  • Новость часаКремль назвал условие поставки газа в Приднестровье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых
    ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    Названы «черные лебеди» для мировой экономики в 2025 году
    Россияне получили возможность переводить средства по СБП в девять стран мира
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    7 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    16 января 2025, 14:30 • Общество

    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    Ветеран СВО Дмитрий Протопопов: Это был страшный, тяжелый, но положительный опыт

    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»
    @ из личного архива

    Tекст: Ольга Волошина

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня.

    Житель Свердловской области Дмитрий Протопопов в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации решил отправиться на фронт добровольцем, сказав родным, что его вызвали по повестке. В интервью газете ВЗГЛЯД от рассказал, как менялись его взгляды до и после попадания на фронт и как он смотрит на жизнь после возвращения с передовой.

    ВЗГЛЯД: Дмитрий, чем вы занимались до начала СВО?

    Дмитрий Протопопов: Работал слесарем на тяжелом производстве Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК). Я человек не военный – проходил только срочную службу в армии, в ВДВ. Поэтому до начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года не понимал ни простых людей, ни профессиональных военных, которые добровольцами отправлялись на СВО. Хотя, конечно, задолго до того было видно, что ситуация на Украине требует решительных действий. Но когда руководством страны была объявлена мобилизация, в голове все сложилось. Я принял решение пойти на СВО добровольцем.

    ВЗГЛЯД: Но при этом вы не получали повестку? Могли и не идти, строго говоря?

    Д. П.: Нет, повестку не получал. Просто мобилизация показала мне, что пора идти помогать Родине. Я тоже задавал тогда себе вопрос – зачем ехать? И в ответ в голове крутилась фраза, девиз ВДВ: «Никто, кроме нас». И сейчас прекрасно понимаю, что по-другому тогда поступить бы не смог.

    ВЗГЛЯД: Страха не было?

    Д. П.: Я еще не в полной мере осознавал, куда иду – так что нет, не было. Разве что небольшие сомнения, так как незадолго до этих событий у меня родился ребенок.

    ВЗГЛЯД: А жена как отреагировала на ваше решение?

    Д. П. Я ей не сразу признался в том, что иду подписывать контракт. Чтобы ей легче было, сначала сказал, что меня мобилизовали. Поэтому ей пришлось смириться – что поделать, если мобилизация?

    ВЗГЛЯД: Куда попали после подписания контракта?

    Д. П.: Меня направили в 331-й гвардейский парашютно-десантный полк. Еще во время срочной службы я получил специальность «замкомандира боевой машины, наводчик-оператор», и при подписании контракта меня приняли по этой же специальности.

    Однако на БМД [Боевая машина десантная – прим. ВЗГЛЯД] я не попал – в то время на передовой требовались другие специалисты. Фактически я был стрелком пулемета «Корд» и помощником гранатометчика. Хотя мне довелось работать не только с ним. Нас обучали всему: бойцы должны быть абсолютно взаимозаменяемыми, чтобы в случае необходимости встать на позицию с любым оружием.

    ВЗГЛЯД: Где вам пришлось воевать?

    Д. П.: Сначала нашу часть поставили на Херсонское направление, на правый берег Днепра. Вырыли окопы и удерживали позиции. Меньше километра было до противника.

    Потом, уже в январе 2023 года, нас перевели под Луганск, город Кременная – и буквально на четвертый день после этого я получил ранение, после которого больше в зону боевых действий не возвращался.

    ВЗГЛЯД: Как это произошло?

    Д. П.: Противник вел минометный обстрел, мина упала трех метрах от меня.

    Мне в голову попало восемь осколков. Потом оказалось, что один из осколков попал мне в мозг, и врачи говорили, что у меня нет шансов выжить...

    До пункта эвакуации я добрался своими ногами, а дальше – не знаю, потому что в тот момент я потерял сознание и очнулся только через две недели в ростовском госпитале. На тот момент мне уже провели операцию, удалили большую часть осколков. Из Ростова-на-Дону меня отправили в московский госпиталь им. Вишневского, потом в Красноярск, на реабилитацию. Из армии меня уволили почти через год, 1 января 2024 года.

    ВЗГЛЯД: Процесс лечения, реабилитации и увольнения из армии занял почти год. Почему так долго? Оформление документов и положенных выплат проходило без проблем?

    Д. П.: Был долгий период лечения. На лоб нужно было ставить специальную пластину. Провели серию операций.

    Кроме того, были проблемы со справками за ранение. Они очень долго шли по почте в военную часть. Если выплату за ранение я получил летом, то выплату по страховке ждал целый год. У нас на весь Нижний Тагил один военкомат, и туда поступает очень много заявок – сотрудники не успевают.

