Ольга Андреева
Священная корова «гендерного разнообразия», кажется, сдохла
Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство. Да, все люди равны, но черные, женщины и все мыслимые сексуальные меньшинства намного равнее других.
Андрей Колесник
Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания
Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.
Геворг Мирзаян
Байден спалил остатки американского лидерства
Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.