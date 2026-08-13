Politico: Европол начнет собирать досье на невиновных жителей

Politico: Реформа Европола грозит массовым сбором данных невиновных граждан ЕС

Tекст: Мария Иванова

Инициатива Брюсселя по реформированию полицейской службы ЕС вызывает серьезные опасения у европейского регулятора в сфере защиты конфиденциальности, пишет издание Politico со ссылкой на Европейский надзорный орган по защите данных (EDPS) и передает РИА «Новости».

«Изменения позволят Европолу хранить данные огромного числа людей, никак не связанных с преступной деятельностью», – подчеркивает издание, ссылаясь на предупреждение EDPS о серьезных рисках для простых граждан.

В июне Еврокомиссия предложила расширить функции агентства, чтобы превратить его в центральную систему обмена информацией между правоохранителями стран союза. В Брюсселе объяснили эти шаги необходимостью более эффективной борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.

Ключевое нововведение касается правил обработки сведений. Сейчас Европол обязан предварительно сортировать поступающую информацию по категориям, чтобы определить законные основания для работы с ней. Еврокомиссия считает это препятствием и предлагает смягчить ограничения, что, по мнению надзорного органа, позволит обрабатывать огромные массивы данных еще до выявления их связи с преступлениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года из штаб-квартиры Европола в Гааге пропали личные дела руководства

Позже глава полицейского агентства Катрин де Болль сообщила о вовлечении детей в преступления через интернет.

В феврале этого года ведомство помогло ликвидировать крупную международную наркосеть.