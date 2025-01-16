Россияне получили возможность переводить средства по СБП в девять стран мира

Стало известно о возможности международных переводов по СБП в девять стран для россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщают «Известия», российские банки активно развивают международные переводы через систему быстрых платежей.

На сегодняшний день «Альфа» и ВТБ предлагают возможность отправки средств в Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан, а также в Киргизию через ВТБ. В РСХБ и банке «Новиком» также доступна отправка средств в эти страны.

Т-банк предоставляет клиентам возможность переводов в девять государств, включая Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос. В ББР банке рассматривают запуск подобной услуги. За последний год список стран, куда россияне могут отправлять деньги, значительно увеличился – в конце 2023 года было доступно всего пять направлений.

По информации пресс-службы «Новикома», в список иностранных банков, принимающих такие переводы, входят 50 кредитных организаций. Гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов отмечает, что расширение тормозится из-за опасений вторичных санкций со стороны стран-партнеров.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники в России начали использовать новую схему хищений, реализуемую через Систему быстрых платежей.

Между тем Банк России не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам через Систему быстрых платежей с нынешних 100 тыс. рублей в месяц.