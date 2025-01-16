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Полиция задержала десятиклассника за подготовку нападения на школу в Реутове
В подмосковном Реутове задержали 16-летнего школьника за планирование вооруженного нападения на свою школу, которое он готовил на протяжении четырех месяцев, сообщили в правоохранительных органах.
Как следует из сообщения в Telegram-канале «112», подросток был активным участником запрещенных сообществ в интернете, где изучал способы совершения терактов и пропагандировал эти методы среди других участников.
Во время задержания у подростка были обнаружены ножи, которые могли быть использованы в запланированном нападении. В его переписках правоохранители нашли подробные планы расправы над учениками школы. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Участие в террористической организации».
После инцидента власти Московской области усилили меры антитеррористической безопасности во всех образовательных учреждениях региона, как сообщили в пресс-службе министерства образования области, передает ТАСС.
«Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», – заявил представитель ведомства.
Ранее в Курске 16-летнего подростка заключили под стражу по подозрению в покушении на теракт, когда он в балаклаве с молотком ворвался в школу № 54, разбил окна и попытался устроить поджог с помощью жидкости для розжига.