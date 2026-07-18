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Иранский КСИР нанес удар по американской авиабазе в Иордании
Силы КСИР уничтожили пять самолетов ударом по авиабазе США в Иордании
Элитные иранские подразделения совершили комбинированную атаку на военный объект Соединенных Штатов, уничтожив два истребителя и три самолета.
Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиационную базу Аль-Азрак на иорданской территории, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim. Иранские военные задействовали беспилотники и ракеты для поражения укрытий техники.
«Силы КСИР нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке, Иордания», – говорится в заявлении армии.
В результате успешного налета были полностью уничтожены два истребителя и три самолета. Кроме того, серьезные повреждения получили еще несколько воздушных судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении нескольких американских самолетов на базе в Иордании.
Днем ранее иранские вооруженные силы атаковали системы связи военных США на иорданской территории.
В начале месяца КСИР выпустил десять баллистических ракет по американской авиабазе Аль-Азрак.