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    12 сентября 2024, 19:03 • Вопрос дня

    Кто такие квадроберы?

    Кто такие квадроберы?
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Квадробика – это относительно новое явление, представляющее собой синтез физической активности, ролевой игры, а в некоторых случаях элементов самоидентификации. Участники этого движения (как правило, речь идет о детях в раннеподростковом периоде) называют себя квадроберами. Они имитируют движения животных, передвигаясь на четвереньках, используя маски и костюмы.

    Считается, что первые попытки сочетать анималистические повадки со спортом были совершены в Японии, однако дальнейшее развитие в качестве субкультуры квадробика получила в Соединенных Штатах.

    Чаще всего квадроберами становятся дети и подростки в возрасте от семи до 14 лет, которые воспринимают это занятие скорее как игру, нежели спорт. Некоторые дети имитируют разных животных, примеряя на себя различные маски, а некоторые, наоборот, отдают предпочтение одному образу, развивают его с помощью дополнительных атрибутов: накладных ушей, хвостов, перчаток, специально подобранной одежды.

    Когда мы говорим о квадробинге, нельзя не упомянуть еще два подростковых течения – фурри и терианство. В первом случае подростки просто наряжаются в животных, рассматривая свой наряд как творческий образ. В отличие от квадроберов, фурри не превращают свое увлечение в спорт. Считается, что квадробинг стал естественным развитием движения фурри. Терианцы же вживаются в роль, начиная утверждать, что выбранное ими животное – это якобы их естественное состояние.

    Тремя главными составляющими квадробики являются:

    1) Физическая активность. Квадробика – это интенсивное физическое упражнение, которое задействует множество групп мышц и развивает координацию, гибкость и выносливость.

    2) Ролевая игра. Сторонники этого вида активности используют маски и костюмы животных, погружаясь в образ выбранного существа. Это добавляет элемент игры и, как считают подростки, вовлеченные в данный процесс, позволяет выразить свою индивидуальность.

    3) Субкультура. Девочки и мальчики, которые занимаются различными активностями, надевая на лицо маску, прикрепляя к одежде пушистые хвосты и надевая перчатки, имитирующие лапы животных, стали постепенно формировать отдельную субкультуру со своими правилами, ценностями и сообществами.

    В чем плюсы квадробики?

    Заниматься квадробикой молодых людей, которые выходят из детства и вступают в подростковый период, побуждает несколько позитивных моментов:

    – Желание оставаться в хорошей физической форме. Многие квадроберы видят в этом виде активности способ развивать гибкость, силу и ловкость.

    – Возможность самовыражения, показать окружающим свою индивидуальность, творческие способности и выйти за рамки обыденности.

    – Социальная принадлежность, способ почувствовать себя в среде единомышленников, стать частью общества.

    Почему квадробика так привлекательна для детей?

    Как объясняют психологи, подростковый период характеризуется двумя противоположными по своей сути желаниями: быть, как другие сверстники, ощущать свою сопричастность, принадлежность к группе, и в то же время – желание отличаться, стать «особенным». Наиболее заметно эта черта проявляется при выборе одежды и в вопросах следования моде: «Эта кофта уникальная! Купи мне ее, сейчас все такие носят!» Справедливо это и для модного в наши дни квадробинга.

    Как объясняла газете ВЗГЛЯД практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих, субкультуры для подростков – это часть поиска своей идентичности, способ социализации.

    Игровая деятельность сопровождает ребенка в процессе взросления и начинает постепенно угасать после дошкольного возраста. По мнению Сухих, квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. По ее словам, с этой точки зрения в данном занятии нет ничего асоциального. Никаких патологий специалист в таком поведении не усматривает. «Игра остается с человеком на всю жизнь как способ развлечься, отвлечься, эмоционально разгрузиться», – считает она.

    В свою очередь психиатр детский и подростковый, психотерапевт Антонина Перекрестова отметила, что дети «клюют» на квадробику, поскольку для них это способ уйти от реальности в ситуации, когда не хватает внимания со стороны родителей или педагогов, когда есть сложности в общении с ровесниками.

    Подростки, по словам специалиста, объединяются в «стаи», где начинают испытывать чувство защищенности и значимости. Кроме того, таким образом они могут выражать протестные настроения. Перекрестова напомнила, что еще относительно недавно популярностью пользовались другие субкультуры: эмо, готы и прочие. Квадробика, по ее словам, является новым трендом.

    Когда квадробика становится опасной и почему предлагают ее запретить?

    Как считает директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета (СФУ), доктор психологических наук Олеся Волкова, квадробика становится вредной для ребенка, когда он погружается в это занятие слишком глубоко. Особенно негативным это может оказаться для ребят, которые испытывают трудности с социализацией и дистанцируются от родителей, указала специалист. По ее словам, это может грозить тем, что ребенок безвозвратно уйдет в образ животного.

    Еще одна опасность, по словам Волковой, – внешняя: «кривляющийся» в образе животного ребенок, чрезмерно увлеченный своей игрой, рискует встретить непонимание со стороны сверстников. В таком случае он может стать жертвой травли. Она призвала родителей побеседовать со своими детьми о том, насколько уместен такой образ в подростковой среде. Также Волкова напомнила о риске получить травму, когда ребенок исполняет очень сложные трюки в неприспособленном для этого месте.

    Психотерапевт Вера Сухих также считает, что игра превращается в опасное увлечение, когда понимание реальности у ребенка начинает стираться, а воображаемая ситуация осознается им все меньше. Однако, подчеркивает специалист, причиной тому не является сам по себе квадробинг.

    Сухих отметила, что рычание, хождение на четвереньках и копирование других повадок животных нельзя считать асоциальным поведением. А вот если ребенок кусает посторонних, слишком увлекаясь игрой, это будет асоциальным поведением. Однако отвечать агрессией нельзя: лучше направить силы на то, чтобы остановить нападение, а затем поговорить со взрослыми, заключила Сухих.

    Детский психиатр и психотерапевт Антонина Перекрестова предупредила, что подражание животным не только не способствует развитию интеллекта, но даже может тормозить его. Она призвала обратить внимание на причины, которые вызывают такое поведение у подростка. Одно дело, по ее словам, когда так развлекаются дети в возрасте до девяти лет, и совсем другое, когда старшие дети изображают животных, объединяясь в группу.

    Такое поведение Перекрестова расценивает как девиацию. Если ребенок поиграет так месяц или два, по мнению психиатра, это не страшно. Однако если впоследствии интерес не угасает и ребенок не переключается на полезные развивающие занятия, то родителям стоит проанализировать, если ли у него возможности для самовыражения в творчестве и успехи в учебе. «Здесь вероятны неврозы, психотравмирующие ситуации, тревожно-депрессивные расстройства, расстройства адаптации», – заключила она.

    В свою очередь доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг обратил внимание, что данная игра «навязана поколению». Специалист выразил опасения, что квадробинг является попыткой объединить детей с целью дальнейшего подчинения подрастающего поколения.

    Изоляция от общества, подражание животным – это, по оценке психотерапевта, приостановка совершенствования психики. Опасность для детей, по его мнению, заключается в риске утратить социальные навыки.

    Вместе с тем Файнзильберг считает, что запрещать подобное поведение нельзя. Эффект, предсказывает он, будет обратным – интерес со стороны детей лишь возрастет. Он призвал родителей обговорить с детьми опасные стороны такого увлечения, донести до ребенка «через интеллект», что имитация поведения животных помогает лучше понять животных, но не более того.

    В школах и детских садах воспитанникам нужно объяснять, какая на них возложена социальная роль, какие есть возможности социального взаимодействия, указал специалист.

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