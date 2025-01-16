Подарок Трампа для России и Китая

Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство. Да, все люди равны, но черные, женщины и все мыслимые сексуальные меньшинства намного равнее других.

Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности Перейти в раздел

Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок «Похищение Гренландии», задуманное Дональдом Трампом, может стать гибельным и для Республиканской партии, которую он представляет, и для глобальной американской империи, чьей главной силой является НАТО. В самих США это поняли немногие, но британцы уже бьют тревогу, заявляя о «подарке для России». Но нужен ли России такой «подарок»? Подробности Перейти в раздел

Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы» Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности Перейти в раздел

Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке» Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности Перейти в раздел

Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности Перейти в раздел

Подарок Трампа для России и Китая Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и НАТО, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля за островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

Зеленский завернул поганку в «план Трампа» Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

Киев раскрыл военные планы на 2025 год Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским. Перейти в раздел

Насколько сильны Вооруженные силы КНДР Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

Условия применения Россией ядерного оружия Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД. Перейти в раздел