    ВЗГЛЯД: Чувствуете, что смогли восстановиться?

    Д. П.: До конца уже не восстановиться, но состояние приемлемое. Я самостоятельный, помощь других лиц мне не требуется. Получил военную пенсию и инвалидность третьей группы, врачи даже разрешили немного заниматься спортом.

    ВЗГЛЯД: Воспоминания о пережитом тревожат?

    Д. П.: Самое тяжелое – смерти людей, вместе с которыми сегодня ты живешь в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это сильно бьет по психическому состоянию. Некоторые люди, фигурально говоря, от этого просто сходят с ума. К счастью, я это выдержал.

    ВЗГЛЯД: А за психологической помощью обращались?

    Д. П.: Курс психотерапии – обязательное условие для всех военнослужащих во время реабилитации. Со мной психологи проводили консультации, но в итоге пришли к выводу, что состояние у меня нормальное. И после возвращения домой у меня не было каких-то кризисов. Вокруг меня жена, ребенок, родные, они поддерживают.

    Более того, многие отмечают, что после возвращения домой я стал менее эмоциональным, стал даже спокойнее относиться к жизни. Но война мне до сих пор иногда снится. Что сказать – это был страшный, тяжелый опыт.

    ВЗГЛЯД: Не жалеете о пережитом?

    Д. П.: Ни в коем случае. Во-первых, у меня появились боевые товарищи. Некоторые из тех, кто со мной подписывал контракт, тоже, получив ранения, уже вернулись домой. Некоторые лечатся. Мы вместе собираемся, общаемся, дружим. А некоторая часть сослуживцев до сих пор принимает участие в СВО, с ними тоже поддерживаю контакт.

    Во-вторых, я воспринимаю прошедшее как положительный и нужный мужчине опыт. Опыт, который дал мне возможности, которых у меня раньше не было.

    ВЗГЛЯД: Какие это возможности?

    Д. П.: На заводе, где я раньше работал, мне больше нельзя трудиться по прежней специальности – из-за черепно-мозговой травмы противопоказаны тяжелые нагрузки. По совету моего куратора из фонда «Защитники Отечества» решил получить высшее образование. По квоте для ветеранов СВО поступил в Нижнетагильский социально-педагогический институт, после его окончания могу быть преподавателем предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

    Еще состою в группе ветеранов Воздушно-десантных войск – мы вместе с товарищами работаем со школьниками, занимаемся патриотическим воспитанием детей. Ездим на мероприятия, проводим в школах уроки мужества, организуем военно-спортивные игры «Зарница». Общение с детьми мне приятно и привычно.

    Ну и, конечно, местное отделение фонда «Защитники Отечества» с нами, ветеранами, постоянно на связи, чем-то занимают нас, отвлекают от рутины. Меня регулярно вызывают на реабилитацию в санатории, госпитали. Недавно, например, предложили съездить в Москву на «Абилимпикс».

    ВЗГЛЯД: Чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью?

    Д. П.: Да. Возможность показать, что инвалидность – это не приговор, что инвалиды могут жить полноценной жизнью. Я представлял свой регион в компетенции «Слесарное дело», так как до этого я работал слесарем.

    ВЗГЛЯД: Как люди вокруг относятся к вашему военному опыту?

    Д. П.: Мужчины благодарят за службу и желают здоровья. Семья поддерживает. Мой отец гордится своим сыном. Женщины, правда, иногда говорили – мол, зачем ты пошел добровольцем, тебя же никто не просил… Но по большому счету все относятся с уважением и гордятся, что среди их знакомых есть человек, который в нужную минуту с оружием в руках встал на защиту Родины.

    ВЗГЛЯД: Ваш рецепт успешного возвращения к мирной жизни?

    Д. П.: Какие бы проблемы ни случились, нужно быть в кругу семьи и близких, которые тебя поддержат. Помогут и финансово, и физически, и эмоционально – это самое главное.

    Главное
    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей
    Полиция задержала десятиклассника за подготовку нападения на школу в Реутове
    Захарова призвала россиян участвовать в поэтическом конкурсе о Бандере
    Лукашенко не захотел отдавать подаренный мотоцикл «Минск»
    Ущерб от кражи в депозитарии Сочи превысил 100 млн рублей
    Умер трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков
    Лагутенко решил провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома в Калифорнии

    Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера

    Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок

    «Похищение Гренландии», задуманное Дональдом Трампом, может стать гибельным и для Республиканской партии, которую он представляет, и для глобальной американской империи, чьей главной силой является НАТО. В самих США это поняли немногие, но британцы уже бьют тревогу, заявляя о «подарке для России». Но нужен ли России такой «подарок»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

    Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ* в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............