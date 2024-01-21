В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?9 комментариев
В МВД предупредили о новой схеме хищений через СБП
Мошенники в России стали использовать новую схему хищений, реализуемую через Систему быстрых платежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, потенциальная жертва оставляет заявку на приобретение товара в интернет-магазине, после этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица, который представляется сотрудником этого магазина. Мошенник под видом продавца сообщает, что товар можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду. Если покупатель оплачивает покупку по этому QR-коду, деньги отправляются на счет мошенника, передает ТАСС.
Волк подчеркнула, что реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учетные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы.
Чтобы избежать подобного, в МВД посоветовали общаться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях.
Ранее ЦБ заявил о значительном росте «среднего чека хищения».