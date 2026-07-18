Иранский КСИР нанес удар по американской авиабазе в Иордании

Силы КСИР уничтожили пять самолетов ударом по авиабазе США в Иордании

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиационную базу Аль-Азрак на иорданской территории, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim. Иранские военные задействовали беспилотники и ракеты для поражения укрытий техники.

«Силы КСИР нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке, Иордания», – говорится в заявлении армии.

В результате успешного налета были полностью уничтожены два истребителя и три самолета. Кроме того, серьезные повреждения получили еще несколько воздушных судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении нескольких американских самолетов на базе в Иордании.

Днем ранее иранские вооруженные силы атаковали системы связи военных США на иорданской территории.

В начале месяца КСИР выпустил десять баллистических ракет по американской авиабазе Аль-Азрак.