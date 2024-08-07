Алжирский трансгендер вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу

В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте

Сенатор Долгов: В США боятся российских спортсменов, поэтому пытаются их изолировать

Tекст: Евгений Поздняков

«Спорт, будучи компонентом «мягкой силы», всегда являлся важной составляющей влияния каждой страны. Поэтому ожидать прекращения атак на российских атлетов даже после отстранения от Олимпиады не следует. Мечта западных политиков – полностью исключить россиян из любых международных соревнований», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Тем более что российские спортсмены для американцев представляют реальную и конкурентоспособную угрозу на рингах, катках, беговых дорожках и бассейнах. Мы выработали хорошую и крепкую школу тренировки силовых и моральных качеств атлетов. И в этом смысле Штаты нас даже боятся», – отмечает он.

«К борьбе с Россией пытаются привлечь откровенных предателей, таких как Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Однако противостояние с собственной страной никогда ничем хорошим не заканчивалось. Уверен, что оба понесут заслуженное наказание. Это закономерная судьба для любого перебежчика. При этом их деятельность вообще ничего общего со спортом не имеет», – подчеркивает собеседник.

«Вся ситуация полностью объясняется политическими интересами США и их союзников. Западные страны давно пытаются перенести имеющиеся разногласия с Москвой на соревновательные подмостки. Более того, они хотят превратить Олимпиаду в средство продвижения собственной идеологии», – акцентирует сенатор.

«Мы видим, как в Париже на церемонии открытия выступают бородатые женщины, как французы глумятся над собственным культурным наследием. Все это никак не связано с изначальной идеей Кубертена о том, что спорт должен стать связующим международным звеном. Фактически они трансформировали стадионы в арены для выяснения политических отношений. Так сильно увлеклись либеральной пропагандой, что даже забыли о качественной организации самих соревнований», – уточняет он.

«Каждый день Олимпиады проходит со скандалом: то на боксерском ринге неожиданно встречаются мужчина и женщина, то отменяют тренировки из-за грязной воды в Сене. Однако западным странам не удастся загубить спорт как таковой. Россия и ее партнеры готовы предложить миру качественную альтернативу. Наши стремление к совершенству и любовь к спорту допинговые скандалы не изменят», – заключил Долгов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) предупредила о готовящейся в США новой кампании по дискредитации российских спортсменов. По данным спецслужбы, Штаты планируют опубликовать серию «громких расследовательских материалов», обвиняющих наших атлетов в якобы применении допинга. Цель Вашингтона – дальнейшая изоляция Москвы на международных соревнованиях.

При этом в провокации будут принимать участие бывшие руководители российской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Именно они намерены курировать проект по дискредитации наших спортсменов. Ключевая сложность, с которой столкнулись США – фабрикация обвинений в тех направлениях, по которым Москва традиционно и безоговорочно является лидером.

Речь идет о синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике. На этом фоне МВД объявило в розыск Соболевского, пишет ТАСС. В базе министерства уточняется, что экс-замглавы антидопинговой лаборатории обвиняется по уголовной статье, однако по какой именно – не говорится.

В другом материале агентства сказано, что в розыск также переобъявлен и бывший руководитель центра Родченков. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Напомним, он был заочно арестован еще в сентябре 2017 года.