма реализации закона. Республиканцы считают, что можно будет проверять свидетельства о рождении учащихся, но демократы заявляют, что законопроект даст разрешение на «осмотр гениталий маленьких девочек», так как «в некоторых свидетельствах о рождении указаны дети, которые родились интерсексуалами», пишет издание.

Демократы признали, что могут быть случаи участия трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в большом спорте, но сейчас речь идет о «безобидных ситуациях, когда ученики начальной школы просто хотят участвовать в мероприятиях со своими друзьями».

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в чемпионате по женскому футболу в Австралии победила команда с пятью трансгендерами. Наиболее серьезные за последние время скандалы разгорелись из-за проваливших гендерные тесты боксерш на Олимпиаде.

