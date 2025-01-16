Подарок Трампа для России и Китая

  • Новость часаВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок
    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    Джорджеску заявил о попытке НАТО развязать третью мировую войну через Румынию
    Совбез Белоруссии заявил о готовности Минска нанести ущерб врагу «Орешником»
    Названы «черные лебеди» для мировой экономики в 2025 году
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия», кажется, сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство. Да, все люди равны, но черные, женщины и все мыслимые сексуальные меньшинства намного равнее других.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    16 января 2025, 12:30 • Видео

    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и НАТО, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля за островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    Главное
    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне
    Опубликована расшифровка переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета
    У оскорбившей строителей москвички нашли переписку с украинскими радикалами
    Лагутенко решил провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома в Биг-Роке
    Врача армии США приговорили к 13 годам за многочисленные сексуальные насилия
    Курьезный гол Подколзина помог «Эдмонтону» победить «Миннесоту»

    Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера

    Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок

    «Похищение Гренландии», задуманное Дональдом Трампом, может стать гибельным и для Республиканской партии, которую он представляет, и для глобальной американской империи, чьей главной силой является НАТО. В самих США это поняли немногие, но британцы уже бьют тревогу, заявляя о «подарке для России». Но нужен ли России такой «подарок»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

    Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и НАТО, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля за островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............