В МВД предупредили о новой схеме хищений через СБП

Tекст: Ольга Иванова

По ее словам, потенциальная жертва оставляет заявку на приобретение товара в интернет-магазине, после этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица, который представляется сотрудником этого магазина. Мошенник под видом продавца сообщает, что товар можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду. Если покупатель оплачивает покупку по этому QR-коду, деньги отправляются на счет мошенника, передает ТАСС.

Волк подчеркнула, что реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учетные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы.

Чтобы избежать подобного, в МВД посоветовали общаться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях.

Ранее ЦБ заявил о значительном росте «среднего чека хищения».