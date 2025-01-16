Полиция задержала десятиклассника за подготовку нападения на школу в Реутове

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале «112», подросток был активным участником запрещенных сообществ в интернете, где изучал способы совершения терактов и пропагандировал эти методы среди других участников.

Во время задержания у подростка были обнаружены ножи, которые могли быть использованы в запланированном нападении. В его переписках правоохранители нашли подробные планы расправы над учениками школы. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Участие в террористической организации».

После инцидента власти Московской области усилили меры антитеррористической безопасности во всех образовательных учреждениях региона, как сообщили в пресс-службе министерства образования области, передает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», – заявил представитель ведомства.

Ранее в Курске 16-летнего подростка заключили под стражу по подозрению в покушении на теракт, когда он в балаклаве с молотком ворвался в школу № 54, разбил окна и попытался устроить поджог с помощью жидкости для розжига.