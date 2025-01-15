Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

Геворг Мирзаян
Байден спалил остатки американского лидерства
Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.
Виталий Трофимов-Трофимов
Зачем Трампу Арктика
Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.
Андрей Шалунов
Как сделать потребление разумным и достаточным
Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.